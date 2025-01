Diese 5 Trash-TV-Stars sind spurlos verschwunden

Sie waren über Jahre im TV präsent und in zahlreichen Formaten zu sehen. Mit kuriosen Aktionen oder Sprüchen unterhielten sie die Zuschauer. Doch dann sind einige Trash-TV-Stars plötzlich von der Bildfläche verschwunden.

Sie hüpften von Format zu Format und eroberten das Reality-TV. Im Fernsehen wurden sie alle zu Stars – und verschwanden später genauso schnell wieder. Einige Trash-TV-Stars sind spurlos verschwunden – und keiner weiß so richtig, warum eigentlich.

Diese Trash-TV-Stars sind verschollen

Helena Fürst

Sie war die „Anwältin der Armen“ bei RTL. Bis 2014 lief die Sendung und zwei Jahre später folgte das Dschungelcamp. In einem Bild-Interview im Jahr 2019 hat sie verlauten lassen: „Die Marke Helena Fürst wurde im Dschungel durch RTL zerstört. […] Egal, was danach kam, ich wurde in der Presse zerstört!“ Später folgte noch ein fragwürdiger Auftritt in der Show „Das Sommerhaus der Stars“. Danach sorgte sie mit skurrilen Posts bei Facebook für Gesprächsstoff und bei Instagram stellte sie ihr Konto auf privat. In TV-Formaten war Helena Fürst nicht mehr zu sehen – lediglich mit einer Hirntumor-Diagnose sorgte sie im Jahr 2023 für Aufsehen. Für die Behandlung sammelte der einstige TV-Star noch Spenden.

Jens Hilbert

Im Jahr 2017 tauchte Jens Hilbert plötzlich in der SAT.1-Show „Promi Big Brother“ auf. Und die Zuschauer fragten sich: Wer ist das eigentlich? Innerhalb kürzester Zeit konnte er sich jedoch eine große Fangemeinde aufbauen – und gewann letztendlich sogar die Staffel. Dann nahm er an der Show „Dancing on Ice“ teil und im Jahr 2021 hatte er in der RTL-Show „Wunderbar anders wohnen“ seinen bisher letzten TV-Auftritt. Heute arbeitet Jens Hilbert als Unternehmer und Coach – aus der Öffentlichkeit hat er sich weitgehend zurückgezogen.

Sophia Vegas

An der Seite ihres damaligen Ehemanns begann Sophia Vegas ihre TV-Karriere. Sie war mit Bordellbetreiber Bert Wollersheim liiert und beide waren in der RTLZWEI-Sendung „Die Wollersheims – Eine schrecklich schräge Familie“ zu sehen. Später folgte das Dschungelcamp sowie „Promi Big Brother“. Heute lebt Sophia Vegas in Los Angeles.

Alexander „Honey“ Keen

Seine Karriere begann im Jahr 2016 bei „Germany’s next Topmodel“. Jedoch nahm er nicht als Kandidat an der ProSieben-Show teil, sondern tauchte als Freund der späteren Gewinnerin Kim Hnizdo auf. Dort bekam er auch den Spitznamen „Honey“ und fiel mit seinem Verhalten eher negativ auf. „Ich finde den Namen sympathisch und nett. […] Im deutschsprachigen Raum gibt es sieben oder acht Bachelors, aber nur einen ‚Honey‘“, sagte er 2017 in einem Interview mit Gala. 2017 nahm er im Dschungelcamp teil und veröffentlichte im gleichen Jahr den Song „Der Montag“ – dieser floppte laut der Bild-Zeitung jedoch gewaltig. Seit 2019 hörte man von ihm kaum noch was und arbeitet seitdem in einem Fitnessstudio in Frankfurt. „Ich mache hier alles. Ich habe mich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen“, sagte er damals in der Zeitung.

Rocco Stark

In der SAT.1-Soap „Hand aufs Herz“ hatte Rocco Stark im Jahr 2010 seinen Durchbruch als Schauspieler. Es folgten Shows wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sowie „Das Sommerhaus der Stars“. Seinen bisher letzten TV-Auftritt hatte Rocco Stark bei „Kampf der Realitystars“ im Jahr 2021. „Aktuell habe ich kein neues Projekt. Das letzte Projekt habe ich abgesagt, um mich mehr auf meine Sachen zu konzentrieren“, sagte er im November 2023 zu RTL. Seit 2023 arbeitet er in einer Bar in München.