Darum sollte man eine Rolle Klopapier in den Kühlschrank stellen

Klopapier steht im Bad – eigentlich. Denn eine Rolle davon im Kühlschrank kann wahre Wunder bewirken und ist sehr nützlich. Aber wofür soll das eigentlich gut sein?

Es passiert oft schneller als man denkt – im Kühlschrank riecht es unangenehm. Das kann verschiedene Gründe haben: Alte Lebensmittel werden schlecht, etwas kippt um oder ein stinkender Käse müffelt vor sich hin. Auch das Kondenswasser schlägt sich im Kühlschrank nieder und führt dazu, dass Lebensmittel verderben. Wer hat da schon Lust, eine riesige Putzaktion zu starten? Um den ekligen Gerüchen entgegenzuwirken, können einfache Hausmittel helfen – dazu zählt auch das Klopapier.

Klopapier im Kühlschrank – das kann es bewirken

Dieser Haushalts-Tipp mag skurril klingen, aber ist sehr nützlich: Um den Gerüchen im Kühlschrank den Kampf anzusagen, sollte man eine Rolle Klopapier in den Kühlschrank legen. Das Papier saugt nämlich Feuchtigkeit auf. Da die Feuchtigkeit absorbiert wird, halten sich die Lebensmittel länger und es bildet sich kein Schimmel. Damit muss man weniger Lebensmittel wegwerfen – das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel.

Zwiebeln, Knoblauch oder Käse – es handelt sich dabei um Lebensmittel, welche für ihren strengen Geruch bekannt ist. Besonders im Kühlschrank kann das für eine unangenehme Überraschung sorgen, wenn man die Tür öffnet. Klopapier im Kühlschrank neutralisiert die Gerüche.

Das Toilettenpapier sollte nach rund ein bis zwei Wochen entsorgt werden und durch eine neue Rolle ersetzen. Zudem sollte man bedenken, dass es sich dabei um eine Notfalllösung handelt – vor allem dann, wenn man wenig Zeit hat. Denn die Herkunft des Geruches bekämpft das Toilettenpapier nicht. Besser ist es natürlich, wenn der Kühlschrank gereinigt wird.

Auch diese Hausmittel können gegen Mief im Kühlschrank helfen

Nicht nur Toilettenpapier, sondern auch andere Hausmittel sagen Gerüchen im Kühlschrank den Kampf an. Dazu zählt beispielsweise auch Kaffee. Das Getränk ist nicht nur ein Wachmacher, sondern hilft auch gegen beißende Gerüche. Dazu gibt man fünf Esslöffel Kaffeepulver in eine Schüssel und stellt diese in den Kühlschrank. Das Gleiche trifft auf Mehl zu. Dafür benötigt man nur ein Glas und ein paar Löffel Mehl.

Backpulver ist ein Multitalent im Haushalt und kann auch üble Gerüche vermeiden. Genau wie beim Kaffee und Mehl gibt man dazu etwas Backpulver in eine Schüssel und stellt diese in den Kühlschrank. Und auch eine Zitrone kann helfen. Dafür reicht die Hälfte einer ausgepressten Zitrone und legt diese in den Kühlschrank.