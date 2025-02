Diese 7 Warnsignale beim ersten Date sollten nicht ignoriert werden

Ein erstes Date bietet die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Die Erfahrung kann aufregend sein – dennoch ist es auch wichtig, auf Warnsignale zu achten.

Man schreibt eine Weile mit jemanden im Netz und nach einer Zeit steht das erste Treffen an und versucht, sich auf positive Aspekte zu konzentrieren und eine Beziehung aufzubauen. Was ist, wenn der Gegenüber sich merkwürdig verhält und man nicht so wirklich einschätzen kann, woran man eigentlich ist? In Zeiten von Social Media und vielen teils kuriosen Dating-Trends sollte man einige Warnsignale ernst nehmen.

Mögliche Warnzeichen, dass er nicht die richtige Person ist

Er ist ein Kontrollfreak

Er sagt beim ersten Date oft, dass man nicht auf sein Handy schauen sollte? Es mag tatsächlich etwas unhöflich sein, wenn man beim Kennenlernen längere Zeit mit dem Smartphone beschäftigt ist. Dennoch sind solche Bemerkungen beim ersten Date völlig deplatziert. Denn schließlich kann kein Mann sagen, was man zu tun hat oder lassen soll – und schon gar nicht beim ersten Treffen.

Mangelndes Interesse

Wenn die andere Person keine Fragen stellt oder kein Interesse an Hobbys hat oder auch keine Lebensziele vorhanden sind, kann das auf mangelnde Empathie oder Kompatibilität hindeuten.

Narzisstisches Verhalten

Wenn er mit seinen Erfolgen prahlt und ausschließlich nur über sich redet, aber sich nicht für die Erfahrungen des anderen interessiert, kann das auf ein narzisstisches Verhalten hindeuten.

Er ist ein Gentleman der alten Schule

Er hält die Tür auf, hilft beim Mantel ausziehen oder ist extrem zuvorkommend – auf den ersten Blick mag das einen sympathischen Eindruck machen und es ist natürlich positiv, wenn er gut erzogen wurde. Jedoch sollte man aus dem Aspekt aufpassen, dass er einen nicht bevormundet. Denn in seinen Augen ist man hilfsbedürftig – wenn er so denken sollte, ist das ein ernstzunehmendes Warnsignal.

Aggressives Verhalten

Wenn man von seinem Gegenüber verbal attackiert wird oder er blöde Sprüche von sich lässt, sollte man das Date an der Stelle sofort beenden.

Mangel an Empathie

Wenn er nicht auf emotionale Erfahrungen eingehen kann oder diese sogar ignoriert, kann das auf einen Mangel an Empathie hindeuten. Dies könnte zu Einsamkeit oder Unzufriedenheit in einer Beziehung führen, wenn sich daraus mehr entwickeln sollte.

Unterschiedliche Ziele

Dass man nicht genau die gleichen Ziele hat, ist logisch. Sind diese jedoch völlig unterschiedlich und kommt man auf keinen gemeinsamen Nenner, würde ein weiteres Kennenlernen wenig Sinn machen. Konkret bedeutet das: Weichen die Grundüberzeugungen oder Lebensziele von der anderen Person stark ab, könnte sich eine gemeinsame Zukunft extrem schwierig gestalten.