Ekel-Skandal erschüttert Kaufland: Die Spitze kommt zu Beratungen zusammen – das Unternehmen zieht erste Konsequenzen

Verschimmelter Käse, Verbrauchertäuschung und starker Mäusebefall in einer Filiale: Die neue Recherche von „Team Wallraff – Reporter undercover“ liefert brisante Einblicke in den Arbeitsalltag bei Kaufland.

Ein Reporter-Team von Stern und RTL hat bei Recherchen in 48 von 50 überprüften Kaufland-Filialen teils erhebliche Hygienemängel festgestellt. Die Spitze des Unternehmens gerät unter Druck und kommt am heutigen Freitag zu Beratungen zusammen, wie die Bild-Zeitung schreibt.

Kaufland wird von Ekel-Skandal erschüttert

Welche Maßnahmen getroffen werden, ist derzeit noch unklar – Kaufland will die Öffentlichkeit darüber am Freitagnachmittag informieren. In über 80 Prozent der Fälle fanden die Journalisten mit Schimmel befallene Kühltruhen vor. Darüber hinaus dokumentierten Reporterinnen in zwei Undercover-Einsätzen unter anderem, wie schimmlige Lebensmittel in den Verkauf gelangen, Kühlketten unterbrochen werden und mangelnde Hygienemaßnahmen die Lebensmittelsicherheit riskieren.

In der Filiale im saarländischen Homburg wurde Mäusekot von einer Reporterin entdeckt. In Bad Tölz kam es zu Manipulationen beim Mindesthaltbarkeitsdatum an der Frischetheke. Kaufland hat den Hausleiter im Homburg bereits vor mehreren Wochen suspendiert. Auch in Bad Tölz wurde der Hausleister suspendiert, nachdem die erste RTL-Presseanfrage gekommen war.

Kaufland hat am Donnerstagabend während der Ausstrahlung bei RTL in den sozialen Netzwerken geschrieben: „Was wir heute Abend gesehen haben, ist absolut nicht hinnehmbar. Die Kunden erwarten etwas anderes von Kaufland. Und das zu Recht. Wenn es um Sauberkeit und Hygiene geht, haben wir sehr strenge Regeln und klare Kontrollen. Warum diese in den gezeigten Fällen nicht gegriffen haben, prüfen wir sehr sorgfältig. Eines ist klar: Unsere Kunden müssen sich auf Kaufland verlassen können.“