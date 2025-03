„Chefsache ESC 2025“: Der Gewinner wurde gekürt – dieser Act tritt für Deutschland an

Aus insgesamt 3.281 Bewerbungen haben Stefan Raab und sein Team 24 Acts ausgesucht. Nun wurde der Gewinner gekürt – jetzt steht fest, wer für Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ antreten wird.

Stefan Raab hat ein Ziel: Er will den Sieg beim „Eurovision Song Contest“. Mit weniger gibt sich der Entertainer nicht zufrieden. „Ich bin kein Typ für Kompromisse. Nur damit hat man eine Chance am Ende des Tages etwas zu gewinnen. Ich will gewinnen. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich will nicht Zweiter werden. Alles oder nichts“, sagte Stefan Raab.

In vier Shows wurde die Künstlerin oder der Künstler für den „Eurovision Song Contest“ gesucht. Neben Stefan Raab und Yvonne Catterfeld hatten im Finale auch ESC-Siegerin Conchita Wurst und Nico Santos das Wort. Die Jury wählte von den Finalisten fünf Kandidaten aus, welche es im Finale in die nächste Runde schaffen – die letzte Entscheidung trafen dann schließlich die Zuschauer.

Diese neun Acts traten im Finale an

Moss Kena: „Nothing Can Stop Love“

JULIKA: „Empress"

„Empress“ Benjamin Braatz: „Like You Love Me“

„Like You Love Me“ COSBY: „I’m Still Here“

„I’m Still Here“ Abor & Tynna: „Baller“

„Baller“ Feuerschwanz: „Knightclub“

„Knightclub“ LEONORA: „This Bliss“

„This Bliss“ LYZA: „Lovers On Mars“

„Lovers On Mars“ The Great Leslie: „These Days“

Dieser Act vertritt Deutschland beim ESC

Aus über 3.000 Bewerbern treten in insgesamt vier Shows 24 einzigartige Acts bei „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ an, um das Land beim ESC 2025 in Basel zu vertreten. Und nun hat Moderatorin Barbara Schöneberger verkündet, wer Deutschland beim ESC vertreten wird: Abor und Tynna werden in Basel für Deutschland antreten.