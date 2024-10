„Friedhof der Kuscheltiere“: Das wurde aus dem Horror-Kind Gage

„Friedhof der Kuscheltiere“ kehrte 2019 auf die Leinwand zurück. Doch was ist aus dem Horror-Kind aus dem Originalfilm geworden?

Im Jahr 1989 brachte Regisseurin Mary Lambert den Streifen „Friedhof der Kuscheltiere“ von Stephen King erstmals auf die Leinwand. In den Hauptrollen waren damals Dale Midkiff, Denise Crosby und Fred Gwynne zu sehen. Für Gänsehaut sorgte aber vor allem Horror-Kind Gage – verkörpert wurde die Rolle von Miko Hughes. Aber was macht der Schauspieler eigentlich heute?

Als der Zweijährige von einem Truck zu Tode gefahren wird, begräbt ihn sein Vater trotz aller Warnungen auf dem besagten Friedhof. Als mörderischer Untoter kehrte er dann zurück und treibt sein Unwesen – er hinterlässt eine Spur des Grauens. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war der einstige Kinderstar gerade mal 27 Monate alt.

So ging es für Miko Hughes nach „Friedhof der Kuscheltiere“ weiter

Vor seiner Rolle in „Friedhof der Kuscheltiere“ war er in einem Werbespot zu sehen. Nach dem Horrorstreifen hatte er als „Jungs haben einen Penis, Mädchen haben eine Vagina“-Kind in „Kindergarten Cop“ mit Arnold Schwarzenegger seinen großen Durchbruch. Aufgrund der Rolle wurde Miko Hughes ein gefragter Kinderstar.

Unter anderem verkörperte er die Rolle Aaron Bailey in der Comedy-Serie „Full House“. Er war auch als Simon Lynch in „Das Mercury Puzzle“ an der Seite von Bruce Willis zu sehen. Er bereitete sich auf seine Rolle als autistischen Jungen intensiv vor und traf Betroffene. Zudem wirkte er in weiteren Fernsehserien mit – dazu zählen etwa „Die Nanny“, „Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu“, „Hey Arnold!“ oder „Boston Public“.

Miko Hughes gewann drei Young Artist Awards und war sechs weitere Male nominiert. Für seine Rolle in „Freddy’s New Nightmare“ wurde er in der Kategorie als „Bester Nachwuchsschauspieler“ für einen Saturn Award nominiert. Miko Hughes arbeitet nicht nur als Schauspieler, sondern seit 2013 auch als Autor und Regisseur.

Nebenbei ist er auch als Sänger und Barkeeper tätig. Zudem ist er auch in sozialen Netzwerken sehr aktiv und hält seine Community bei Instagram bei Laune – dort postet er gerne regelmäßige Updates und zeigt seinen durchtrainierten Körper. Wer den Schauspieler mal live treffen will, sollte eine Horrorfilm-Convention in den USA besuchen – dort darf das Horror-Kind der 80er und 90er Jahre natürlich nicht fehlen.