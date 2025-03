Abor & Tynna „ballern“ Trennungsschmerz weg: Die Geschichte hinter dem ESC-Song

Die Geschwister Abor & Tynna werden Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ vertreten. In vier Shows konnten sich die beiden gegen 23 andere Acts durchsetzen. Nun verrät das Duo, was hinter dem ESC-Song steckt.

TV-Ikone Stefan Raab hat den Vorentscheid für den Eurovision Song Contest zur „Chefsache“ gemacht. Mit Abor & Tynna schickt Deutschland den Song „Baller“ nach Basel. „Ich hab’ immer noch nicht verstanden, dass wir gewonnen haben“, erklärte Tynna kurz nach dem Sieg.

„Es ist ein Trennungssong, den habe ich im Herbst geschrieben“

„Ich ball-la-la-la-la-la-ler Löcher in die Nacht“ singen Abor & Tynna in ihrem ESC-Hit „Baller“. Auf einer Pressekonferenz hat das Duo erklärt, was wirklich hinter dem Song steckt. „Es ist ein Trennungssong, den habe ich […] im Herbst geschrieben“, sagt die Sängerin. Vor dem Sommer habe sie nämlich eine Trennung durchgemacht – diese habe sie mit ihrem Bruder in einigen Songs verarbeitet.

Mit emotionalen Herzschmerz-Songs sollte jedoch irgendwann Schluss sein: „Da geht’s ein bisschen um diese Gefühle, die man hat, nachdem man schon fünf Balladen geschrieben hat, wie traurig man ist nach einer Trennung. Und dann reicht’s auch mal!“

In dem Song heißt es auch „Ich baller Löcher in die Nacht, Sterne fallen und knallen auf mein Dach“. Bei Instagram ging Tynna näher darauf ein, was damit gemeint ist. Von dem englischen Ausdruck „to shoot for the stars“ hat sie sich dabei inspirieren lassen und hat dies laut RTL nicht sinngemäß mit „nach den Sternen greifen“ übersetzt, sondern mit „nach den Sternen schießen“. Nach der schmerzhaften Trennung will sie in dem Song nach den Sternen greifen.

Neben Abor & Tynna standen Lyza, The Great Leslie, Leonora und Moss Kena im Finale des ESC-Vorentscheides zur Auswahl. Zum Schluss war es ein knappes Rennen zwischen dem Gewinner-Duo und Lyza. Stefan Raab will mit seinem Act für Deutschland die meisten Punkte holen. „Ich bin kein Typ für Kompromisse. Nur damit hat man eine Chance, am Ende des Tages etwas zu gewinnen. Ich will gewinnen. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich will nicht Zweiter werden. Alles oder nichts“, so der Entertainer.