„Die Geissens“: Notaufnahme! Carmen Geiss muss operiert werden

Carmen Geiss muss in die Notaufnahme! In den neuen Folgen von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ erleidet sie plötzlich starke Schmerzen – kurz danach muss sie operiert werden.

In der RTLZWEI-Doku „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ teilt die Familie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Doch nun spielen sich dramatische Szenen ab: Carmen Geiss muss plötzlich in eine Klinik! Was fehlt der 59-Jährigen?

Das Jagdschloss Schmida in Niederösterreich, zwölfmal größer als Monaco, ist ein luxuriöses Paradies für Erwachsene, das Tradition mit Moderne verbindet – ein Traum für die Geissens, bis er zum Alptraum wird. Davina bricht in Tränen aus, als sie in der Schlosskapelle lacht und göttliche Strafen fürchtet.

Carmen erleidet heftige Krämpfe – und muss dann operiert werden

Kurz darauf erleidet Carmen heftige Krämpfe und muss in die Notaufnahme. Die sonst so starke Matriarchin ist schwer krank und bleibt im Krankenhaus. Während Davina ihre Mutter umsorgt, verbringt Shania Zeit mit Robert und fällt mit ihm Bäume. Carmen braucht eine Operation, doch niemand weiß, wann es ihr besser geht. Die Familie bangt um ihr Wohl.

Shania verbringt danach mehrere Tage allein mit Robert in Wien, während Davina sich um Carmen kümmert, die sich von der OP erholt. Shania soll ein großes Roberto-Geissini-Fotoshooting für Österreichs Modebibel „Style Up Your Life“ leiten. Das erste Meeting mit Chef Adi Weiss findet in schwindelerregender Höhe in einem Glaskasten des „Do&Co“-Restaurants neben dem Stephansdom statt.

Robert kämpft mit seiner Höhenangst und klammert sich ans Geländer. Später treffen Davina und Carmen in Schloss Schönbrunn auf die beiden – Carmen fühlt sich in Sissis Gemächern pudelwohl. Doch auf dem Prater erlebt Robert eine Nahtoderfahrung: Das Riesenrad wird für ihn zur Mutprobe.

RTLZWEI zeigt „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ am Montag um 20.15 Uhr.