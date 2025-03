Micaela Schäfer: Diese Grenze sollte man als Reality-Star nie überschreiten

Vom Dschungelcamp bis hin zum „Sommerhaus der Stars“ – Micaela Schäfer hat in zahlreichen Reality-Formaten teilgenommen. Die Nacktschnecke hat jetzt verraten, welche Grenze man als Reality-Star nie überschreiten sollte.

Julian F.M. Stoeckel hat im Hotel Palace Berlin zur Preview der RTLZWEI-Show „CoupleChallenge“ eingeladen – da durfte Micaela Schäfer natürlich nicht fehlen. Das Erotikmodel findet es großartig, dass der Entertainer gemeinsam mit seinem Partner Marcell Damaschke bei „CoupleChallenge“ teilnehmen.

Micaela Schäfer: „Julian bringt viel Humor rein und ist nicht streitsüchtig“

„Ich finde das großartig, dass die beiden in eine gemeinsame Show gehen. Julian mag nicht so gerne auf Luxus verzichten. In dem Format muss er darauf jedoch verzichten und das steht er nur mit Marcell durch. Da braucht man jemanden, welcher hinter einem steht und aufbaut“, sagt Micaela Schäfer im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und weiter sagt sie: „Julian bringt viel Humor rein und ist nicht streitsüchtig. Und es ist trotzdem unterhaltsam. Es muss nicht immer sein, dass andauernd gepöbelt wird oder alles unter der Gürtellinie stattfindet. Er ist einfach ein toller Entertainer.“

„Als Paar in eine solche Show zu gehen, hat immer gewisse Risiken“

Nach der Teilnahme im „Sommerhaus der Stars“ ist die Beziehung von Micaela Schäfer zerbrochen. Als Paar in eine solche Show zu gehen, hat immer gewisse Risiken. Bei Julian F.M. Stoeckel und Marcell Damaschke macht sich die Nacktschnecke jedoch weniger Gedanken: „Es ist ein großes Risiko, mit seinem Partner an so einem Projekt mit 24/7-Überwachung teilzunehmen. Es sind viele Beziehungen in die Brüche danach gegangen – meine auch nach dem ‚Sommerhaus der Stars‘. Es ist immer mit Vorsicht zu genießen. Marcell kennt man ja aber schon, denn er hat schon viele Beiträge mit Julian gedreht. Er ist also nicht komplett fremd in der Branche und deshalb mache ich mir keine Sorgen. Die beiden sind füreinander gemacht und ich warte auf den Hochzeitsantrag.“

Erektionsprobleme sind ein No-Go vor der Kamera

Micaela Schäfer meint: Als Reality-Star sollte man offen sein und auch Probleme vor der Kamera ansprechen – jedoch sollte man eine gewisse Grenze nicht überschreiten. „Ich finde es super, wenn Beziehungsprobleme ausgeplaudert werden. Das interessiert nun mal jeden und das ist Reality. Wir spielen keine Daily-Soap wie GZSZ oder ‚Verbotene Liebe‘. Genau das will man als Zuschauer wissen, was bei denen vor sich geht. Reality-Stars sind auch nur Menschen und die haben die gleichen Probleme, wie alle anderen. Man sollte Probleme, die vielleicht unangenehm sind, öffentlich ansprechen, aber dabei niemanden bloßstellen. Wenn also beispielsweise jemand Erektionsprobleme hat und spricht das Thema vor der Kamera an nach dem Motto ‚Hast du eigentlich schon deine Pille gegen deinen schlappen Penis genommen‘ ist das natürlich schwierig. Es muss niveauvoll bleiben“, sagt Micaela Schäfer auf der Preview zu KUKKSI.

„Man darf als Reality-Star keine Geheimnisse haben“

Und weiter: „Man darf als Reality-Star keine Geheimnisse haben, man sollte alles ausplaudern und sehr offen sein. Und als erfolgreicher Reality-Star braucht man irgendwas Einzigartiges, wie es beispielsweise Julian hat. Von Reality-Stars will man unterhalten werden – aber auf eine niveauvolle Art.“