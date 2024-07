Hör mal, wer da hämmert: Das machen die Taylor-Kids heute

„Hör mal, wer da hämmert“ ist ein echter Sitcom-Klassiker – gerade auch wegen der Looks aus den 90er Jahren. Auch heute gibt es noch zahlreiche Fans, welche sich die alten Episoden der Serie anschauen. KUKKSI verrät, wie es für die Kids nach der Serie weiterging.

Tim Taylor (Tim Allen) hatte in „Hör mal, wer da hämmert“ zahlreiche Heimwerker-Tipps und hielt damit seine Frau Jill (Patricia Richardson) damit ziemlich auf Trab. Die Serien-Kinder Brad, Randy und Mark spielten sich in die Herzen der Zuschauer und hatte eine riesige Fanbase. Die Produktion liegt schon mehr als 20 Jahre zurück. Doch wie ging es für die Ex-Kinderstars eigentlich danach weiter?

Das wurde aus den Kids aus „Hör mal, wer da hämmert“

Zachery Ty Bryan als Bradley Michael „Brad“ Taylor

Brad war in der Serie der älteste Sohn von Tim. Mit Druck- und Fernsehwerbung begann er damals seine Schauspielkarriere. Seine Rolle in „Hör mal, wer da hämmert“ war sein internationaler Durchbruch. Es folgten danach zahlreiche Gastauftritte in Serien wie „Emergency Room“, „Buffy – Im Bann der Dämonen„, „Cold „Case – Kein Opfer ist je vergessen“, „Smallville“ oder „Veronica Mars“. Zu seinen größten Hobbys zählt Fußball und privat engagiert er sich für AIDS- und krebskranke Kinder. Seine Karriere beendete im Jahr 2009 – trotz einiger Gastauftritte konnte er nie großen Fuß in der Branche fassen. Im Jahr 2012 arbeitete er zuletzt als Regisseur. Danach war er auch als Produzent tätig und gründete eine eigene Produktionsfirma. Negative Schlagzeilen zu dem Schauspieler gab es im Jahr 2020 wegen häuslicher Gewalt.

Jonathan Taylor Thomas als Randall William „Randy“ Taylor

Sohn Randy war vor allem für seine sarkastischen Kommentare in der Serie bekannt. Im Alter von acht Jahren wurde er für einen Burger King-Werbepost gecastet. In der Disney-Produktion „The Adventures of Spot“ erhielt er eine Synchronsprecherrolle des Hundes „Spot“. Und auch für „Der König der Löwen“ sowie „Die Legende von Pinocchio“ lieh er seine Stimme. Mit „Hör mal, wer da hämmert“ wurde er einem breiten Publikum bekannt – er war jedoch der einzige Hauptdarsteller, welcher nicht die ganze Zeit in der Sitcom mitspielte. Denn in der letzten Staffel ist er ausgeschieden. Der Schauspieler wirkte danach in zahlreichen Filmen mit – so hatte er eine Hauptrolle in „Eine wüste Bescherung“ (Originaltitel: „I’ll Be Home for Christmas“). Zudem war in der Produktionen wie „Tom and Huck“, „Wild America“, „Walking Across Egypt“, „Speedway Junky“ und „Common Ground“ zu sehen. Bis 2015 war er in vier Episoden von „Last Man Standing“ zu sehen. Danach trat er eher seltener als Schauspieler in Erscheinung.

Taran Noah Smith als Marcus Jason „Mark“ Taylor

In Lloyd Alexanders „Chronicles-of-Prydain“-Romanserie wurde Taran Noah Smith bekannt. Seinen großen Durchbruch hatte der Schauspieler jedoch in „Hör mal, wer da hämmert“. Als Nesthäkchen Jason musste er in der Sitcom von seinen Brüdern einiges einstecken. Eine große Karriere blieb jedoch aus – so war er nur noch für „Ebbies Weihnachtsgeschichte“, „Little Bigfoot 2: The Journey Home“ sowie „Eine himmlische Familie“ zu sehen. Seinen letzten Auftritt hatte Taran Noah Smith in „Speedball: The Movie“ im Jahr 2002. Im Jahr 2001 heiratete er die 16 Jahre ältere Heidi Van Pelt, welche Kolumnistin des „Pitch Weekly“ ist. Der gemeinsame Sohn Nolan Eric Smith kam 2005 zur Welt, 2007 folgte das Ehe-Aus. Mit seiner Ex-Frau gründete er ein veganes Restaurant und gründete ein Unternehmen mit veganen Cashewkäse-Aufstrichen.