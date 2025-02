Günther Jauch: Darum gibt es kein Politiker-Special von „Wer wird Millionär?“

Günther Jauch ist bei „Wer wird Millionär?“ nicht mehr wegzudenken. Vor dem kommenden „Quadrell“ bei RTL, welches der Moderator gemeinsam mit Pinar Atalay präsentieren wird, verrät der Moderator gegenüber KUKKSI, warum es bei „Wer wird Millionär?“ eigentlich nie ein Politiker-Special gab – und auch nicht geben wird.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel treten beim RTL-„Quadrell“ diesen Sonntag an und werden sich den kritischen Fragen von Pinar Atalay und Günther Jauch stellen.

Seit dem Jahr 1999 präsentiert Günther Jauch den Quizklassiker „Wer wird Millionär?“. Es gibt zahlreiche Specials der Sendung – vom Überraschungs-Special, Zocker-Special bis hin zum Prominenten-Special. Beim Letzteren versuchen bekannte Persönlichkeiten alle 15 Fragen richtig zu beantworten.

Und doch fällt auf: Politiker waren in der Sendung bisher wenig vertreten. Auf die Frage von KUKKSI-Chefredakteur Oliver Stangl bei einer Pressekonferenz zum kommenden RTL-„Quadrell“, ob Günther Jauch ein Politiker-Special bei „Wer wird Millionär?“ interessant finden würde, antwortete der Moderator ganz klar: „Ich fürchte nein.“

Günther Jauch: „Politiker meiden ‚Wer wird Millionär?'“

Dann geht Günther Jauch näher auf die Gründe ein. „Politiker meiden ‚Wer wird Millionär?‘. Wir hatten einige zwar da, aber die haben Angst vor der Fallhöhe. Dass sie Fragen, die eigentlich jeder beantworten könnte, nicht auf die Reihe bekommen. Gregor Gysi wird, glaube ich, seit 25 Jahren für die Prominenten-Sendung angefragt. Er hat mir gegenüber offen zugegeben, dass er sich nicht in die Sendung traut. Das ist auch völlig in Ordnung. Für ‚Wer wird Millionär?‘ bewerben sich nicht ganz so viele aus dem politischen Raum.“

Einige wenige Ausnahmen hat es dann aber doch gegeben. So war beispielsweise CDU-Politiker Wolfgang Bosbach bereits mehrmals beim Prominenten-Special von „Wer wird Millionär?“ und räumte zuletzt in der Sendung ordentlich ab. Der Politiker gewann stolze 125.000 Euro ab, die an einen guten Zweck gingen.

Pinar Atalay und Günther Jauch präsentieren das RTL-„Quadrell“

Bei RTL beginnt der große Wahlabend um 19 Uhr mit drei Kreuzverhören. Dabei stellen sich Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP) sowie Gregor Gysi (Die Linke) den Fragen von RTL Aktuell Anchorwoman Roberta Bieling und RTL/ntv Politikchef Nikolaus Blome. Im Anschluss um 20:15 Uhr begrüßen dann Pinar Atalay und Günther Jauch die vier Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU/CSU), Alice Weidel (AfD) sowie Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) zum ersten „Quadrell“ der TV-Geschichte. Das „Quadrell“ wird ohne Werbeunterbrechung gesendet.

Ab 22.15 Uhr werden Frauke Ludowig und Nikolaus Blome in der Sendung „Wer war am besten? Der Talk zum Quadrell“ gemeinsam mit ihren Gästen die Aussagen aus dem „Quadrell“ einordnen. In diesem Jahr mit dabei sind Micky Beisenherz, Panagiota Petridou, Ruth Moschner, Joachim Llambi und Peter Kloeppel. Als Host führt RTL Aktuell Anchorman Christopher Wittich durch den gesamten Abend.