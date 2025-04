„Er war ein schlechter Mensch!“: Macaulay Culkin brach Kontakt zu Vater vor 30 Jahren ab

Mit seiner Rolle in dem Weihnachtshit „Kevin – Allein zu Haus“ hatte Macaulay Culkin seinen Durchbruch in Hollywood. Ein Traum eines jeden Kinderstars – wäre da nicht sein Vater gewesen. Denn zu ihm war das Verhältnis alles andere als gut.

In einem Podcast spricht der Schauspieler offen über seine Kindheit und gibt zu, sogar missbraucht worden zu sein. Zudem stellt er klar, dass sein Vater für ihn der schlimmste Mensch gewesen sei.

Zu seinem Vater hat Macaulay Culkin seit 30 Jahren keinen Kontakt mehr. „Er hat es auch verdient. Er hatte sieben Kinder und jetzt hat er vier Enkelkinder. Und keiner von ihnen will etwas mit ihm zu tun haben“, sagt der „Kevin – Allein zu Haus“-Star im „Sibling Revelry“-Podcast. Sein älterer Bruder habe irgendwann mal mit ihm in Kontakt gestanden: „Aber ich glaube, das hat sich ziemlich schnell wieder erledigt.“

Im Alter von 15 Jahren verklagte Macaulay Culkin seine Eltern

Der Vater übernahm das Management von Macaulay Culkin. Jedoch habe er eifersüchtig reagiert, da er selbst nur kleinere Bühnenrollen hatte. Die Kindheit von Macaulay Culkin waren von Angst und Druck geprägt. Im Alter von 15 Jahren habe er seine Eltern schließlich verklagt, damit diese keine Kontrolle mehr über seine Finanzen haben.

„Er ist einer dieser narzisstischen Verrückten“

„Für ihn sind wir im Unrecht und er hat Recht. Er ist einer dieser narzisstischen Verrückten. Er und ich sind immer aneinandergeraten. Wie ich schon sagte, er war ein schlechter Mensch“, sagte Macaulay Culkin. Für ihn steht eine Sache fest: Er will anders sein als sein Vater. Mit seiner Verlobten Brenda Song und seinen zwei Kindern genießt er das Familienleben in vollen Zügen. „Eine meiner frühesten Erinnerungen an ihn ist, dass ich dachte: ‚Wenn ich erwachsen bin, werde ich nicht so mit meinen Kindern umgehen'“, erzählte der Schauspieler.

In einem seltenen Interview hat sich sein Vater im Jahr 2016 in einem Interview zu Wort gemeldet. „Ich betrachte ihn nicht mehr als Sohn“, sagte Vater Kit damals in der Daily Mail.