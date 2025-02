Günther Jauch: Könnte sich der „Quadrell“-Moderator einen Polit-Talk bei RTL vorstellen?

Günther Jauch präsentiert an diesem Sonntag gemeinsam mit Pinar Atalay das „Quadrell“ bei RTL und feiert damit sein Comeback im Politik-Journalismus. Der Moderator hat gegenüber KUKKSI verraten, ob er sich einen Polit-Talk bei RTL vorstellen könnte.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz treffen in einem direkten Schlagabtausch auf die Kanzlerkandidaten Alice Weidel (AfD) und Robert Habeck (Grüne). RTL zeigt sein „Quadrell“ bei RTL an diesem Sonntag – präsentiert wird die Sendung von Günther Jauch und Pinar Atalay.

Für das „Quadrell“ wurden die Parteien ausgesucht, welche laut Umfragen am stärksten sind – demnach ist die Union auf dem ersten Platz, gefolgt von der AfD, der SPD und den Grünen.

Günther Jauch gehört zu den beliebtesten Moderatoren des Landes und präsentiert nicht nur die RTL-Erfolgsshow „Wer wird Millionär?“, sondern moderierte auch über viele Jahre den RTL-Jahresrückblick, „Stern TV“ sowie einen Polit-Talk in der ARD.

Der Polit-Talk mit Günther Jauch lief zwischen 2011 und 2015 in der ARD. Mit dem „Quadrell“ bei RTL feiert der Moderator sein Comeback im Politik-Journalismus.

Könnte sich Günther Jauch einen Polit-Talk bei RTL vorstellen?

Auf einer Pressekonferenz wollte KUKKSI-Chefredakteur Oliver Stangl von Günther Jauch wissen, ob er sich auch einen solchen Talk bei RTL vorstellen könnte. „Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich verweise jedoch auf mein fortgeschrittenes Alter und glaube, dass ich dafür nicht mehr infrage komme“, sagt Günther Jauch zu KUKKSI. „Wir würden gerne mal ein Angebot machen“, lässt RTL auf der PK darauf scherzhaft verlauten.

RTL zeigt das „Quadrell“ an diesem Sonntag um 20.15 Uhr ohne Werbeunterbrechung. Ab 22.15 Uhr wird Frauke Ludowig in der Sendung „Wer war am besten? Der Talk zum Quadrell“ gemeinsam mit Experten und prominenten Gästen die Aussagen sowie erste repräsentative Zahlen von forsa einordnen, die während des Quadrells erhoben wurden und zeigen, wer die Zuschauer am meisten überzeugt hat. Bereits im Vorfeld des Quadrells nehmen Roberta Bieling und Nikolaus Blome ab 19 Uhr Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP) sowie Gregor Gysi (Die Linke) ins Kreuzverhör.