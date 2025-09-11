11. September 2001: Die Chronologie der Anschläge auf das World Trade Center

Der 11. September 2001 hat Geschichte geschrieben – jedoch leider im negativen Sinne. Die Anschläge auf das World Trade Center in New York und Washington haben die Welt erschüttert. Beinahe jeder erinnert sich, was er zu diesem Moment gemacht hat. KUKKSI fasst den Tag am 11. September 2001 zusammen.

Mehr als 2.700 Menschen starben bei den Terroranschlägen auf das World Trade Center. Nachdem die Flugzeuge in die Zwillingstürme gerast waren, fielen diese wenige Minuten später in sich zusammen. Es entstand eine gigantische Staubwolke, welche Menschen oder Häuser unter sich begraben haben. Der Staub war extrem giftig – rund weitere 2.000 Menschen starben an den Folgen daran. Die Aufräumarbeiten dauerten danach mehrere Monate an.

Die Chronologie der Terroranschläge

7:59 Uhr

Flug 11 von American Airlines startet in Boston-Logan in Richtung Los Angeles International Airport. Der Flug hat rund 14 Minuten Verspätung. Darin befinden sich 5 islamistische Terroristen.

8:14 Uhr

Flug 175 von United Airlines startet in Boston-Logan und hat das gleiche Ziel. An Bord befinden sich ebenfalls 5 Terroristen.

8:20 Uhr

Vom Dulles International Airport Washington D.C. startet Flug 77 in Richtung Los Angeles.

8:46 Uhr

Das erste Flugzeug schlägt in den Nordturm des World Trade Centers ein.

9:03 Uhr

Das zweite Flugzeug kracht in den Südturm. Der Anschlag wird live im Fernsehen übertragen.

9:06 Uhr

Präsident George W. Bush wird informiert, welcher zudem Zeitpunkt eine Volksschule in Florida besucht. „Amerika wird angegriffen“, wurde ihm zugeflüstert.

9:08 Uhr

Es werden alle Starts von Flugzeugen untersagt, welche durch den Luftraum über New York gehen. Wenige Minuten später werden alle Flughäfen geschlossen und der Flugverkehr komplett gestoppt. Internationale Flüge wurden nach Kanada und Mexiko umgeleitet oder wurden aufgefordert, den nächstmöglichen Flughafen anzusteuern.

9:32 Uhr

Die Terroristen von Flug 93 machen eine Durchsage an die Passagiere – die Flugaufsicht hört mit. „Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän, bitte setzen Sie sich. Bleiben Sie sitzen. Wir haben eine Bombe an Bord, also sitzen Sie!“, so die Terroristen.

9:37 Uhr

Das dritte Flugzeug steuert ins Pentagon in Washington D.C.

10:03 Uhr

Das vierte Flugzeug hätte das Kapitol treffen sollen. Die Passagiere überwältigen die Attentäter und stürzte dann in Shanksville ab. Alle Menschen an Bord starben.

10:28 Uhr

Der Nordturm des World Trade Centers stürzt in sich zusammen. Wenige Minuten stürzt auch der Südturm ein. Es entsteht eine gigantische Staubwolke in New York. Auch das Marriott-Hotel wird zerstört und im Nebengebäude 7 ist ein Feuer ausgebrochen.