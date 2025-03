Käse schimmelt schnell im Kühlschrank? Mit diesem Trick bleiben Gouda, Parmesan & Co. länger haltbar

Von Gouda über Camembert und Emmentaler bis Bergkäse: Die Möglichkeiten für Käseliebhaber sind endlos. Je nach Sorte kann dieser einige Tage später schimmeln – mit einigen Tricks bleibt dieser länger haltbar.

Bei Edelschimmel beispielsweise an Käse oder Salami ist der Schimmel gewollt und kann natürlich mitgegessen werden. Bei den meisten Sorten ist der Schimmel jedoch nicht gewollt – damit ist der Käse kaum noch zu genießen. Käseliebhaber haben gerne gleich mehrere verschiedenen Sorten zu Hause. Doch dann passiert es schnell: Man schafft es nicht, den Käse komplett zu verzehren und er fängt an mit schimmeln.

Die Haltbarkeit bei Käse kann sehr unterschiedlich sein. Je geringer der Wassergehalt, desto höher die Haltbarkeit. Frischkäse bleibt in etwa sieben Tage haltbar, Schnittkäse dagegen rund zehn Tage und Weich- oder Hartkäse sogar bis zu zwei oder drei Wochen. Was nichts bringt: erhitzen oder einfrieren. Schimmelpilze sind sehr stabil – durch besonders heiße oder kalte Temperaturen können diese nicht abgetötet werden. Es gibt aber einige Tricks, mit denen der Käse deutlich länger haltbar ist.

Schimmelbildung bei Käse – vor allem die Lagerung ist entscheidend

Wie lange der Käse aber wirklich haltbar ist, kommt vor allem auf die Lagerung an. Denn wird dieser richtig aufbewahrt, bleibt der Käse länger frisch. Einige lassen den Käse in der Plastikfolie, andere tun diesen in eine Frischhaltebox – das ist jedoch ein Fehler. Denn dadurch kann der Käse nicht „atmen“ und ihm wird die Luftzufuhr genommen – es kann sich Schimmel bilden.

Den Käse sollte man stattdessen lieber in ein spezielles Käsepapier einwickeln – alternativ geht auch Backpapier. Der Käse kommt dann wie gewohnt in den Kühlschrank. Käse- bzw. Backpapier ist luftdurchlässiger als Folien oder Verpackungen und dadurch bleibt der Käse viel länger haltbar.

Verschiedene Käsesorten unbedingt getrennt lagern

Wichtig ist außerdem, dass verschiedene Käsesorten getrennt gelagert werden, damit der Geschmack und Geruch nicht auf andere Käsesorten übergehen. Übrigens: Damit man den Käse richtig genießen kann, sollte man ihn eine halbe Stunde vor dem Essen aus dem Kühlschrank nehmen. So kann er perfekt sein Aroma entfalten – dies gilt vor allem für naturgereifte Schnittkäsesorten, Hartkäse und Weichkäse.