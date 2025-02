TikTok: Experten warnen vor Gurt-Hack im Flugzeug – „extrem gefährlich“

Viele kennen das Problem: Ein langer Flug steht an und man sucht nach einer bequemen Art, in den kommenden Stunden etwas zu schlafen. Ein neuer TikTok-Hack soll helfen – doch davor warnen nun Experten. Denn dieser soll „extrem gefährlich“ sein.

Die meisten Reisenden können im Flugzeug kaum schlafen. Besonders die aufrechte Sitzposition in der Economy-Class hindert Urlauber daran, die Augen zu schließen. Denn schließlich ist die Sitzposition alles andere als bequem. Ein Trick bei TikTok soll Abhilfe schaffen und ging in dem sozialen Netzwerk viral.

Und darum geht es in dem Hack: Passagiere stellen ihre Füße auf die Sitzkante und binden sich die Sicherheitsgurte ums Fußgelenk. Im Schlaf können die Füße also nicht abrutschen und der Kopf kann auf den Knien abgelegt werden. Laut mehreren Influencern sei der Tipp extrem nützlich – einige Experten sehen das jedoch anders und warnen sogar ausdrücklich davor.

Flugbegleiterin entsetzt: „Dieser Trend ist lebensgefährlich“

„Dieser Trend ist lebensgefährlich“, warnt eine Flugbegleiterin in einem anderen Video bei TikTok. Der Grund? Bei Turbulenzen kann es überlebenswichtig sein, dass Passagiere richtig angeschnallt sind.

Auch die Präsidentin einer US-amerikanischen Gewerkschaft für Flugbegleiter, Sara Nelson, warnt bei CNN vor dem Trick und stuft diesen als „extrem gefährlich“ ein. „Der Sicherheitsgurt ist so konzipiert, dass er tief und eng über dem Schoß sitzt. So ist man im Falle von Turbulenzen, einer Notlandung oder einem Unfall bestmöglich geschützt. Dies dient nicht nur der eigenen Sicherheit; wenn man nicht richtig angeschnallt ist, verletzt man bei Turbulenzen wahrscheinlich jemand anderen“, so die Expertin.

#reisetipps #Flugzeug #schlafen #Reisen #Reise #urlaub @serctravels_ Travel Hack: Besser schlafen im Flieger! ✈️😴 Ja ich bin gerne unterwegs, aber ab und an wird das schlafen im Flieger echt zur Mammutsaufgabe! Wichtig: Sorgt dafür, dass ihr euch nicht das Blut/die Nerven abklemmt, sonst schlafen eure Beine dauernd ein. Stellt den Anschallgurt auf die richtige Weite ein und träumt vom nächsten Urlaub! Neben verschiedenen Schlafpositionen ist es wichtig dass ihr genug Wasser trinkt und euer Körper euch nicht weckt, weil er dort oben austrocknet (die Luft im Flugzeug ist extrem trocken) Nehmt außerdem ein Nackenkissen, eine Schlafmaske, Kopfhörer und melatoninhaltige Snacks mit. Dann steht dem Schlaf in der Luft nichts mehr im Wege! Markiere deinen Reisebuddy, der auch nie schlafen kann! #travelhacks ♬ Originalton – serctravels

Turbulenzen können jederzeit auftreten. Und sind Passagiere dann nicht richtig angeschnallt, können diese durch die Maschine geschleudert werden. Ein Flug von London nach Singapur geriet im vergangenen Jahr in schwere Turbulenzen – viele Urlauber waren nicht richtig angeschnallt. Die katastrophalen Folgen: Um die 100 Personen wurden verletzt – ein Brite starb sogar an einem Herzinfarkt.

Auch eine Flugbegleiterin, welche anonym bleiben möchte, riet Urlaubern dringend dazu, sich im Flugzeug richtig anzuschnallen – denn schließlich geht es nicht nur um die eigene Sicherheit, sondern auch die der Mitpassagiere. Und gleichzeitig warnt sie auch vor diversen Trends in den sozialen Netzwerken: „Meine wichtigste Erkenntnis aus all dem ist, dass nicht alles, was man auf TikTok sieht, eine gute Idee ist. […] Anstatt also blindlings das auszuprobieren, was andere Leute für clever halten, sollte man sich vorher überlegen, warum es vielleicht nicht so ist“, erklärte die Stewardess dem Magazin The Sun.