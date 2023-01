DSDS 2023: Die Kandidaten im fünften Casting

Sportlich geht es in die fünfte Ausgabe der DSDS-Jurycastings am kommenden Samstag bei RTL. Nicht nur Pietro Lombardi kommt bei einem spontanen Basketball-Dribbling gegen Kandidat Kyle ganz schön ins Schwitzen, auch die DSDS-Fans dürfen sich beim Jubeln gerne verausgaben, denn: Die erste Goldene CD der Jubiläums-Staffel wird vergeben und sorgt für einen emotionalen Höhepunkt! Welche Kandidatin oder welcher Kandidat darf sich über den direkten Einzug in den Mallorca-Recall freuen?

Das sind die Kandidaten im fünften Casting

Sallie Prieve (21) aus Hamburg

Song Jurycasting: „Juicy“ von Doja Cat

Sallie aka „Spring Moneygirl“ lebt einen Luxus-Lifestyle, von dem andere nur träumen können: Sie chillt Backstage mit bekannten Musikstars, lässt sich in Limousinen durch die Stadt chauffieren, trägt teure Luxus-Klamotten und gibt im Monat bis zu 20.000 Euro fürs Shoppen aus. Woher der ganze Reichtum kommt? Nach ihrem ersten DSDS-Auftritt im Jahr 2019 konnte sie sich durch diverse Model- und Werbejobs, Engagements als Showgirl in Las Vegas und geschicktes Networking ein neues Leben aufbauen und ergatterte sogar eine kleine Rolle in einer US-Highschool-Serie. Mit bereits zwei veröffentlichten Musikvideos möchte sie mithilfe von DSDS nun endgültig den musikalischen Durchbruch schaffen – allerdings nicht unbedingt mit ihrem Gesang: „Ich stehe gerne im Rampenlicht und glaube schon, dass ich Dieter mit meinen Kurven überzeugen kann“, ist sich die hanseatische Beauty sicher. Wird „Spring Moneygirl“ zum Recall-Girl?

Sam Schmidt (21) aus Berlin

Song Jurycasting: „Leony“ von Schmitty Extreme (eigener Song)

Sam alias „Schmitty Extreme“ ist ein echter Partyhengst und eine originale ‚Berliner Schnauze‘. Er ist sich sicher: „Ich werde der nächste große Ballermann-Star!“ und träumt davon, als neuer ‚König von Mallorca‘ die Partymeilen zu erobern. „Ich habe einen neuen Song produziert, besser als ‚Leila‘, besser als ‚Mama Lauda‘ – Jury macht euch bereit, jetzt komm Icke!“, geht Sam voll in den Angriffsmodus und will mit seiner Eigenkomposition, die er extra für Leony aus der Jury geschrieben hat, das Casting rocken. Sein Markenzeichen: Dicke Daunenjacke und Sonnenbrille, was ihm eine gewisse Coolness verleihen soll. Mit Anlauf und Ballermann-Gebrüll stürmt der Heißsporn das DSDS-Studio und lässt die Jury staunen. Wird der lebenslustige Berliner mit seinem Song im Mallorca-Style die Herzen von Leony und den anderen Jurymitgliedern erobern können?

Julian Meggers (19) aus Wedemark

Song Jurycasting: „So bist Du“ von Peter Maffay

„Ich habe DSDS als Kind oft nachgespielt“, outet sich Julian als ganz spezieller DSDS-Fan. Damals baute ihm sein Vater sogar ein DSDS-Jurypult nach, damit Julian „Dieter spielen“ und seine strengen Jury-Urteile fällen konnte. Hier entdeckte er auch seine Vorliebe für das Moderieren, für das er ein gewisses Talent entwickeln konnte. Sein Traum: Irgendwann einmal als Moderator durch eine große Show führen! „Moderieren ist meine Leidenschaft, weil ich dadurch die Menschen zum Lachen bringen kann. ‚Deutschland sucht den Supermoderator‘ wäre doch mal eine tolle Sendung bei RTL“, hat er auch direkt eine neue Show-Idee parat. Kein Wunder, dass er auch vor der Jury die Gelegenheit nutzt und mit einer ausführlich anmoderierten Vorstellung Appetit auf seinen Auftritt macht. Als er Dieter Bohlen dann auch noch damit beeindruckt, alle Sieger:innen der DSDS-Geschichte fehlerlos aufzuzählen, sind die Vorzeichen für einen gelungenen Castingauftritt gut.

