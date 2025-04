Bis 25 Grad möglich: Kommt jetzt der erste Sommertag?

Der Frühling dreht jetzt richtig auf! Noch vor dem Wochenende könnten um die 25 Grad erreicht werden. Verantwortlich dafür ist Hoch Naomi – kurz danach folgt jedoch ein heftiger Temperatursturz.

In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen immer weiter an. Kurz vor dem Wochenende wird es richtig warm: Vor allem im Westen der Republik kann es mit bis zu 23 Grad richtig mild werden. Sogar die Marke von 25 Grad ist nicht ganz ausgeschlossen.

„25 Grad ist etwas viel, aber 22 bis 23 Grad kann ich mir am Donnerstag vor allem im Westen vorstellen. Von Berlin bis Hamburg noch 20 Grad. Deutschland hat viel Sonne zu bieten“, sagt Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de in der Bild-Zeitung.

Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von WetterKontor sagt: „Ob es die 25 Grad am Freitag wirklich werden, ist noch offen, aber 23 bis 24 Grad am Rhein und seinen Nebenflüssen sind schon drin. Fakt ist auf jeden Fall, der Freitag wird in den meisten Regionen Deutschlands der wärmste Tag der Woche.“

Bereits am Dienstag gibt es beinahe überall Sonne – nur in den Alpen können noch einige Regenschauer herunterkommen. Die Höchstwerte liegen bei rund 16 Grad. Am Mittwoch gibt es zwar einige Wolken, aber es soll trocken bleiben – und mit 19 Grad wird es bereits deutlich wärmer. Am Donnerstag sind dann sogar bis zu 22 Grad drin. Am Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Höchstwerten um die 24 Grad.

„Am Freitag könnte es entlang des Rheins nah ran gehen an die 25 Grad“

„Ja, am Freitag könnte es entlang des Rheins nah ran gehen an die 25 Grad. Ab Samstag dreht der Wind auf Nordosten und dann wieder es deutlich kälter“, so Wetter-Experte Dominik Jung in der Bild-Zeitung. Danach wird es jedoch wieder deutlich kühler – am Sonntag bewegen sich die Höchstwerte zwischen 6 und 14 Grad. Dazu weht noch ein böiger Wind.