DSDS 2024: Das sind die Gruppen und Songs im ersten Recall

Mit den 20 besten Kandidatinnen und Kandidaten geht es im Auslandsrecall auf der griechischen Insel Kreta auf die sonnige Zielgerade in Richtung DSDS-Finale 2024. Wer es bis in die Top 4 schaffen will, muss hier in insgesamt drei Auditions ein stimmiges Gesamtpaket aus Bühnenpräsenz, Personality und Gesang abliefern – keine einfache Aufgabe!

Gestärkt durch ein zünftiges Frühstück in der DSDS-Villa geht es endlich in die Vorbereitungen zur ersten Audition. Bei Kandidatin Nora (24) liegen die Nerven schon vorher blank: Ihr Koffer ist bei der Anreise verloren gegangen und sie muss sich ihr Bühnen-Outfit zusammenleihen. Auch für Finn (24) beginnt der Tag alles andere als erfolgversprechend – er hat die ganze Nacht nicht geschlafen und geht völlig übermüdet in die Entscheidung. Und was ist mit Donika (22) los? Der Kreislauf macht schlapp und ihr Auftritt steht auf der Kippe! Zu guter Letzt verliert Terrylynn (26) beim Vocalcoaching die Nerven, da sie vorher noch nie auf Deutsch gesungen hat… .

„Das hier ist eine große Wundertüte – keiner weiß genau, was passiert. Und das ist das Schöne!“, ist Dieter Bohlen daher schon sehr gespannt auf die ersten Performances. Alle wissen: Für sechs der 20 Kandidatinnen und Kandidaten endet heute der Traum vom Superstar und entsprechend groß ist die Nervosität am Set. In sechs Gruppen, die am Tag zuvor vom Jury-Chef verkündet worden sind, geht es abermals vor die Jury. Von spanischem Rap, über deutschen Schlager bis hin zum 80er-Klassiker ist alles dabei!

Schnell steht fest: Die Jury-Urteile lassen niemanden kalt. Textunsicherheiten und Stimm-Defizite werden knallhart bestraft und Tränen der Enttäuschung fließen. Um den Emotionen noch weiter Futter zu geben, hat Dieter Bohlen vor der abschließenden Entscheidung noch eine unliebsame Überraschung parat: Jeder Act soll jemanden nominieren, der aus seiner Sicht das Weiterkommen in die nächste Runde nicht verdient hat. Ist nun interner Zwist vorprogrammiert und wer wird tatsächlich den Heimweg antreten müssen?

Wer ist in der 1. Audition des Auslandsrecalls dabei?

Gruppe 1

Song Auslandsrecall: „Lose Control” von Teddy Swims

Tom Mc Conner (23) aus Duisburg

Philip Matas (25) aus Heidenheim

Leonardo Davi Abdon Custodio (27) aus Wien

Gruppe 2

Song Auslandsrecall: „Heute Nacht für immer” von Maite Kelly

Anne Heinz (35) aus Liebenwalde

Giuseppina Bonaffini (27) aus Köln

Nora Tushi (24) aus Heidenheim

Patrick Winter aka „Miss Roxxy“ (29) aus Hildrizhausen

Gruppe 3

Song Auslandsrecall: „Con Calma (Remix)” von Daddy Yankee, Katy Perry & Snow

Mari Grafik (20) aus Falkensee

Dinipiri Etebu (33) aus Bienenbüttel

Samandou Souradjou aka „Samy the King“ (29) aus Wien

Abu Habib (36) aus Wennigsen

Gruppe 4

Song Auslandsrecall: „I Want to Know What Love Is” von Foreigner

Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg

Finn Sahli (26) aus Lilienthal

Melvin Vardouniotis (23) aus Hamburg

Gruppe 5

Song Auslandsrecall: „Hässlich” von AYLIVA

Tamara Perez (24) aus Aislingen

Donika Hoxha (22) aus Zolling

Terrylynn Hodak (26) aus Wien

Gruppe 6

Song Auslandsrecall: „All By Myself” von Céline Dion

Shirley Brug (64) aus Essen

Rendy Aprillio (27) aus Norderstedt

Christian Jährig (30) aus Reichertshofen