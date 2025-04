Einfacher Trick macht weiche Karotten wieder knackig

Zwar halten Karotten lange – jedoch verlieren auch sie nach einer gewissen Zeit ihre Spannkraft. Die Folge: Das Gemüse wird schrumpelig und weich. Mit einem simplen Trick werden Karotten wieder knackig.

Haben sich die Karotten mal wieder ganz hinten im Gemüsefach versteckt? Und wenn diese dann zum Vorschein kommen, ist aus dem knackigen Gemüse längst ein wabbeliges Stück Gummi geworden.

Wenn man Karotten zu lange liegen lässt, werden sie weich und bekommen eine gummiartige Konsistenz. Beim Kochen eignet sich das Gemüse trotzdem noch – aber frische Karotten schmecken für einen Salat einfach besser. Wegschmeißen muss man die schrumpeligen Karotten aber nicht – mit einem simplen Trick bekommt man diese nämlich wieder knackig.

Weiche Karotten werden durch ein Wasserbad wieder frisch. Und so funktioniert der Hack: Man gibt die Karotten in ein hohes Glas. Anschließend füllt man dieses mit kaltem Wasser – so, dass alle Karotten bedeckt sind. Das Glas stellt man danach für mindestens acht Stunden an einen kühlen Ort – am besten eignet sich dafür der Kühlschrank oder Keller. Anschließend nimmt man das Gemüse wieder heraus – und sind wieder so knackig, als hätte man sie gerade gekauft.

Warum werden Karotten in Wasser wieder knackig?

Karotten werden schrumpelig, da sie Wasser nach einer längeren Zeit verlieren. Ihre Zellhaut ist jedoch halbdurchlässig – deshalb können sie die Flüssigkeit ebenso gut wiederaufnehmen. Deshalb funktioniert der Trick hervorragend. Sollte man jedoch Schimmel an dem Gemüse feststellen, muss man diese entsorgen. Dieser Trick funktioniert nicht nur bei Karotten, sondern auch bei anderem Wurzelgemüse.

Karotten richtig lagern – darauf kommt es an

Damit das Wurzelgemüse eine lange Haltbarkeit hat, sollten diese richtig gelagert werden. Plastikverpackungen schaden dem Gemüse. – denn darin fangen Möhren an, schneller zu „schwitzen“ und es kann sich Schimmel bilden. Karotten lagert man am besten im Kühlschrank, denn dort herrschen die optimalen Temperaturen. Im Idealfall sollte das Gemüse etwas feucht gehalten werden – deshalb kann man diese beispielsweise in ein feuchtes Tuch einwickeln.

Darum sollte man beim Kauf von Karotten achten

Beim Kauf von Karotten sollte man darauf achten, dass diese Bio-Qualität haben. Damit unterstützt man ökologisch nachhaltigere Landwirtschaft, welche auf chemisch-synthetische Pestizide verzichtet. Wurzelgemüse wie Karotten nehmen diese Pestizide nämlich besonders stark aus dem Boden auf.