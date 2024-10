DSDS 2024: Mit diesen Songs kämpfen die Top 14 um den Einzug ins Halbfinale

Noch ist die Stimmung gut im Auslandsrecall auf Kreta: Während die Jury sich im gemischten Doppel auf dem Tennisplatz im sportlichen Contest misst, ist der Pool der DSDS-Villa bei sengender Hitze fest in der Hand der Top 14-Acts.

Wie hitzig wird es aber bei den kommenden Entscheidungen abgehen? Um die Motivation hochzuhalten und die Konzentration zu schärfen, trommeln die DSDS-Vocalcoaches alle auf der Villa-Terrasse zusammen und verkünden die Aufgabe für die zweite Auslandsrecall-Audition: Die Acts haben eine Performance im Duett einzustudieren!

„Ich wollte unbedingt ein Lied bekommen, wo ich mal eine andere Seite von mir zeigen kann“, freut sich Mari (20) auf ihr Duett mit Philip (25). Für Melvin (23) stehen die klaren Favoriten fest: „Ich finde, dass Tamara (25) und Christian (30) die stärkste Gruppe ist.“ Sorgt das Favoriten-Duo mit seinem Auftritt tatsächlich für einen „Magic Moment“ bei DSDS? Zeit für die ehemaligen DSDS-Kandidaten Beatrice Egli und Pietro Lombardi, einmal bei den Proben in der DSDS-Villa vorbeizuschauen und seelischen Bestand zu liefern. Der volltätowierte Finn (25) schüttet Beatrice Egli sein Herz aus und befürchtet: „So langsam habe ich das Gefühl, dass ich mit dem Niveau hier nicht mehr mithalten kann.“ Wird er seine inneren Zweifel und die Gedanken an seine schwierige Vergangenheit überwinden können?

Sogar der bisher souverän durch die Runden gegangene Tom (23) lässt bei seinem Duett-Song neuerdings Unsicherheiten erkennen: „Ich kenne den Song nicht. Aber ich wäre ja blöd, mit Einstellung reinzugehen, ich bekäme ihn nicht hin…“ Da hört man doch gerne auf die lebenserfahrene Shirley, die mit ihren 64 Jahren eine klare Ansage macht: „Wenn du etwas im Leben erreichen willst, musst du etwas egoistisch sein – und du musst liefern! Darum hoffe ich, auch noch mit 64 Jahren die Möglichkeit zu bekommen, eine Schlager-Karriere zu machen.“

Nach all der Arbeit im Vocalcoaching und dem fleißigen Üben der Songs, wartet auf die TOP 14-Acts am Abend eine Überraschung und es heißt: Herzlich Willkommen zum griechischen Abend – natürlich standesgemäß in traditionell „griechisch-göttlichen“ Outfits! Mit einem Stoßgebet am gedeckten Tisch bittet der griechisch-stämmige Melvin (23) für sich und sein Mitkandidaten für die kommende Recall-Runde um Beistand „von oben“. Und als mit Shootingstar Vincent Gross auch noch einer der angesagtesten Schlagergötter die Villa betritt, um den Acts ein paar wichtige Tipps zu geben und mit einem Spontan-Konzert die Party anheizt, ist die himmlische Stimmung auf dem Höhepunkt. Yamas!

Am nächsten Morgen dann aber das schmerzhafte Erwachen für Abu (36): Eine schlimme Erkältung hat ihn über Nacht erwischt und schwächt ihn im Laufe Tages immer mehr! Wird er seinen Auftritt trotz schwerer Symptome durchziehen können? Schon die anstrengende Busfahrt zum Set lässt nichts Gutes erahnen… .

Wer ist in der 2. Audition des Auslandsrecalls dabei?

Duett 1

Song Auslandsrecall, Set 2: „Selfish” von Justin Timberlake

Leonardo Davi Abdon Custodio (27) aus Wien (Österreich)

Melvin Vardouniotis (23) aus Hamburg

Duett 2

Song Auslandsrecall, Set 2: „Halt dich an mir fest” von Revolverheld feat. Marta Jandová

Giuseppina Bonaffini (27) aus Köln

Finn Sahli (25) aus Lilienthal

Duett 3

Song Auslandsrecall, Set 2: „If You Don’t Know Me by Now” von Simply Red

Tom Mc Conner (23) aus Duisburg

Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg

Duett 4

Song Auslandsrecall, Set 2: „Phänomen” von Helene Fischer

Shirley Brug (64) aus Essen

Anne Heinz (35) aus Liebenwalde

Duett 5

Song Auslandsrecall, Set 2: „Say Something” von A Great Big World & Christina Aguilera

Mari Grafik (20) aus Falkensee

Philip Matas (25) aus Heidenheim

Duett 6

Song Auslandsrecall, Set 2: „A Moment Like This” von Leona Lewis

Tamara Perez (25) aus Aislingen (Schweiz)

Christian Jährig (30) aus Reichertshofen

Duett 7

Song Auslandsrecall, Set 2: „Mama hat gesagt” von SDP, Sido & Esther Graf

Donika Hoxha (22) aus Zolling

Abu Habib (36) aus Wennigsen

RTL zeigt DSDS am Samstag um 20:15 Uhr, die Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.