Tatjana Ivanovic (19) aus Pfäffikon (Schweiz)

Song Jurycasting: „All I Want“ von Olivia Rodrigo

„Ich bin der neue Superstar, weil: Ich bin gerne auffällig! Ich bin nie unsichtbar! Ich habe Feuer unterm Arsch!“, ist die junge Schweizerin sehr von sich überzeugt und will bei den DSDS-Castings alles auf eine Karte setzen. Wenn sie nicht grad an der Hotelfachschule studiert und als Kellnerin in einem Gasthaus am Zürichsee arbeitet, pflegt die gebürtige Kroatin ihre familiären Bindungen zu ihrer Heimat: „Meine Großmutter bedeutet mir sehr viel, sie ist meine Inspiration“, hat sie ihren größten Fan bereits ausgemacht. Fast jeden Tag stehen die beiden in Kontakt, Tatjana ist sogar schon mal mit ihrer Oma aufgetreten und hat sich ein Mikrofon zu ihren Ehren auf den Unterarm tätowieren lassen. Doch wie wird sich Tatjana in den Castings schlagen? Als die erfolgreiche Hobby-Turnerin das DSDS-Studio mit einem spektakulären Gymnastik-Move betritt, gibt es von der Jury schon mal spontanen Applaus!

Kyle Jerz (23) aus Krefeld

Song Jurycasting: „Jealous“ von Labrinth

Geboren im südafrikanischen Kapstadt und von einem deutschen Ehepaar adoptiert, lebt der Krefelder seit mittlerweile über 20 Jahren in Deutschland. Seine harte Schulzeit, in der er aufgrund seiner Hautfarbe oft gemobbt wurde, hat er mit Musik und Gesang überwunden und zu neuer Stärke zurückgefunden. Mit Erfolg: Kaum steht Kyle vor der Jury, fällt er positiv auf. „Wenn du mir sagst, du kannst singen, würde ich dir das glauben. Du kommst so ein bisschen rüber wie Giovanni Zarrella, wenn du lachst“, findet Jurychef Dieter Bohlen. Nun muss der sympathische 23-Jährige nur noch zeigen, dass das Bauchgefühl des Poptitanen richtig war und er neben seinen optischen Stärken auch mit musikalischer Leistung punkten kann. Ob ihm da auch die kleine sportliche Einlage hilft, als er mit Pietro Lombardi im Studio in einen spontanen Basketball-Contest geht?

Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe

Songs Jurycasting: „Empire State of Mind“ von Alicia Keys und Jay-Z und „Never Enough“ von Loren Allred

Schon seit sie 10 Jahre alt ist, nimmt Marleen Gesangsunterricht und hat über anfänglich klassischen Gesang in die modernen Stilrichtungen gefunden. Dennoch fühlt sie sich manchmal auf der Bühne unsicher: „Meine größten Ängste sind, dass ich meinen Ton nicht halten kann. Oft fängt meine Stimme an zu zittern, wenn ich Lampenfieber habe“, beschreibt sie ein klassisches Problem vieler DSDS-Kandidat:innen. Dass Marleen eine sehr soziale Ader hat, beweist sie mit ihrem Aushilfsjob als Pflegekraft für Demenz-Patienten in einem Altenheim. Doch ihr großer Traum ist es, ihre Gesangsausbildung zu nutzen, um ihr musikalisches Hobby irgendwann einmal zum Beruf zu machen. Dafür will sie bei DSDS den ersten Schritt tun: Wird die junge Karlsruherin ihren Castingauftritt fehlerlos über die Bühne bringen können?

Angelica Pollarca (24) aus Rüti (Zürich, Schweiz)

Song Jurycasting: „Fight Song“ von Rachel Platten

Die gebürtige Philippinerin hat ihre Liebe zur Musik schon früh entdeckt und singt seit ihrer Kindheit. Damals hatte Angelica allerdings sehr unter der Autorität ihres Vaters zu leiden, der seine Tochter immer wieder zur Teilnahme an Gesangswettbewerben drängte, um damit Geld zu verdienen. „Wenn ich einen Wettbewerb mal nicht gewonnen hatte, gab es kein Abendessen. Man hat mir so meine Kindheit genommen!“, blickt die 24-Jährige traurig zurück. Heute hat sie diese schwere Zeit überwunden, arbeitet als Lehrerin einer Kita und gewann neuen Lebensmut. „Die Kinder sind wie eine Therapie für mich“, freut sich Angelica. Durch ihre Mutter hat sie auch die Freude am Singen wiedergefunden und möchte nun vor der DSDS-Jury zeigen, was sie draufhat!

