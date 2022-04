Melissa Turan: Das war ihr emotionalster DSDS-Moment!

Melissa Turan hat es in die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ geschafft. Die 24-Jährige will mit ihrer Performance die Bühne zerfetzen, wie die Kandidatin bei KUKKSI verrät. Zudem plaudert sie auch darüber, was ihr bisher emotionalster Moment in der Staffel war.

Vom Casting, bis hin zum Recall und jetzt die Live-Shows – Melissa Turan kann ihr Glück noch gar nicht fassen. Für die erste Live-Show hat sich die Kandidatin viel vorgenommen: „Ich habe einen Hammer-Song für die erste Live-Show, werde toll singen, ein Mega-Outfit tragen und mit meiner Performance die Bühne zerfetzen. Ich hoffe, dass die Zuschauer für mich anrufen werden. Ich werde alles geben“, sagt die Kandidatin im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Dieser DSDS-Moment war für Melissa Turan emotional

Melissa Turan hat auch darüber gesprochen, was ihr bisher emotionalster Moment bei „Deutschland sucht den Superstar“ war. „Die Zeit bei DSDS war sehr lehrreich und ein großes Abenteuer. Ich habe viele neue tolle Menschen kennengelernt und ich habe auch meine Gesangserfahrung deutlich gesteigert. Es ist ein Erlebnis, über was ich mein Leben lang nachdenken werde. Mein emotionalster Moment war, als ich in die Live-Shows eingezogen bin“. erzählt sie uns.

Das sagen ihre Freunde und Familie

Und was sagen ihre Freunde und Familie? „Meine Freunde und Familie sind alle sehr stolz auf mich, welche auch zur ersten Live-Show kommen. Sie haben dafür extra einen Reisebus organisiert mit T-Shirts und Plakaten. Die sind auch alle sehr gespannt auf meine Performance“, so Melissa Turan. Sie selbst hat niemals damit gerechnet, soweit zu kommen: „Ich bin DSDS ganz offen angegangen und habe es mir natürlich gewünscht, dass ich soweit komme. Ich habe das als Reise gesehen und wollte schauen, wohin der Weg hinführt. Jetzt bin ich richtig glücklich, dass ich es in die Live-Shows geschafft habe. Ich bin etwas aufgeregt, da viele Zuschauer zuschauen. Es ist insgesamt eine positive Aufregung.“ Die erste Live-Show von DSDS zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2022: Melissa Turan will die Bühne zerfetzen!