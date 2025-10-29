Darum halten Hunde den Kopf immer schräg

Dieses Phänomen ist wohl schon jedem aufgefallen: Wenn man mit seinem Hund spricht, hält der Vierbeiner meist den Kopf schräg. Aber was will er uns damit eigentlich sagen?

Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Und klar: Oft unterhalten wir uns auch mit unserem Liebling – zwar kann er nicht antworten, aber sendet dennoch einige Signale. Wenn man ihn fragt, ob man Gassi gehen will, könnte es passieren, dass der Vierbeiner seinen Kopf zur Seite dreht. Das passiert nicht einfach so, sondern hat einen ganz bestimmten Grund. Eine Studie ging genau dieser Frage nach.

Eine Untersuchung von Verhaltensforscherinnen und -forschern der Budapester Eötvös-Loránd-Universität im Fachblatt Animal Cognition hat ergeben, dass Hunde ihren Kopf abknicken, wenn sie vertraute Wörter hören und diese im Gehirn verarbeiten. „Wenn Menschen sich an eine Geschichte oder etwas anderes erinnern, dann neigen sie ebenfalls ihren Kopf zur Seite – dabei entsteht ein geistiges Bild der Sache im Kopf. […] Womöglich ist es bei Hunden genauso“, sagt Andrea Sommese, Hauptautor der Studie und Forscher für Tierkognition.

Darum halten Hunde ihren Kopf schief

Wenn man mit dem Hund spricht, will er sein Herrchen sehen – und zwar komplett, wie Hunde-Experte Stanley Coren, Professor an der Universität von British Columbia, in der US-Zeitschrift Psychology Today berichtet. Doch durch die Schnauze kann er nur den oberen Gesichtsteil des Menschen sehen. Hält er jedoch seinen Kopf schief, sieht er das ganze Gesicht seines Herrchens. Auch die Lippen können sie dann erkennen – damit verstehen sie auch, was man ihnen sagen will und können besser zuhören.

Das Gehör spielt auch eine Rolle

Es gibt aber noch einen anderen Grund: Hunde haben ein deutlich besseres Gehör als Menschen. Mit der Schieflage des Kopfes können die Vierbeiner den akustischen Reiz besser orten.

Tiere nehmen auch unsere Gefühlslage wahr

Hunde können übrigens genau unsere Gefühlslage wahrnehmen, wie eine Studie im Journal Current Biology herausfand. Hunden checken, ob wir gerade traurig, glücklich oder wütend sind – das ist eine weitere Theorie, weshalb sie ihren Kopf schief halten.

Kopfhaltung sagt einiges aus

Und auch sonst sagt die Kopfhaltung über den Vierbeiner einiges aus. Dreht er seinen Kopf seitlich weg, bedeutet das, dass er unsicher ist. Ganz anders sieht es aus, wenn er seinen Kopf frontal auf einen anderen Hund richtet: Das bedeutet nämlich, dass er keinerlei Angst hat.