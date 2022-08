KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!

Seit knapp 20 Jahren läuft DSDS bei RTL. Die Castingshow hat viele Sänger hervorgebracht, welche Karriere gemacht haben – Beatrice Egli, Pietro und Sarah Lombardi oder auch Alexander Klaws sind nur einige von ihnen. Seit mehr als 10 Jahren berichtet KUKKSI-Reporter Oliver Stangl aus dem DSDS-Studio in Köln. Doch was passiert eigentlich hinter den Kulissen der Show?

Erstmals war Dieter Bohlen in der vergangenen Staffel von DSDS nicht dabei. Im kommenden Jahr feiert der Poptitan sein Comeback in der Show – jedoch wird es die letzte Staffel sein. Denn RTL stellt den einstigen Erfolgshit nach 20 Jahren komplett ein. Die Kandidaten machen einen langen Weg mit – vom Casting bis hin zum Recall. Die besten 10 Sänger*innen ziehen dann in die Live-Shows ein. Bis die Kandidaten vor der prominenten Jury stehen, stehen mehrere Vorcastings bei der Produktionsfirma an.

Ex-Kandidatin packt aus

„Man ist nicht sofort vor der prominenten Jury. Das erste Casting ist vor dem Produktionsteam und dem Sender. Wenn die entscheiden, dass man in die Sendung kommt, darf man vor die prominente Jury. Es werden Leute, die nicht wirklich singen können oder Kandidaten, die sehr gut singen, weitergelassen. Die, welche nur mittelmäßig sind, kommen nicht in die nächste Runde. Denn man braucht in der Sendung gute und schlechte Kandidaten“, erzählt Ex-Kandidatin Arielle Rippegather im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das passiert in den Liveshows hinter den Kulissen

Seit mehr als 10 Jahren begleitet KUKKSI-Reporter Oliver Stangl die Show im Studio vor Ort. Vor dem Coloneum in Köln ist vor der Show schon einiges los – Fangruppen versammeln sich und unterstützen bereits mit Plakaten und Shirts ihren jeweiligen Kandidaten. Bis circa 19:30 Uhr muss das Publikum ihren Platz im Studio eingenommen haben – übrigens passen rund 1.400 Zuschauer in das Studio. Um 19:45 beginnt das Warm-Up, wo das Publikum auf lustige Art über die Show aufgeklärt wird – unter anderem, wo die Notausgänge sind. In Corona-Zeiten ist der Zutritt nur für Geimpfte und Getestete gestattet – zudem gilt im Studio eine Maskenpflicht.

In der Werbepause geht die Party weiter

Kurze Pause in der Werbung? Fehlanzeige! Die Party geht auch in diesen rund 7 Minuten weiter. Unter anderem werden öfter Hits von Mickie Krause oder den Höhnern gespielt. Währenddessen wird die Bühne in der Werbepause umgebaut, die Juroren verschwinden mal die Toilette oder werden hübsch gemacht. In den vergangenen Jahren kam es vor, dass die Zuschauer im Studio am Jurypult versucht haben, ein Selfie mit einem der Juroren zu ergattern – in Corona-Zeiten ist das undenkbar, da die Show unter der Einhaltung strenger Hygiene-Maßnahmen stattfindet. RTL zeigt die finale Staffel von DSDS ab Januar 2023.