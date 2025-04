„Da ist diese Frau völlig ausgerastet“: Darum schmissen die Kaulitz-Zwillinge bei „The Voice“ hin

Tom und Bill Kaulitz gelang 2005 mit ihrer Band Tokio Hotel der Durchbruch. Besonders ihre Single „Durch den Monsun“ war legendär. Im Jahr 2023 waren sie Teil der Jury bei „The Voice of Germany“. Auch für 2025 wurden sie angefragt. Nun haben die beiden verraten, weshalb sie den TV-Job hingeschmissen haben.

Bei „The Voice of Germany“ hatten Tom und Bill Kaulitz im Jahr 2023 viel Spaß am Set und gewannen sogar die Sendung. Doch nun haben die Zwillinge verraten: Hinter den Kulissen kracht es gewaltig! Deshalb werden die beiden nicht erneut an der Show teilnehmen – obwohl sie angefragt wurden.

Die Stimmung hinter den Kulissen kippte

In ihrem Podcast „Kaulitz Hills“ rechnen Tom Kaulitz mit der Produktion sowie dem Sender ab. Im Jahr 2024 waren die 35-Jährigen nicht mehr bei „The Voice“ zu sehen und wurden für 2025 wieder angefragt. Die „Tokio Hotel“-Stars wollten wissen, wer denn noch in der Jury sitzt und wollten somit über eine Zusage oder Absage entscheiden. „Wir wollen natürlich immer gerne wissen, mit wem wir da sitzen“, verrät Tom Kaulitz in dem Podcast. Doch genau die Frage sei der Auslöser gewesen, weshalb die Stimmung bei der Produktionsfirma kippte.

„Da ist diese Frau völlig ausgerastet“

„Da ist eine neue Frau, die da in Charge ist. Nachdem wir entschieden haben, es passt für uns dieses Jahr dann doch nicht, ist sie komplett ausgerastet“, behauptet Bill Kaulitz. Die neue Chefin der Produktionsfirma soll dann sogar eine böse Mail geschrieben haben: „Da ist diese Frau völlig ausgerastet, hat sich im Ton sowas von vergriffen meiner Meinung nach und hat geschrieben, wir sind ‚ungehörig‘“

Die Produktionsfirma sieht das anders. Denn die Coaches sollen unabhängig von anderen Juroren unterschreiben. Es sei demnach normal, dass man nicht wisse, wer sonst in der Jury sitzt. „Das ist doch so in die Jahre gekommen“, meint Bill Kaulitz. Er und sein Bruder haben der Produktion schließlich eine Absage erteilt und sind nicht in der Jury von „The Voice of Germany“ im Jahr 2025 dabei.