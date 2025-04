TV-Knaller: VOX schmeißt beliebte RTL-Show aus dem Programm – trotz guter Quoten

VOX schmeißt eine RTL-Show aus dem Programm! Das kommt überraschend, denn das Format fuhr eigentlich gute Quoten ein. Was steckt hinter dem plötzlichen TV-Aus?

Wenn Sendungen im Fernsehen abgesetzt werden, war das Zuschauerinteresse meist zu gering. Vor einiger Zeit holte VOX das RTL-Format „Lego Masters“ ins Programm – und fuhr damit recht hohe Quoten ein. Bei der ersten Folge schauten 11,4 Prozent der jungen Zuschauer zu, was für den Sender ein starker Wert war. Und auch die Folgen danach war mit über neun Prozent sehr stark, wie DWDL berichtet. Nur das Finale schwächelte mit 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen – aber selbst das war noch ein guter Wert.

VOX nimmt „Lego Masters“ aus dem Programm

Umso überraschender ist nun die Verkündung, dass VOX das Format „Lego Masters“ aus dem Programm nehmen will. Für den Sender soll keine weitere Staffel produziert werden. Trotz hoher Quoten also das überraschende TV-Aus – aber was steckt wirklich dahinter?

„Aus programmstrategischen Gründen“ werde „Lego Masters“ bei VOX nicht fortgesetzt, erklärte eine Sendersprecherin laut DWDL. Eigentlich waren für den Herbst 2025 neue Dreharbeiten der Sendung angesetzt – aber auch diese werden laut dem Blog StoneWars nicht mehr stattfinden.

In einem weiteren Statement äußerte sich der Sender etwas ausführlicher: „Wir haben uns sehr gefreut, unsere VOX-Primetime in diesem Jahr mit ‚Lego Masters‘ um eine beliebte Programmmarke zu erweitern […]. Nach der Ausstrahlung der kompletten Staffel mussten wir jedoch feststellen, dass wir zwar viele junge Klemmbaustein-Fans erreicht haben, insgesamt aber nicht so viele Menschen wie erhofft für das Format begeistern konnten.“

Für Moderator Daniel Hartwich ist das TV-Aus von „Lego Masters“ kein Problem. Denn er führt jeden Freitag durch die Erfolgsshow „Let’s Dance“ und präsentiert auch andere Formate bei RTL. Ab dem 28. April steht er mit der neuen Quizsendung „Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz“ vor der Kamera. In der Show „Lego Masters“ mussten acht Zweier-Teams gegeneinander antreten und spektakuläre Kreationen aus den bunten Bausteinen erschaffen. René Hoffmeister, der einzige zertifizierte Lego-Experte in Deutschland, bewerte die Kunstwerke in der Sendung.