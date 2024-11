Halbfinale zwischen Konkurrenzkampf und Versagensangst: Welche Kandidaten erreichen das Live-Finale von DSDS 2024?

Was muss ein Superstar mitbringen? Die DSDS-Jury ist sich einig: „Ausstrahlung, Charakter, Seele, Mut und viel Selbstbewusstsein.“ Nach zahlreichen Casting- und Recall-Runden haben sich die neun besten DSDS-Acts gegen ihre starke Konkurrenz durchsetzen können und stehen kurz davor, die letzten Schritte auf dem Weg zum Superstar zu gehen.

„Ich will um jeden Preis in diese Liveshow – jetzt ist keine Zeit mehr für Ausreden!“, macht Kandidat Philip (25) eine klare Kampfansage. Auch Tom (23) weiß, dass er bis zum Schluss fokussiert bleiben muss: „Konkurrenzkampf gibt es für mich schon seit Tag 1. Für mich steht alles auf dem Spiel!“ Nissim (61) rechnet derweil mit einigen Überraschungen bei den kommenden Performances: „Ich bin gespannt, vielleicht passiert heute ja was ganz Interessantes – etwas, womit wir nicht rechnen?“ Wenn er wüsste, wie Recht er damit hat!

Ab sofort kämpft jeder nur noch für sich allein und muss in der letzten Recall-Audition vor der Jury mit einem überzeugenden Soloauftritt alles auf eine Karte setzen. Nach der Songauswahl herrscht bei den Acts eine Mischung aus Begeisterung und Angst – wie bei Tamara (25): „Gesanglich ist es kein krasser Song, ich kann stimmlich nicht genug zeigen. Das muss ich mit meiner Performance kompensieren.“ Wird sie sich der Jury komplett öffnen können? Auch der von vielen favorisierte Philipp (25) macht sich nach dem Vocalcoaching so seine Gedanken: „Ich hätte nie gedacht, dass das so anstrengend ist – dieser Druck, abliefern zu müssen“.

Melvin (23) ist glücklich, er hat einen seiner Lieblingssongs von Whitney Houston zugeteilt bekommen und setzt ganz auf Gefühl: „Ich möchte nicht zu perfekt sein und zeigen, dass ich ein Mensch mit Emotionen bin.“ Ganz anders fühlt sich Anne (35), bei der die Alarmglocken schrillen: Eine Erkältung hat ihre Stimme in Mitleidenschaft gezogen und sie fürchtet, sich nicht intensiv genug für den entscheidenden Moment vorbereiten zu können: „Ich hoffe nicht, dass ich die kranke Anne verstecken muss.“ Auch Donika (22) kennt ihre Schwachstelle: „Der Song passt eigentlich ganz gut zu mir – ich muss nur wie immer textsicher werden!“ Bei Leonardo (27) ist die Nervosität am schlimmsten, er hat große Versagensängste: „Ich schaue in den Spiegel und frage mich: Wer bist du eigentlich, wo willst du hin damit?“

In der sonnig-maritimen Kulisse eines Hafens auf Kreta kommt es endlich zur Entscheidung: Wer behält trotz Lampenfieber und großem Erwartungsdruck die Nerven und kann seine bisher großartigen Leistungen bis ins DSDS-Finale retten? Für vier Acts erfüllt sich der Traum, demnächst im Showdown der großen DSDS-Liveshow um die Superstar-Krone zu singen!

Wer ist im DSDS-Halbfinale dabei?

Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg mit „Against All Odds (Take a Look at Me Now)” von Phil Collins

Philip Matas (25) aus Heidenheim mit „All of Me" von John Legend

Anne Heinz (35) aus Liebenwalde mit „Ich will immer wieder…dieses Fieber spür'n" von Helene Fischer

Christian Jährig (30) aus Reichertshofen mit „Without You" von Mariah Carey

Donika Hoxha (22) aus Zolling mit „Tränen aus Kajal" von CÉLINE

Leonardo Davi Abdon Custodio (27) aus Wien (Österreich) mit „There's Nothing Holdin' Me Back" von Shawn Mendes

Tamara Perez (25) aus Hedingen (Schweiz) mit „New Rules" von Dua Lipa

Tom Mc Conner (23) aus Duisburg mit „Sorry" von Justin Bieber

Melvin Vardouniotis (23) aus Hamburg mit „How Will I Know" von Sam Smith

RTL zeigt DSDS am Mittwoch um 20:15 Uhr, die Folge ist vorab bei RTL+ verfügbar.