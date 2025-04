Influencerin Sandra Czok: Klinik nach RTL-Dreh – „Ich war mit blauen Flecken übersät“

Sandra Czok wurden die Spiele im „Sommerhaus der Normalos“ zur echten Zerreißprobe. Nach dem RTL-Dreh musste die Influencerin in die Klinik und unterzog sich gleich zwei schweren Eingriffen.

Kurz vor dem großen Finale war für Sascha und Sandra Czok endgültig Schluss im „Sommerhaus der Normalos“. Die beiden zogen nun ein ehrliches Fazit. „Es war kein Spaziergang. Es waren Herausforderungen dabei, die uns bis an unsere Grenzen gebracht haben“, sagt Sandra Czok im Promiflash-Interview. Und auch als Paar standen die beiden vor extremen Herausforderungen: „Mitten in Extremsituationen, ohne Rückzugsmöglichkeit. Da bleibt nichts verborgen. Wir haben Seiten aneinander entdeckt, die im Alltag nie sichtbar geworden wären.“

Nach dem RTL-Dreh für das „Sommerhaus der Normales“ hat es Sandra Czok besonders heftig erwischt. Denn die Influencerin musste in eine Klinik – und musste sich zwei schweren Eingriffen unterziehen. Die 34-Jährige leidet an Lipödemen in Armen und Beinen – es handelt sich dabei um eine chronische Fettverteilungsstörung.

„Ich war mit blauen Flecken übersät“

Besonders die Spiele in der RTL-Show waren für die Influencerin eine extreme Zerreißprobe. „Ich war mit blauen Flecken übersät“, gestand Sandra Czok im Interview mit der Bild-Zeitung. Lange traute sich die 34-Jährige nicht, sich operieren zu lassen – erst nach der RTL-Show fasste sie den Entschluss.

„Ich hatte nach den Spielen ganz oft blaue Flecken. Beim Fahrradspiel hatte ich nicht die Kraft, das Rad zurück an die Startposition zu schieben – und meine Arme wurden schnell taub“, sagt die Kandidatin. Besonders ihre Beine wurden in Mitleidenschaft gezogen: „Danach war mein Oberschenkel fast schwarz, so stark war er von blauen Flecken übersät.“

Nach ihrer Teilnahme im „Sommerhaus der Normalos“ hat die 34-Jährige das Lipödem entfernen lassen. „Meine Vorderbeine wurden fast sechs Stunden unter Vollnarkose operiert“, so die bekannte Persönlichkeit. In einem zweiten Eingriff folgten die Arme, danach stehen noch die Rückseiten der Beine an.

Aufgrund der Krankheit war Sandra Czok im Alltag stark eingeschränkt – seit den Operationen ist das nicht mehr der Fall: „Ich kann endlich wieder ganz normale Dinge viel leichter erledigen: Meine Haare föhnen, Kuchen ohne Pause backen oder hohe Schuhe tragen – all das war vorher nicht denkbar!“