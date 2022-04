DSDS 2022: Das wurde in der 1. Live-Show NICHT im TV gezeigt!

Die erste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ ging bei RTL über die Bühne. 10 Sängerinnen und Sänger kämpften um den Einzug in die nächste Sendung. KUKKSI war im Studio in Köln vor Ort und verrät, was nicht im TV gezeigt wurde.

Es war die erste Live-Show ohne Dieter Bohlen von „Deutschland sucht den Superstar“. In der Jury sitzen seit dieser Staffel die Juroren Florian Silbereisen, Toby Gad und Ilse DeLange und bewerten die Leistungen der Nachwuchssänger. Als Gastjuror war Thomas Anders dabei. Auf die Jury-Meinungen kam es in der ersten Live-Show jedoch nicht an, denn die Macht hatten schließlich die Zuschauer und schickten zwei Kandidaten nach Hause.

Das passierte in den Werbepausen

In den Werbepausen ging die Party weiter und das Studio bebte – unter anderem wurden Hits von Ballermann-Ikone Mickie Krause gespielt oder auch traditionell „Viva Colonia“ der Höhner. Einige Fans versuchten auch, ein Foto mit den Kandidaten oder Juroren zu ergattern – das war jedoch aufgrund Corona-Maßnahmen nicht gestattet. Und auch nach dem Ende der Show versammelten sich hunderte Fans rund um das Jurypult – jedoch wurde dieses abgesperrt und von Security-Mitarbeitern streng bewacht. Im Studio selbst galt übrigens eine Maskenpflicht und ein negativer Corona-Test war erforderlich. Und klar: In den Werbepausen wurde die Bühne umgebaut und die Juroren immer wieder gestylt.

Partylaune schon vor dem Studio

Bereits vor der Show waren die Fans in Partylaune und versammelten sich vor dem Coloneum mit Plakaten, um ihre Schützlinge zu unterstützen. Und auch sonst war es eine gelungene erste Live-Show: Das Bühnendesign wirkte im Studio phänomenal und erstmals nach vielen Jahren wurde auch wieder auf eine Live-Band gesetzt, was die Show vor allem in den ersten Staffeln prägte. Die nächste Live-Show von DSDS steigt in einer Woche – dann müssen wieder zwei Kandidaten die Show verlassen. Schon gelesen? Melissa Turan: Das war ihr emotionalster DSDS-Moment!