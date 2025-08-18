Mit dem Butterbrottüten-Trick kann man Wespen fernhalten

Ob bei Kaffee und Kuchen oder einem Picknick – vor allem im August können Wespen nerven. Mit einigen Hacks kann man die Tiere jedoch fernhalten – dazu zählt auch der Butterbrottüten-Trick.

Zwischen August und September sind zahlreiche Wespen unterwegs und haben Hochsaison. Kaum liegt das Grillgut auf dem Teller, fliegen sie herbei: Wespen. An ein ruhiges Essen ist dann kaum noch zu denken. Zwar haben Wespen für die Umwelt eine wichtige Bedeutung und einige Arten sind besonders geschützt, aber beliebt sind sie deswegen noch lange nicht. Mit einigen Hacks kann man die Insekten jedoch vertreiben – ohne, dass man ihnen dabei Schaden hinzufügt. Dazu zählt auch der Butterbrottüten-Trick.

So funktioniert der Butterbrottüten-Trick

Wespen meiden fremde Nester. Mit einem Fake-Nest kann man die Tierchen jedoch hinters Licht führen. Aus braunem Butterbrotpapier basteltet man einfach eine Tüte. Danach knüllt man das Butterbrotpapier zu einer unförmigen Kugel zusammen und hängt diese an einer Schnur auf.

Der Trick funktioniert hervorragend – jedoch gibt es einen Haken: Die Tiere sind ziemlich clever. Kommt nur eine Wespe dahinter, dass man sie ausgetrickst hat, weiß es bald der ganze Schwarm. Und danach bleibt das Fake-Nest leer – die Attrappe wäre dann nutzlos.

Auch diese Hacks vertreiben Wespen

Ätherische Öle

Ätherische Öle riechen nicht nur gut, sondern vertreiben auch Wespen. Dazu zählen beispielsweise die Düfte Gewürznelke, Rosmarin, Zitronengras oder Teebaum. In Innenräumen reichen Duftstein oder eine Duftkerze aus. Beim Picknick, auf dem Balkon oder der Terrasse sollte die Dosis jedoch etwas höher sein.

Der Kaffee-Trick

Die meisten Menschen mögen den Geruch von geröstetem Kaffee – bei Wespen sieht das ganz anders aus. Denn die Insekten hassen den Geruch. Dabei gibt man einfach etwas Kaffeepulver in eine Schale und bringt ihn mit einem Streichholz zum Glühen.

Der Schinken-Hack

Wespen mögen nicht nur süße Sachen, sondern auch proteinhaltige Speisen wie Fleisch, Fisch und Ei. Und besonders gut kann man die Tiere mit einem Schinken-Buffet vertreiben. Und das funktioniert so: Man stellt einen Wurst- oder Schinkenteller auf – und zwar immer an der gleichen Stelle. Denn Wespen sind lernfähig – wenn sie wissen, dass es dort immer etwas zu holen gibt, bleiben sie anderen Orten fern.

Wespen mit einer Sprühflasche vertreiben

Wassernebel aus einer Sprühflasche vertreibt Wespen wirkungsvoll, so der Rat des Landesbunds für Vogelschutz (LBV). Jedoch sollte die Sprühflasche keine Rückstände von Reinigungsmitteln enthalten, damit die Tiere keinen Schaden davontragen.

Tomaten hält Wespen fern

Wespen sind geruchssensibel und reagieren auf duftende Pflanzen. Lavendel, Basilikum, Oregano und Minze kommen bei den Tieren deshalb überhaupt nicht gut an. Ein Geheimtrick ist die Tomate – diese hält nicht nur Wespen, sondern auch Mücken fern.