Tragisch! Rapper Young Scooter stirbt an seinem 39. Geburtstag

Young Scooter ist tot. Der Rapper starb an seinem 39. Geburtstag. Offenbar hatte es zuvor eine Auseinandersetzung mit der Polizei gegeben. Große Bekanntheit erlangte er vor allem in den USA.

Young Scooter ist am 28. März verstorben – ausgerechnet an seinem 39. Geburtstag. Der Rapper wurde zuvor in ein Krankenhaus in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia eingeliefert, wie das Portal TMZ berichtet. Dort ist er schließlich auch verstorben.

Young Scooter hatte vor seinem Tod eine Auseinandersetzung mit der Polizei

Zuvor hatte Young Scooter, mit bürgerlichem Namen Kenneth Edward Bailey, offenbar eine Auseinandersetzung mit der Polizei. Bei der Flucht vor den Ermittlern habe sich der 39-Jährige am Bein verletzt, als er über einen Zaun klettern wollte.

Polizisten waren zu seinem Haus ausgerückt, nachdem sie Hinweise über Schüsse erhalten hatten. Als die Beamten eintrafen, kam ein Mann an die Tür, welcher sie sofort wieder zugeschlagen hat. Danach seien zwei Männer durch einen Hinterausgang im Haus geflohen.

R.I.P. YOUNG SCOOTER Mar 28, 1986 — Mar 28, 2025 pic.twitter.com/kGVcnDXHeX — Kurrco (@Kurrco) March 29, 2025

Das Fulton County Medical Examiner‘s Office teilte mit, dass die genaue Todesursache noch untersucht werde. Eine Autopsie soll nun Klarheit bringen.

Beim Label von Rapper Future begann Young Scooter im Jahr 2012 seine Karriere. Mit Singles „Colombia“ und „Street Lottery“ konnte er große Erfolge feiern. 2013 arbeitete er mit Gucci Mane an einem Mixtape namens „Free Bricks 2“. In die Top 100 der Billboard Charts schaffte es der Rapper erstmals mit einer Zusammenarbeit mit Future und Juice Wrld.