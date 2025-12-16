„Mr. Bean“: Wer ist eigentlich die verklemmte Freundin Irma?

„Mr. Bean“ wurde vor rund 35 Jahren produziert. Die Comedyserie ist noch heute sehr beliebt und wird immer wieder im Fernsehen ausgestrahlt. Es gibt aber noch immer das ein oder andere Geheimnis der Serie – so beispielsweise auch, wer eigentlich die verklemmte Freundin von „Mr. Bean“ ist.

Ob beim Weihnachtsessen oder im Kino: In der Serie „Mr. Bean“ (Rowan Atkinson) taucht immer wieder die geheimnisvolle Freundin Irma Gobb auf und wirkt teilweise verklemmt. Jedoch muss diese immer wieder ihren Freund aus der Patsche helfen und muss sein teilweise fieses Verhalten ertragen. Genau wie „Mr. Bean“ hat sie in der Serie keine Sprachrolle. Verkörpert wird die Rolle von Matilda F. E. Ziegler und wurde damit einem breiten Publikum bekannt – aber wer ist die Schauspielerin eigentlich?

Matilda Ziegler spielt die Freundin von „Mr. Bean“

Geboren wurde Matilda Ziegler am 23. Juli 1964 in Ashford und ist eine britische Fernseh- und Theaterschauspielerin. In England war Matilda Ziegler schon längst vor ihrer Rolle in „Mr. Bean“ bekannt. Denn von 1987 bis 1989 spielte sie in der BBC-Seifenoper „EastEnders“ die drogenabhängige Donna Ludlow. Ab 1990 wurde sie durch ihre Rolle Irma Gobb in „Mr. Bean“ bekannt. Sie war in vier Episoden der Comedyserie zu sehen.

Danach war die Schauspielerin in weiteren Produktionen zu sehen – dazu zählen etwa die Fernsehserien „Casualty“ (1996), „Harbour Lights“ (1999), „Where the Heart Is“ (2000) und „Holby City“ (2003). Auch für das Politdrama „The Bill“ stand Matilda Ziegler vor der Kamera. In der Fernsehserie „Lark Rise to Candleford“ war die Schauspielerin als Pearl Pratt von 2008 bis 2011 zu sehen.

Danach wirkte sie in „Lewis – Der Oxford Krimi“ (2012), „Death in Paradise“ (2013) sowie „Vera – Ein ganz spezieller Fall“ (2013) mit. In den vergangenen Jahren ist es etwas ruhiger um Matilda Ziegler geworden. Zuletzt sah man sie in „Call the Midwife – Ruf des Lebens“ (2015) sowie „The Alienist“ (2018).

Matilda Ziegler ist mit dem Schauspieler Louis Hilyer verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Mit ihrer Familie lebt die Schauspielerin in Norfolk – es handelt sich dabei um eine Grafschaft in England und grenzt an Lincolnshire und Cambridgeshire im Westen und Suffolk im Süden. Ansonsten ist wenig über ihr Privatleben bekannt.