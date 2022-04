DSDS 2022: Wer ist raus? Diese Kandidaten müssen gehen!

Die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ sind gestartet! Die Top 10 kämpften auf der Bühne um den Einzug in die nächste Show und sind ihrem Superstar-Traum ganz nahe. Doch nicht für alle hat es gereicht.

Das Casting, der Recall und nun die Live-Shows! Die Kandidaten bei DSDS haben einen weiten Weg hinter sich, doch der Superstar-Traum ist für die Top 10 nicht mehr weit entfernt. Dafür müssen die Kandidaten jedoch alles geben und sich schließlich dem harten Urteil der Jury stellen. Doch letztendlich entscheiden ab sofort die Zuschauer, wer überzeugen kann und es damit in die nächste Runde schafft.

25 Kandidaten durften mit den Recall, zuletzt waren es dann 12. Da Mechito aus der Sendung geworfen wurde, lieferten sich Emine und Dominik ein Duell in der ersten Live-Show. Hintergrund: Mechito hat der Produktion verschwiegen, dass er wegen Körperverletzung verurteilt wurde. Als das ans Tageslicht kam, waren die Casting- und Recallfolgen jedoch schon aufgezeichnet.

Diese 9 Kandidaten waren sicher in der ersten Live-Show dabei

Abigail „Abi“ Campos

Domenico Tarantino

Gianni Laffontien

Harry Marcello Laffontien

Din Omerhodzic

Melissa Mantzoukis

Amber van den Elzen

Tina Umbricht

Melissa Turan

Wer ist raus? Wer ist weiter?

Auf der Bühne in der ersten Live-Show, bei welcher auch KUKKSI vor Ort ist, gaben die Kandidaten alles. Am Ende mussten dann jedoch zwei Kandidaten ihre Koffer packen und die Show verlassen. Die wenigsten Anrufe haben Domenico Tarantino und Abigail „Abi“ Campos erhalten – damit ist für die beiden der Superstar-Traum endgültig geplatzt. Die weiteren Kandidaten kämpfen am kommenden Samstag ums Weiterkommen. Das Finale der diesjährigen Staffel ist am 7. Mai 2022. Die Live-Shows von DSDS zeigen RTL und RTL+ immer samstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2022: Melissa Turan will die Bühne zerfetzen!