„Stinksauer“: Twenty4tim geht wegen Clip im Netz zur Polizei

Durch seine Teilnahme im Dschungelcamp erlangte Twenty4tim große Bekanntheit. Nun hat der Influencer ziemlich viel Ärger um die Ohren – und zwar wegen eines Clips im Netz.

Twenty4Tim wurde bei einer Trainingseinheit heimlich gefilmt. Der Clip wurde im Netz hochgeladen – versehen wurden die Aufnahmen mit einem homophoben Kommentar. Das will der ehemalige Dschungelcamp-Star nicht auf sich sitzen lassen und kündigt Konsequenzen an.

„Ich bin so sauer und wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich schon bei der Polizei“

„Ich bin so sauer und wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich schon bei der Polizei“, stellt Twenty4tim bei Instagram klar. Gegen solche Angriffe und Diskriminierungen will sich der Influencer wehren. „Ich habe tatsächlich auch Angst, zur Polizei zu fahren, aber ich weiß, es wird sich sonst einfach niemals was ändern“, betont er. Solche Vorfälle habe er in der Vergangenheit nicht mal seinen Eltern anvertraut.

Und weiter stellt Twenty4Tim klar: „Es reicht. Offiziell! 2025 lasse ich mir nichts mehr gefallen.“ Und das zu einer Zeit, in welcher es dem Influencer generell schlecht gehe. „Hier in meinem Herzen geht es mir irgendwie einfach nicht so gut“, gestand der 24-Jährige im vergangenen Monat.

Und weiter: „Ich vermisse so doll mein glückliches Ich.“ Die Gründe für die schwierige Phase hat der Influencer jedoch nicht verraten. Zuletzt hatte er jedoch auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – deshalb legte er sogar eine Pause in den sozialen Netzwerken ein.

Vor einigen Monaten musste der Web-Star sogar ins Krankenhaus. „Habe gerade wieder einen heftigen Erstickungsanfall erlebt. Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen?“, fragte er damals seine Community. Jedoch wurde er dafür kritisiert, dass er sich dabei gefilmt habe. „Das hier ist ungefähr mein 14. Anfall. Daher weiß ich auch, dass er vorübergeht. Sonst würde ich niemals filmen“, so Twenty4Tim.