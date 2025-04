AfD-Politikerin Vanessa Behrendt zofft sich mit ProSieben wegen Riccardo Simonetti

Der Auftritt von Riccardo Simonetti in der „Sesamstraße“ sorgt zunächst für einen homophoben Shitstorm. Kurz danach legt sich ProSieben mit einer AfD-Politikerin an.

Riccardo Simonetti hatte einen Auftritt in der Kultsendung „Sesamstraße“ – das sorgte für einen Shitstorm. Der queere Künstler war vielen homofeindlichen Kommentaren im Netz ausgesetzt. Nun hat sich deswegen der TV-Sender ProSieben mit AfD-Politikerin Vanessa Behrendt angelegt.

Riccardo Simonetti trat nicht nur in der „Sesamstraße“ auf, sondern ist auch regelmäßig auf ProSieben zu sehen – der Sender nahm den Künstler nun in Schutz. AfD-Politikerin Vanessa Behrendt schrieb auf der Plattform X: „Hass und Hetze gegen eine (was auch immer) Person im Kinderfernsehen. Vielleicht einfach mal unsere Kinder mit eurem woken Mist in Ruhe lassen? Schon ist das Problem gelöst.“

„Sie stellen den Entertainer Riccardo Simonetti an den Pranger“

Dann hat sich ProSieben eingemischt und antwortete auf den Kommentar: „Ein Fernsehsender, der auf Ihre unsachliche Hetze reagiert. Sie stellen den Entertainer Riccardo Simonetti an den Pranger, weil er einen Mann liebt. Dürfte Ihre Parteivorsitzende auch nicht in die #Sesamstrasse?“

„Vielleicht einfach mal aufhören zu hetzen, Frau Behrendt“

In einem zweiten Post legte der Sender nochmal nach: „Vielleicht einfach mal aufhören zu hetzen, Frau Behrendt.“ Die AfD-Politikerin schrieb darauf: „Was ist dieses ProSieben?“ Auch zahlreiche weitere Kommentare sind unter dem Post der AfD-Politikerin zu finden – zahlreiche Nutzer stellen sich hinter Riccardo Simonetti. „Wenn die Hetzer dahinter kommen, dass Ernie und Bert ein Paar sind, flippen sie sicher komplett aus“, schreibt beispielsweise ein Nutzer.

Der Gastauftritt von Riccardo Simonetti in der „Sesamstraße“ stand unter dem Motto „Self Empowerment“. Der queere Künstler wurde mit den Worten zitiert: „Ich liebe es, dass es der Sesamstraße schon immer gelungen ist, ernste Themen kindgerecht zu verpacken. Kinder werden nicht angelogen und auch nicht für doof verkauft – ganz im Gegenteil, man nimmt sie an die Hand und führt sie altersgerecht an Themen heran. Mit Spaß und ganz viel Wärme. Dafür liebe ich die Sesamstraße.“

Aufgrund zahlreicher homophober Kommentare musste der NDR, welcher die „Sesamstraße“ produziert, die Kommentarspalte bei Facebook schließen. „Meinungen dürfen hier frei geäußert werden. Jedoch haben wir diese Kommentarspalte geschlossen, da homophobe und beleidigende Äußerungen gegen Riccardo Simonetti zugenommen haben. Wir dulden solche Kommentare nicht und löschen diese“, heißt es in einer Begründung der Verantwortlichen.