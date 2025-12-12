„Die Mumie“: Das machen die Stars aus dem Film heute

„Die Mumie“ aus dem Jahr 1999 ist ein echter Klassiker. Der Film nicht nur spannend, sondern teilweise auch witzig. Der Blockbuster kam vor mehr als 25 Jahren in die Kinos. Doch was machen die Hauptdarsteller eigentlich heute?

In den Hauptrollen der Filmreihe „Die Mumie“ waren damals in allen zwei Teilen Brendan Fraser, Rachel Weisz und John Hannah zu sehen. Doch das ist schon über 25 Jahre her. Zwar gab es auch noch einen dritten Teil – in diesem war jedoch nicht mehr Rachel Weisz zu sehen. KUKKSI verrät, wie es für die Hauptdarsteller nach dem Streifen weiterging.

Das machen die Stars aus „Die Mumie“ heute

Brendan Fraser

Brendan Fraser steht schon seit 1991 vor der Kamera. Rund acht Jahre später war er in „Die Mumie“ zu sehen – die Rolle hat auf jeden Fall zu seinem Durchbruch beigetragen. Später sah man ihn nämlich in zahlreichen Filmen sowie Serien – dazu zählen beispielsweise „Scrubs – Die Anfänger“ oder auch in „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“. Auch heute sieht man ihn noch auf der Leinwand. Seit 2019 spielte er in der Serie „Doom Patrol“ mit, zuletzt wirkte er auch für die Produktionen „The Poison Rose – Dunkle Vergangenheit“, „The Professionals – Gefahr ist ihr Geschäft“, „No Sudden Move“, „Killers of the Flower Moon“, „Brothers“ sowie „Rental Family“ mit. Wegen der Stunts, die er in seinen Actionrollen durchführte, unterzog er sich über einen Zeitraum von sieben Jahren mehreren Operationen. Der Schauspieler besitzt die US-amerikanische als auch die kanadische Staatsbürgerschaft.

Rachel Weisz

Auch die Karriere von Rachel Weisz ist sehr erfolgreich. 1992 feierte sie im Film „Advocates II“ ihr Debüt. Bis heute sieht man sie noch die verschiedensten Rollen. So sah man sie beispielsweise in „Black Widow“ als „Melina Vostokoff“. 2006 lieh Rachel Weisz in „Eragon – Das Vermächtnis der Drachenreiter“ ihre Stimme dem blauen Drachen Saphira. In „Agora – Die Säulen des Himmels“ verkörperte sie eine antike Philosophin und für ihre Rolle in „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ wurde die Schauspielerin für den Oscar nominiert. Für ihre Leistung in dem Politthriller wurde sie 2005 und 2006 mit mehreren Filmpreisen ausgezeichnet, darunter der Golden Globe und der Oscar als „Beste Nebendarstellerin“. In mehr als 50 Filmen wirkte sie mit. Gelegentlich tritt sie auch als Produzentin in Erscheinung. Bei einem Auftritt in „The Daily Show“ im Juli 2011 gab sie bekannt, die US-amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen zu haben.

John Hannah

Wie auch bei seinen Kollegen war die Filmreihe „Die Mumie“ ein echtes Sprungbrett für den britischen Schauspieler John Hannah. Jedoch stand er für seine erste Produktion schon im Jahr 1987 vor der Kamera. Damals war er nämlich in „Brond“ für drei Episoden zu sehen. Seine Karriere hat er aber längst nicht an den Nagel gehängt. Neben vielen Filmproduktionen wirkte er auch in Serien mit – dazu zählen etwa „Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.“, „Damages – Im Netz der Macht“ oder auch „Elementary“. Zuletzt war der Schauspieler in „This Time Next Year“ im Jahr 2024 zu sehen. John Hannah ist seit dem Jahr 1996 mit der Schauspielerin Joanna Roth verheiratet. Er hat zwei Kinder und lebt in London.