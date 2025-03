Julian F.M. Stoeckel & Marcell Damaschke über Reality-Stars: „Die verkaufen ihre Seele und Echtheit für Sendezeit“

Julian F.M. Stoeckel war in zahlreichen TV-Formaten zu sehen. In der neuen Staffel von „CoupleChallenge“ ist auch sein Freund Marcell Damaschke dabei. Für ihn war es die erste Reality-Show und spricht bei KUKKSI nun über seine Eindrücke.

In der Reality-Welt ist Julian F.M. Stoeckel ein echtes Urgestein. Sein Freund Marcell Damaschke war dabei meist im Hintergrund – bis jetzt: Zusammen mit seinem Partner kämpft er in der RTLZWEI-Show „CoupleChallenge“ um den Sieg.

Julian F.M. Stoeckel: „Im Nachhinein war es für mich eine große Anstrengung und Belastung“

Julian F.M. Stoeckel hat seinem Partner damit einen Wunsch erfüllt, wie er jetzt ausplaudert. „Ich bin jemand, der sehr gezielt in Formate hineingeht oder eben nicht. Marcell meinte, er würde das gerne mal machen und ich habe mich dann breitschlagen lassen. Im Nachhinein war es für mich eine große Anstrengung und Belastung. Ich würde das jetzt nicht dauerhaft machen. Die fragen mich ja immer, ob ich mitmache und sage dann oft nein. Das ist auch schön“, sagt Julian F.M. Stoeckel bei seiner Preview zu „CoupleChallenge“ im Hotel Palace Berlin im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Marcell Damaschke: „Die verkaufen ihre Seele und Echtheit für Sendezeit und eine gute Story“

Für Marcell Damaschke war es eine spannende und schöne Erfahrung, in einem Reality-TV-Format teilzunehmen – jedoch war er gleichzeitig auch über einige Kandidaten schockiert. „Es war eine sehr schöne und spannende Erfahrung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Art von Leuten auch mal kennenlerne. Die verkaufen ihre Seele und Echtheit für Sendezeit und eine gute Story, anstatt einfach mal nett zu sein. Das war sehr befremdlich. Ich muss aber auch sagen, das hat uns gestärkt und wir können sagen, dass wir nicht einen solchen Freundeskreis haben. Wir sind froh, dass wir Leute um uns haben, die echt sind oder uns auch sagen, was Sache ist“, so Marcell Damaschke.

Laut Marcell Damaschke kommt es beim Reality-TV nicht nur auf Follower in den sozialen Netzwerken an, sondern vor allem auf den Unterhaltungswert. „Heute kommt ja jeder ins Reality-TV, wenn man paar Follower mehr hat. Aber nur, weil man einige Follower mehr hat, bedeutet das ja nicht automatisch, dass man die Leute unterhält. Julian hat mich da hereingebracht und bei mir wird das anders sein. ‚#CoupleChallenge‘ hatte sich gut angeboten und ich bin froh, dass Julian im Zeichen seiner Liebe das auch für mich getan hat“, verriet der Freund von Julian F.M. Stoeckel bei KUKKSI.