Riccardo Colo (22) aus Wuppertal

Song Jurycasting: „Das ist dein Leben“ von Philipp Dittberner

„Ich war lange Zeit unsicher mit meiner eigenen Stimme, weil sie einfach nicht so richtig wollte, wie ich das möchte. Ich werde schnell nervös, wenn es um wichtige Dinge geht“, weiß Riccardo um seine Schwächen und blickt eher skeptisch auf seine musikalische Vergangenheit. Dennoch steht sein Plan fest: „Vor Leuten zu singen, war schon immer eine Überwindung für mich. Bis auf eine Abi-Feier hatte ich noch keine Auftritte – jetzt möchte ich es auf die große Bühne schaffen. Deshalb will ich es bei DSDS ganz locker angehen!“ Vor drei Jahren entdeckte der Wuppertaler das Singen als seine Passion und setzt seitdem alles daran, mit Musik erfolgreich zu sein. Schnell merkte er, dass seine Coversongs bei den Zuhörern gut ankommen – sogar Pietro Lombardi wurde auf Social Media schon auf ihn aufmerksam. Wird der gutaussehende Halbitaliener seine Nervosität überwinden und wartet der Recall-Zettel als verdiente Belohnung für seine Performance?

Alissa Piskeborn (27) aus Gebesee

Song Jurycasting: „Around The World“ von ATC

Alissa stammt aus einer Autoschrauber-Familie und ist eine echte Tuning-Narrin: „Ja, ich habe Kinder und die stehen derzeit in meiner Garage – meine Kinder sind meine zwei Autos. Es muss tiefer, härter und breiter sein!“, lässt sie keine Zweifel aufkommen, was ihr im Leben wirklich wichtig ist. Auf Tuning-Treffen nimmt Alissa regelmäßig an Wettbewerben teil und hat mit ihren beiden Autos schon den ein oder anderen Preis gewonnen. Ihre Lieblinge würde sie auch für einen Sieg bei DSDS nicht eintauschen, trotzdem wagt sie sich mutig in das große Casting-Abenteuer. „Schnallt euch an, meine Stimme ist geölt und ich gebe jetzt ordentlich Gummi vor der Jury!“, lautet ihre Kampfansage. Wird ihr Turbo zünden und kann sie mit Vollgas in den Recall einziehen?

Vivien Vervegaert (28) aus Weeze

Songs Jurycasting: „Ich sterb für dich“ von Vanessa Mai und „Run“ von Leona Lewis

„Ich singe meistens mit meinem Papa zusammen – er macht schon immer Musik“, erklärt Vivien ihren musikalischen Alltag, performt zusammen mit ihrem Vater in einer eigenen Band und hat regelmäßige Auftritte vor Publikum. Schnell hat sie gemerkt, dass sie sich auf der Bühne am wohlsten fühlt und bedient mit ihren Auftritten die gesamte Genre-Palette von 80er, 90er, Rock, Pop und Schlager. „Wenn mein Vater mich damals nicht entdeckt hätte, wäre ich heute nicht hier“, freut sich die 28-Jährige über den Spürsinn ihrer Familie und auf den Auftritt beim DSDS-Casting. Wird Vivien mit ihrem Gesang die Sinne der Jury vollends betören können?

Seynabou Sow (18) aus Lohfelden

Song Jurycasting: „Lost Without You“ von Freya Ridings

Die Verwunderung bei der Jury ist groß, als die gebürtige Senegalesin Seynabou mit stylischem Outfit das DSDS-Studio betritt und ihr Hobby preisgibt: „Ich spiele Fußball!“ Einige Male die Woche geht die 18-Jährige in ihrem Verein zum Fußballtraining und hat es bereits bis in eine hohe Frauen-Liga geschafft. Der Sport ist ihr so wichtig, dass sie hin und wieder sogar auf Zeit mit ihren Freunden verzichtet, um sich auf dem Sportplatz auszupowern. Neben ihrem sportlichen Ehrgeiz sorgt sie in ihrem Alltag auch dafür, dass kein Tag ohne Musik vergeht und steht auf RnB, amerikanischen Rap und Afro. Ihre positive Energie möchte sie nun in die Castings mitnehmen und die Jury mit ihrer gefühlvollen Stimme mitreißen.

Nizar Ben Amara (21) aus Kaiserslautern

Song Jurycasting: „Roller“ von Apache

„Von den Deutsch-Rappern her würde ich mich tatsächlich mit ‚Ufo361' vergleichen!", weiß der selbstbewusste Nizar genau, in welche musikalische Schublade er gehört. Dazu passt, dass er sich als Womanizer sieht – aber eher kein Niceguy, sondern eher ein Badboy. In seiner Freizeit schreibt der Abiturient eigene Rap-Texte und übt seinen musikalischen Flow mit diversen Rap-Covers. Das südländische Temperament, das er von seinen tunesischen Eltern geerbt hat, möchte Nizar nun auch auf die DSDS-Bühne mitnehmen und seinen großen DSDS-Traum erfüllen. „Wenn ich mir etwas vornehme, dann schaffe ich das auch!", lautet sein Motto, was ihn in die nächste Runde bringen soll.