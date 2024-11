Giovanni Zarrella: 10 Fakten über den Schlager-Star

Giovanni Zarrella ist aus der Schlagerbranche nicht mehr wegzudenken. Mit seinem italienischen Charme begeistert er Millionen Fans – sowohl musikalisch als auch mit seiner eigenen TV-Show. Wir haben überraschende Fakten über den Sänger zusammengefasst.

Mit seiner charismatischen Ausstrahlung, seiner Vielseitigkeit und seiner Leidenschaft für Musik hat sich Giovanni Zarrella in den vergangenen Jahren eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Der Weg bis dahin war jedoch nicht einfach – heute beeindruckt er in vielen Bereichen der Unterhaltungsbranche.

10 interessante Fakten über Giovanni Zarrella

Der Sänger besitzt nur die italienische Staatsbürgerschaft

In Deutschland kennt Giovanni Zarrella jeder – doch auch, wenn er hier geboren wurde, hat der Musiker nur die italienische Staatsbürgerschaft. In den 90er Jahren wuchs der Sänger mit seinen zwei Geschwistern in Rom auf. Seinen Lebensmittelpunkt hat er in Deutschland – auf Dauer fühlte er sich in Italien nicht mehr wohl. „Wenn ich in Italien bin, habe ich zwar das Gefühl, dass ich zu Hause bin, aber ich könnte da nicht für immer leben. Wenn du so lange in Deutschland gelebt hast, kommst du mit dem chaotischen Italien nicht mehr klar“, erklärte Giovanni Zarrella gegenüber dem Kölner Express.

Er hatte mal ein eigenes Restaurant

Die Familie von Giovanni Zarrella liebt die italienische Küche. Nicht nur seine Eltern besaßen ein Lokal, sondern auch seine Schwester. Bruder Stefano Zarrella ist ein erfolgreicher Food-Influencer und begeistert mit seinen Koch-Clips Millionen Follower im Netz. Und auch er selbst ging in die Gastronomie: Mit Ehefrau Jana Ina Zarrella hat der Sänger das Lokal „Settantotto 78“ im Jahr 2009 eröffnet. „Gastronomie hat in meiner Familie einfach eine lange Tradition. Es war schon immer ein Traum von mir in die gleichen Fußstapfen zu treten. Jetzt erfülle ich mir endlich diesen Wunsch“, verriet der Musiker damals in einem Interview mit InTouch.

Boygroup-Ruhm mit Bro’Sis – bekannt durch die Castingshow „Popstars“

Mit der „Popstars“-Band Bro’Sis hatte Giovanni Zarrella seinen Durchbruch. Das erste Album mit dem Titel „Never Forget (Where You Came From)“ eroberte im Jahr 2002 die Charts. An dieses Hoch konnten die Bandmitglieder jedoch nicht mehr anknüpfen – es gab Unstimmigkeiten und eine „kreative“ Pause. Letztendlich folgte das Ende von Bro’Sis. Giovanni Zarrella versuchte sich dann als Solo-Künstler. Mit den ehemaligen „Popstars“-Kollegen Inan Lima und Tom Marks gründete er später das Trio Vintage Vegas.

Spontanes „Let’s Dance“-Abenteuer! Er sprang für Pietro Lombardi ein

Im Jahr 2017 sollte Pietro Lombardi bei „Let’s Dance“ teilnehmen – jedoch hat er sich kurz nach Staffelstart verletzt und konnte nicht mehr an der RTL-Show antreten. Dafür sprang sein guter Freund Giovanni Zarrella ein. Doch auch für den Sänger lief die Teilnahme nicht reibungslos: Seine Tanzpartnerin Christina Luft hat sich verletzt. Für sie sprang dann Profitänzerin Marta Arndt ein. Nach der achten Show war für die beiden Schluss.

Sein Erfolg mit der „Giovanni Zarrella Show“

Giovanni Zarrella ist nicht nur ein Musiker, sondern auch Moderator! Denn im Jahr 2021 feierte die „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF ihre Premiere und damit wurde er das neue Gesicht am Samstagabend des Senders. Zahlreiche Schlager-Stars waren bereits in seiner Show – von Andrea Berg, Maite Kelly, Santiano, Pietro Lombardi bis hin zu Sasha. Und auch die Quote ist gut: Im Jahr 2023 schalteten durchschnittlich 3,81 Millionen Menschen ein.

Giovanni Zarella und Jana Ina sind verheiratet seit…

Giovanni Zarrella und Jana Ina gehören zu den Traumpaaren in der deutschen Promi-Szene. Die beiden gaben sich am 30. August 2005 das Ja-Wort. Jana Ina hat damals auch in einem Interview mit KUKKSI das Liebes-Geheimnis verraten: „Giovanni und ich respektieren uns sehr. Auch, wenn wir mal Probleme haben oder diskutieren – wir haben noch nie den Respekt verloren, so das wir uns beschimpfen.“ Und weiter plauderte sie aus: „Wir akzeptieren uns, wie wir sind. Wir beide ticken auch in etwa gleich – unsere Familien stehen an erster Stelle, erst danach kommt alles andere. Wir unterstützen uns sehr – wir sind gegenseitig unsere größten Fans, aber gleichzeitig auch unsere Kritiker. Außerdem ist es auch wichtig in einer Beziehung, dass man den anderen Freiraum lässt.“

Giovanni Zarrella ist Fußballer

Als Fernsehzuschauer hat man gesehen, als Giovanni Zarrella beim Promikicken in SAT.1 für Italien antrat. Dass er in Sachen Fußball richtig was drauf hatte, ist vielleicht nicht bekannt. Er spielte tatsächlich eine Zeit lang bei der Jugend des AS Rom. Als er zurück in Deutschland war, spielte er in den Nachwuchsklassen des VfB Stuttgart und SSV Reutlingen. Später kam dann die Verbands- und Oberliga – dann folgte jedoch die Castingchance beim TV und entschied sich für eine Musikkarriere, wie hörzu schreibt.

Giovannis Bruder Stefano Zarrella ist auch ein Promi

Sein Bruder Stefano Zarrella hat zwar keine große Samstagabendshow im TV. Jedoch ist er als Influencer bekannt und präsentiert dort zahlreiche Koch-Clips – mehr als eine Million Follower erfreuen sich an seinen Rezepten. Und auch seine Freundin Romina Palm, welche man ebenfalls in den Videos sieht, ist keine Unbekannte: Sie nahm an der 16. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ teil.

Bambi 2023: Giovanni Zarrella gewinnt in der Kategorie „Entertainment“

Für Giovanni Zarrella könnte es beruflich kaum besser laufen. Bei der Bambi-Gala, einer der wichtigsten Verleihungen des Landes, sahnte Giovanni Zarrella den Preis in der Kategorie „Entertainment“ im Jahr 2023 ab. „Wie kaum ein anderer schafft er es, Menschen zu unterhalten, ohne zu belehren, nahbar zu sein, ohne sich anzubiedern“, lautete das Urteil der Jury.

Diese heimlichen Tattoos hat Giovanni Zarrella

Wenn es um seine Outfits geht, zeigt sich der Sänger und Moderator eher schlicht. Was viele nicht wissen: Der Moderator hat auch einige Tattoos. Zwei davon haben eine besonders wichtige Bedeutung: Auf dem Oberarm trägt er ein Tattoo für seinen Sohn Gabriel. Die Innenseite seines Armes ziert eine Minnie Maus – das Tattoo hat er seiner Tochter gewidmet.