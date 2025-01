Fremdgehen: Diese 10 Sätze deuten auf einen Seitensprung hin

Man hat das ungute Gefühl, dass der Partner einen betrügt. Um die Wahrheit herauszufinden, muss man nicht die Kreditkartenabrechnungen oder das Handy durchsuchen. Einige Sätze können Gewissheit geben.

Es gibt verschiedene Gründe für einen Seitensprung – es kriselt in der Beziehung, man sucht nach Abwechslung oder will sein eigenes Selbstbewusstsein steigern. Wenn man fremdgeht, zeigt es schwerwiegende Probleme in der Beziehung. Dabei setzt man die Partnerschaft aufs Spiel und die Konsequenzen können bitter sein. Einige Sätze des Partners können auf einen Ausrutscher hindeuten.

Diese Sätze können einen Seitensprung entlarven

„Sorry, ich bin total krank und wäre heute Abend gern allein…“

…können wir unser Treffen verschieben? Wenn man den Satz in letzter Zeit oft gehört hat und der Partner plötzlich häufig krank ist, könnte das auf einen Seitensprung hindeuten. Vielleicht ist er tatsächlich anfällig für Krankheiten oder leidet an der Männergrippe – oder er will einfach seine Partnerin fernhalten, da er etwas anders vor hat.

„Ich habe das Handy zu Hause vergessen“

Gerade dann, wenn der Partner sein Handy eigentlich immer dabei hat und gefühlt 24/7 online ist, wirkt es merkwürdig, wenn er sein Smartphone auf einmal öfter vergisst.

„Ich habe das Gefühl, du wertschätzt mich nicht mehr“

Für den Fall der Fälle, falls der Seitensprung doch auffliegt, will er mit diesem Satz gut argumentieren können. Gerade bei fehlender Anerkennung suchen viele Menschen woanders die Bestätigung.

„Ich war noch lang mit meinen Kumpels weg…“

Wenn die Kumpels als Alibi herhalten müssen: Dieser Satz fällt oft, um einen Seitensprung zu verheimlichen. Man sollte jedoch nicht gleich Panik schieben: Männerabende kommen durchaus vor, genau wie Tratschabende unter Freundinnen. Sollte das jedoch in letzter Zeit ungewohnt oft vorkommen, kann man schon misstrauisch werden.

„Ich muss heute länger arbeiten…“

Der Klassiker schlechthin: Mal wieder Überstunden schieben. So oft und immer so lang? Das könnte auf einen Seitensprung oder sogar eine Affäre hindeuten.

„Lass uns was Neues im Bett ausprobieren“

Etwas Abwechslung im Bett ist grundsätzlich nicht verkehrt und kann der Beziehung einen neuen Schwung verleihen. Kommt dieser Wunsch jedoch sehr plötzlich und wenn er sich im Bett komplett wandelt, kann es durchaus möglich sein, dass er beim Sex mit einer anderen Person festgestellt hat, auf was er wirklich steht.

„Du bist doch total paranoid!“

Wenn er plötzlich Wutanfälle bekommt und seiner Freundin vorwirft, dass sie paranoid sei, obwohl es dafür gar keinen Grund gibt, kann das Verhalten daraufhin hindeuten, dass er etwas zu verheimlichen hat.

„Ich bin nicht sicher, was ich fühle“

Der Satz kommt häufig vor, nachdem man fremdgegangen ist. So will man verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Das spricht für eine unehrliche Reaktion und könnte bedeuten, dass er etwas zu verheimlichen hat.

„Ich war betrunken und weiß nicht mehr, was passiert ist“

Der Alkohol muss als Ausrede her und wird gerne dafür genutzt, um einen Seitensprung zu rechtfertigen.

„Wir hatten so wenig Sex in letzter Zeit“

Und das kann man nicht einfach ansprechen? Wenn dieser Satz kommt, sollte man hellhörig werden. Denn es kann sein, dass er sich seinen Spaß bei einer anderen Person sucht.