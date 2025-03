Geschwister-Duo Abor & Tynna vertritt Deutschland beim ESC 2025

Bereits in den ersten Shows von „Chefsache ESC 2025“ zählten sie zu den Favoriten und konnten auch im Finale überzeugen: Das Geschwister-Duo Abor & Tynna werden Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ in diesem Jahr vertreten.

Mit ihrem ESC-Song „Baller“ konnte das Geschwister-Duo Abor & Tynna die Jury rund um Stefan Raab sowie das Publikum von sich und ihrem Song überzeugen. „Das ist der beste Song im Wettbewerb!“, meinte Stefan Raab. Und auch Conchita Wurst sagte im Finale: „Der Song ist ein Hit. […] Der ist ein Abriss!“ Neben Abor & Tynna standen Lyza, The Great Leslie, Leonora und Moss Kena zur Auswahl. Zum Schluss war es ein knappes Rennen zwischen dem Gewinner-Duo und Lyza.

Abor & Tynna treten mit „Baller“ beim ESC für Deutschland an

„Baller“ ist der erste deutschsprachige ESC-Beitrag seit 2007. Roger Cicero erreichte mit dem Song „Frau‘n regier‘n die Welt“ damals den 19. Platz. Mit der starken Stimme und vor allem ihrer Ausstrahlung konnte Tynna die Zuschauer im Sturm erobern. Der Song „Baller“ ist zudem ein absoluter Ohrwurm.

Der richtige Name des Geschwister-Duos ist eigentlich Attila und Tünde und entstammt einer rumänisch-ungarischen Künstlerfamilie. Ihr Vater Csaba Bornemisza ist seit 1993 Cellist bei den Wiener Philharmonikern, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Völlige Newcomer sind sie nicht: Im Jahr 2024 traten sie als Supportact auf der Tour von Nina Chuba auf.

Stefan Raab hat mit dem Sieg von Lena Meyer-Landrut im Jahr 2010 ESC-Geschichte geschrieben. Und auch diesmal machte er klar: Sein Act soll gewinnen. „Ich bin kein Typ für Kompromisse. Nur damit hat man eine Chance, am Ende des Tages etwas zu gewinnen. Ich will gewinnen. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich will nicht Zweiter werden. Alles oder nichts“, betonte der Entertainer.

Musikalisch gesehen war es der stärkste Vorentscheid seit Jahren. Und auch das Zuschauerinteresse war riesig, denn Stefan Raab hat den ESC-Vorentscheid zur „Chefsache“ erklärt. Drei von vier Shows wurden bei RTL ausgestrahlt – das Finale war am Samstagabend in der ARD zu sehen. Der „Eurovision Song Contest“ findet am 17. Mai 2025 in Basel statt.