„Let‘s Dance“-Profis Kathrin Menzinger & Vadim Garbuzov: Das waren die Gründe für ihr Liebes-Aus

Die „Let’s Dance“-Tanzprofis Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov waren sieben Jahre lang ein Paar. Doch im Jahr 2015 zerbrach die Beziehung. Was waren die Gründe für das Liebes-Aus?

Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov sind beide als Tanzprofis bei „Let’s Dance“ bekannt. Nicht nur auf dem Parkett, sondern auch privat waren sie eng verbunden. Denn die beiden waren ein Paar! Kurz nach ihrem Einstieg bei „Let’s Dance“ ist ihre Beziehung jedoch zerbrochen.

„Das verflixte 7. Jahr hat leider auch bei uns zugeschlagen“

In einem gemeinsamen Statement haben Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov damals die Trennung im Jahr 2015 bestätigt: „Das verflixte 7. Jahr hat leider auch bei uns zugeschlagen. Wir haben beschlossen, uns privat zu trennen. Die Entscheidung ist uns extrem schwergefallen, aber wir sind uns sicher, dass wir das Richtige tun. Wir sind im Guten auseinandergegangen, möchten keinen Moment der letzten 6 Jahre missen und wollen auch in Zukunft Freunde bleiben.“

Das waren die Gründe für das Liebes-Aus

In einem Interview ging Kathrin Menzinger näher auf die Gründe ein. „Unsere Beziehung hat den ganzen Stress, den unser Job mit sich bringt, einfach nicht überlebt. Die Gefühle sind auf der Strecke geblieben. Wir hatten eindeutig zu wenig Zeit für unser Privatleben“, erzählt Kathrin Menzinger gegenüber Österreich am Sonntag. Sie haben sich im Guten getrennt und blieben weiter Freunde.

Sie haben mitgeteilt, dass sie beruflich weiter eng zusammen arbeiten werden – nicht nur bei „Let’s Dance“ nehmen die beiden teil, sondern tanzen auch bei Tanzturnieren. „Wir werden weiterhin als Tanzpaar zusammen arbeiten und versuchen, unsere beruflichen Träume gemeinsam zu verwirklichen, im Tanzsport- und im Showbereich“, hieß es weiter.

Vadim Garbuzov sagte in einem RTL-Interview: „Natürlich stehen wir uns näher als andere Tanzpaare, die nicht zusammen waren. Wir tanzen schon so lange zusammen, seit über 15 Jahren, wir waren zusammen, es hat sich zu einer tiefen Freundschaft, familiären Freundschaft entwickelt. Wir sind Familie. Es ist etwas ganz Schönes daraus entstanden.“

Vadim Garbuzov privat: Mit Tanzpartnerin Kathrin Menzinger hat es gefunkt

Vadim Garbuzov wurde am 8. Mai 1987 in der Ukraine geboren. Mit seinen Eltern wanderte er im Alter von vier Jahren nach Kanada aus. Dort begann er schließlich mit dem tanzen. Und die ersten Erfolge haben nicht lange auf sich warten lassen: Der Profitänzer wurde in der Ukraine und in Kanada mehrmaliger Junioren- und Jugendmeister in den Standard- und Lateintänzen.

Im Jahr 2004 zog Vadim Garbuzov dann nach Österreich – dort lernte er seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger kennen, mit welcher er dann an seine Solo-Erfolge anknüpfen konnte. Die beiden gewannen den Jugendmeistertitel im Latein und Standardtanz in Österreich und schafften es in die Jugend-WM in Antwerpen. Sie verbrachten viel Zeit miteinander – seit dem Jahr 2009 waren die beiden ein Jahr, bevor 2015 die Trennung folgte.