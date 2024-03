Pünktchen und Anton: So sehen die Darsteller heute aus

Im Jahr 1998 verfilmte Regisseurin Caroline Link den Klassiker „Pünktchen und Anton“ von 1931. In den Hauptrollen waren Elea Geissler und Max Felder zu sehen. Aber was machen die beiden Kinderstars aus dem Film eigentlich heute?

„Pünktchen und Anton“ ist einer der kultigsten Kinderfilme der 90er Jahre. In dem Film geht es um Luise Pogge, welche auch Pünktchen genannt wird. Finanziell braucht sich ihre Familie keine Sorgen machen – ganz anders sieht es jedoch bei ihrem Freund Anton aus. Er muss nicht nur seiner kranken Mutter helfen, sondern geht auch arbeiten, damit sie sich über Wasser halten kann.

Elea Geissler zog sich aus Öffentlichkeit zurück

Pünktchen wurde von Elea Geissler verkörpert. Nach dem Film spielte die Schauspielerin in weiteren Produktionen mit – darunter „Bibi Blocksberg“, „Freischwimmer“, „Rosamunde Pilcher“ und „Der Landarzt“. Mittlerweile hat sie sich jedoch aus der Schauspielbranche und somit auch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie war danach als Yogalehrerin tätig und postet viel über ihren veganen Lifestyle bei Instagram.

Max Felder ist noch immer Schauspieler

Anton wurde von Max Felder verkörpert und hatte damit seinen Durchbruch. Noch heute ist er als Schauspieler tätig – unter anderem spielte er in „Polizeiruf 110“, „Der Alte“, „Um Himmels Willen“ oder auch „SOKO München“ mit. Er ergatterte außerdem mehrere Synchronrollen – ab 2001 lieh er in den Harry-Potter-Filmen Ron Weasley alias Rupert Grint seine Stimme.

So sehen die Kinderstars heute aus

„Pünktchen und Anton“ wurde im Jahr 1999 verfilmt – das liegt schon über 20 Jahre zurück. Elea Geissler und Max Felder haben sich in dieser Zeit verändert. Vor einigen Jahren haben sich die beiden getroffen und einen Schnappschuss von sich gepostet.

Das wurde aus den anderen Film-Stars

Nicht nur für Elea Geissler und Max Felder, sondern auch für die anderen Darsteller war der Film der absolute Durchbruch. Juliana Köhler und August Zirner spielten die Eltern von Pünktchen – während sie später in Filmen wie „Nirgendwo in Afrika“ oder „Der Untergang“ mitspielte, ergatterte er eine Rolle in „Colonia Dignidad“. Meret Bäcker verkörperte die Rolle von Antons Mutter – sie war danach unter anderem in „Kokowääh“, „Feuchtgebiete“ und „Tatort“ zu sehen. Sylvie Testud spielte Laurence in dem Streifen – auch sie ist der Schauspielerei bis heute treu geblieben. Schon gelesen? Mara Wilson: So sieht der Matilda-Star heute aus!