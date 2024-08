Mann hat keinen Orgasmus beim Sex? Das können 5 Gründe sein

Männer können einfach immer Sex haben – ein Klischee, welches sich hartnäckig hält. Dabei haben Männer nicht immer Lust und der Orgasmus kann ausbleiben – das kann verschiedene Gründe haben.

Sexuelle Probleme sind in der Regel komplex und können durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Es wird immer wieder behauptet, dass Frauen nicht kommen – dabei ist eine Orgasmushemmung beim Mann gar nicht selten. Wenn ER beim Sex nicht zum Höhepunkt kommt, kann das ganz schön verunsichern.

5 Gründe: Darum hat der Mann beim Sex keinen Samenerguss

Masturbation

Die Masturbation ist einer der häufigsten Gründe, weshalb Männer beim Sex nicht kommen. Bereits in der Pubertät masturbieren viele Männer – an sich ist das eigentlich kein Problem. Über Jahre entwickelt man jedoch eine eigene Technik, an die man sich schnell gewöhnen kann. Bestimmte Handgriffe bringen ihn zum Kommen – diese gibt es beim Geschlechtsverkehr natürlich nicht. Die Lösung: Weniger masturbieren und den Körper an richtigen Sex gewöhnen – langfristig gesehen klappt es dann auch mit dem Samenerguss.

Fantasie und Realität

Die meisten Männer schauen in frühen Jahren bereits Pornos – die Schmuddelfilmchen sollen schließlich Lust auf mehr machen. Wer sich darin jedoch verliert und glaubt, dass jede Frau glattrasiert ist und einen Deep Throat drauf hat, wird enttäuscht. Dann kann es passieren, dass man beim Sex nicht kommt, da man falsche Vorstellungen hat. Denn zwischen Fantasie und Realität liegen Welten.

Aufregung und sexuelle Unerfahrenheit

Ist man beim Sex zu aufgeregt und zu unerfahren, kann sich das auf den Samenerguss auswirken – denn dieser bleibt dann meist aus. Doch auch hier gibt es eine Lösung: Eigentlich ist es größtenteils so, dass der Mann die Kontrolle hat und die Frau verführt. Wenn die Dame merkt, dass ihr Liebster aufgeregt ist, kann man die Rollen einfach tauschen.

Medikamente, Alkohol und Drogen

Jedes Medikament hat Nebenwirkungen – und diese können sich auch auf das Sexleben auswirken. Insbesondere kann das dazu führen, dass man beim Geschlechtsverkehr nicht zum Orgasmus kommt. Lustkiller sind zudem auch Alkohol und Drogen. Lösung: Bei Medikamenten hilft nur eine Rücksprache mit dem Arzt. Auf Alkohol und Drogen kann man jedoch verzichten – sein Limit sollte man hier kennen.

Beziehungsprobleme und Angst

Die meisten Gründe sind körperlicher Natur oder hängen mit anderen Faktoren im Alltag zusammen. Jedoch kann ein ausbleibender Samenerguss auch mit der Psyche zusammenhängen – beispielsweise dann, wenn man Beziehungsprobleme hat und es kriselt. Ängste und Stress können dazu führen, dass man den Höhepunkt beim Geschlechtsverkehr nicht erlebt. Auch psychische Erkrankungen wie etwa Depressionen können negative Auswirkungen beim Liebesspiel haben. Lösung: Man sollte unbedingt offen über die Probleme kommunizieren – sonst besteht die Gefahr, dass die Beziehung in die Brüche geht.

Wenn nichts hilft: Was kann man sonst tun?

Orgasmusprobleme beim Mann sind ein sensibles Thema. Oft sind es die „kleinen“ Dinge, die für einen fehlenden Samernerguss verantwortlich sind. Einige Faktoren können verändert werden – dazu zählt beispielsweise das Masturbationsverhalten oder auch der Verzicht auf Alkohol. Sollte jedoch gar nichts helfen, sollte ein Arzt aufgesucht werden – in dem Fall ist der Urologe der richtige Ansprechpartner. Sollte dahinter ein psychisches Problem stecken, ist eine Sexualtherapie sinnvoll. Und natürlich sollte man mit einer Vertrauensperson darüber reden, um Frust und Druck abzubauen – in einer Beziehung sollte das vor allem die Partnerin sein.