„Team Wallraff“-Recherche zeigt gravierende Hygienemängel bei Kaufland

Verschimmelter Käse, Verbrauchertäuschung und starker Mäusebefall in einer Filiale: Die neue Recherche von „Team Wallraff – Reporter undercover“ liefert brisante Einblicke in den Arbeitsalltag bei Kaufland – einer der größten deutschen Supermarktketten und Teil der milliardenschweren Schwarz-Gruppe, zu der auch LIDL gehört.

Zahlreiche Hinweise sowie Hintergrundgespräche mit Insidern veranlassten das Team um Enthüllungsjournalist Günter Wallraff zu einer fast einjährigen, bundesweiten Recherche. Dabei überprüften sie insgesamt 50 Kaufland-Filialen in zwölf Bundesländern – mit erschreckenden Ergebnissen. In über 80 Prozent der Fälle fanden die Journalisten mit Schimmel befallene Kühltruhen vor. Darüber hinaus dokumentierten Reporterinnen in zwei Undercover-Einsätzen unter anderem, wie schimmlige Lebensmittel in den Verkauf gelangen, Kühlketten unterbrochen werden und mangelnde Hygienemaßnahmen die Lebensmittelsicherheit riskieren.

Lebensmittel unter fragwürdigen Bedingungen verkauft

Getarnt als Verkäuferin an der Frischetheke wird Undercover-Reporterin Silan bei ihrem Kaufland-Einsatz in Bad Tölz mehrfach von Kollegen dazu aufgefordert, anscheinend verdorbene oder abgelaufene Ware weiterzuverkaufen. Angeschimmelte Käselaibe soll sie nur an den betroffenen Stellen abschneiden und anschließend zurück in die Theke legen. Außerdem erhält die RTL-Reporterin die Anweisung, abgelaufene Produkte aus der Frischetheke, darunter Antipasti, für den Weiterverkauf in der Selbstbedienungstheke in Plastikbehälter umzufüllen und neu zu etikettieren – mit der Folge, dass auch neue Mindesthaltbarkeitsdaten ausgewiesen werden. Kaufland bezieht zu den Vorwürfen wie folgt Stellung: „Ihre Darstellungen zum Umgang mit Ware in der Theke entsprechen definitiv nicht unseren Vorgaben. Wir haben Ihre Fragen daher zum Anlass genommen, die Umsetzung unserer Prozesse in Bad Tölz auf den Prüfstand zu stellen und sehr kritisch zu hinterfragen. Die Untersuchungen dazu dauern noch an.“

Mäuseplage und unhygienische Zustände

Überlastete Mitarbeiter berichten „Team Wallraff“ von einem Gefühl enormen Zeitdrucks – oft auf Kosten der Hygiene. Das deckt sich mit den Recherchen der Undercover-Reporterinnen: Von besorgniserregendem Schimmelbefall in Kühlregalen bis hin zu Mäusen in einem Kaufland im saarländischen Homburg. Dort nimmt eine Nachtsichtkamera unter einem Keks- und Kuchenregal innerhalb von sechs Stunden nachts 48 Mal Mäusebewegungen auf. Zudem entdeckt Undercover-Reporterin Lina dort Mäusekot an Brotkörben und in der Nähe von Lebensmitteln.

Informanten schickten der Redaktion sogar Fotos, die eine tote Maus auf einer Toastbrotverpackung dokumentieren sollen. Kaufland äußert sich auf Nachfrage von RTL wie folgt zu den Vorwürfen: „Wir werden die Filiale voraussichtlich ab Mai 2025 baulich als auch technisch auf einen aktuellen Stand bringen […] Diese Modernisierung wird auch wesentlich dazu beitragen, Schädlingsbefall effektiv zu verhindern. Seit dem Schädlingsbefall im Jahr 2024 sind wir in enger Abstimmung mit der zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörd e und Experten. Die umgesetzten Maßnahmen wirken, dies wurde uns bei den Nachkontrollen der Lebensmittelüberwachung bestätigt.“

Darüber hinaus werden beide Reporterinnen Zeugin davon, dass eine wirklich intensive Reinigung der beiden überprüften Märkte offenbar nur bei angekündigter Revision, also einer internen Kontrolle, durchgeführt wird. Das berichten auch ehemalige Mitarbeitende in Interviews mit „Team Wallraff“. Wie Lina und Silan während ihrer Einsätze zudem in Gesprächen mit Kollegen erfahren, fehle den Angestellten unter normalen Umständen die Zeit für gründliche Hygienemaßnahmen und die Reinigung der Verkaufsflächen, und an ausreichend professionellen Reinigungskräften werde angeblich gespart. Hierauf nahm Kaufland in seinem Antwortschreiben an RTL keinen konkreten Bezug.

RTL zeigt „Team Wallraff – Reporter undercover: Schimmel, Mäuse, Arbeitsdruck: Undercover bei Kaufland“ am Donnerstag um 20.15 Uhr.