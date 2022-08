DSDS 2023: Start, Kandidaten, Jury, Drehort – das ist bisher zur Staffel bekannt!

Im Jahr 2023 startet bei RTL eine neue Runde von „Deutschland sucht den Superstar“. Es wird die letzte Staffel der erfolgreichen Castingshow sein. RTL hat sich dazu entschieden, die Sendung nach der Jubiläumsstaffel einzustellen.

„Deutschland sucht den Superstar“ zählt zu einer der bekanntesten Shows im deutschen Fernsehen. In den letzten 20 Jahren wurden viele Sängerinnen und Sänger durch die Sendung bekannt. Die offenen Castings laufen bereits – es ist die letzte Chance, auf der großen Bühne nochmal aufzutreten, bevor 2023 bei DSDS endgültig die Lichter ausgehen. KUKKSI fasst bisher alle bekannten Details zusammen.

Wann startet DSDS 2023?

Wann die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ startet, ist bisher noch nicht bekannt. In den vergangenen Jahren startete die Castingshow jedoch immer im Januar – so wird es wahrscheinlich auch 2023 sein. Einen genauen Sendetermin hat der Sender bisher jedoch noch nicht bekanntgegeben. Das Finale wird wahrscheinlich wieder im Mai stattfinden.

Die Kandidaten von DSDS 2023

Die Kandidaten bei „Deutschland sucht den Superstar“ haben einen langen Weg vor sich. Zuerst müssen sie das Casting überstehen, danach folgt der Recall sowie der Auslandsrecall und letztendlich die Live-Shows. Dort ziehen die besten Sängerinnen und Sänger der Staffel ein.

Wer sitzt in der Jury? Dieter Bohlen kehrt zurück

Für die Jubiläumsstaffel wird Dieter Bohlen bei DSDS zurückkehren. „Ich habe immer gesagt: Ich hatte eine Mega-Zeit bei dem Sender, ich habe mich zuhause gefühlt. Deshalb freue ich mich sehr, wieder bei DSDS zu sein. Wir werden eine Hammershow hinlegen und, so hoffe ich, wieder in aller Munde sein. Wenn Musik für euch das Ding eures Lebens ist, bewerbt euch bitte pronto, pronto, es ist das letzte Mal, dass ihr vor dem großen Meister singen könnt“, erklärte der Poptitan in einem Interview mit RTL. Wer neben ihm am Jurypult sitzen wird, ist noch nicht bekannt – Florian Silbereisen wird jedoch definitiv nicht dabei sein. Da es die letzte Staffel sein wird, darf man wohl von bekannten Gesichtern in der Jury ausgehen.

Wo wird DSDS gedreht?

Die Castings werden meist an verschiedenen Orten gedreht. Der Auslandsrecall wird auch wieder in einer traumhaften Kulisse stattfinden – wo dieser in der Jubiläumsstaffel sein wird, gibt RTL noch bekannt. Die Live-Shows werden wie in den vergangenen Jahren in den MMC Studios in Köln-Ossendorf produziert. Schon gelesen? RTL stellt DSDS ein: Erste Worte von Dieter Bohlen!