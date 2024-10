DSDS 2024: Das sind die Kandidaten im zehnten Casting

Die letzten sechs Casting-Kandidaten der diesjährigen DSDS-Staffel wollen im letzten Moment noch auf den Recall-Zug aufspringen und ihre Chance vor der Jury nutzen.

Dabei geht es bei Kandidat Jan (23) um große Gefühle: Er ist unsterblich in Jurymitglied Beatrice Egli verliebt und hat sich ein besonderes Geschenk ausgedacht. Wird eine Rose und „Wolke 7“ ihn in den Recall bringen? Auch Reality-Sternchen Alexandra (28) hat große Pläne: Sie möchte ihren Weg im Showbusiness fortsetzen und setzt auf ihre TV-Erfahrung – dabei kann sie laut eigener Aussage eigentlich gar nicht singen?! Als Sängerin Anna (39) dann noch ihren singenden Hund mit auf die Bühne bringt, kann man sicher sein: Die Castingphase von DSDS 2024 findet heute einen würdigen Abschluss!

Insgesamt 109 Kandidatinnen und Kandidaten haben es schließlich geschafft: Sie stehen in der ersten Recall-Runde im Europa-Park in Rust und sind bereit, die nächste Hürde zu überwinden, um ihrem großen Ziel ein Stück näherzukommen. Mit selbst ausgesuchten Songs, die gruppenweise vorgetragen werden, gilt es, die Jury erneut zu überzeugen. „Für Ausreden ist hier und heute kein Platz mehr“, schwört Beatrice Egli die Acts auf die kommende Aufgabe ein. „Die beste Zeit eures Lebens kann jetzt beginnen!“ Sogar Ex-Fußballprofi Thomas Hellmer schaut mal vorbei, um den Recall-Sportsgeist vor Ort zu spüren. Nur einer wird an diesem Tag vermisst: Kandidat Manfred (82), der die Jury im Casting durch seine unnachahmliche Lebensfreude begeistert hatte, kann nicht am Recall teilnehmen. Ist der große DSDS-Traum für den rüstigen Senior damit ausgeträumt? Doch Dieter Bohlen hat eine Idee: Die erste Wildcard in der Geschichte von DSDS!

Nur 50 Talente können die nächste Stufe, den Stadion-Recall, erreichen. Dort qualifizieren sich die besten Sängerinnen und Sänger dann für den Auslands-Recall, der letzten Auswahlstufe vor dem Live-Finale.

Diese Kandidaten kämpfen im letzten Casting um den Einzug in den Recall

Alexandra Leonhard (28) aus München

Songs Jurycasting: „Ich hass dich” von Nina Chuba & Chapo102 und „Mein Herz” von Beatrice Egli

„Ich muss ins Fernsehen, weil ich es einfach liebe, Leute zu unterhalten,“ lautet die klare Botschaft von Alexandra. Dabei ist die hübsche Münchnerin im TV-Business keine Unbekannte, konnte sie ihre Bildschirm-Tauglichkeit doch schon in diversen Casting- und Realityshows unter Beweis stellen. Jetzt muss die studierte Biologin, die sich gerne auch mal für Schönheitsoperationen unters Messer legt, bei DSDS beweisen, wie es um ihre Gesangsqualitäten bestellt ist – und will endlich den Ruhm, den sie sich schon so lange erhofft!

Jan Filipowsky (23) aus Gütersloh

Songs Jurycasting: „All of Me” von John Legend

Jan hat eine große Liebe: Jurymitglied Beatrice Egli! „Ich habe mich in sie verliebt, als sie vor zehn Jahren bei DSDS war und gewonnen hat,“ schwärmt der 23-Jährige. Endlich sieht er durch DSDS die günstige Gelegenheit, seinem Schwarm so nah wie noch nie zu kommen und ihr Herz mit seinem Gesang zu erobern. Um seinen Gefühlen Nachdruck zu verleihen, erscheint Jan mit einer roten Rose und einem selbst geschriebenen Gedicht auf der Castingbühne. Wird Beatrice seine Gefühle erwidern können und Jans Glück perfekt machen?

Olga Tiedemann (50) aus Bochum

Songs Jurycasting: „You Are So Beautiful” von Joe Cocker

„Ich liebe schwarz, ich liebe Leder“, hat Olga klare Vorstellungen davon, wie sie auf der Bühne aussehen möchte. Nachdem einige kulinarische Geschäftsideen in der Vergangenheit nicht geklappt hatten, möchte sie bei den Castings nun voll angreifen und sagt: „Es ist mein Traum, die Bühne für ein paar Minuten besitzen zu dürfen.“ Die gelernte Einzelhandelskauffrau ist seit sieben Jahren musikalisch aktiv und will mit neuem Lebensmut in eine künstlerische Zukunft starten!

Anna Luchikhina (39) aus Berlin

Songs Jurycasting: „Ave Maria” von Franz Schubert und „Cheri Cheri Lady” von Modern Talking

Anna stammt ursprünglich aus der Ukraine und lebt aktuell mit ihren zwei Kindern und ihrem Hund in Berlin. Die Sängerin, Schauspielerin, Tanz- und Gesangslehrerin sowie Musicaldarstellerin steht seit sechs Jahren als Künstlerin auf der Bühne und möchte ihre musikalischen Erfahrungen bei DSDS unbedingt zeigen. Dabei zählt sie bei den Castings auf „tierische“ Unterstützung: Zusammen mit ihrem kleinen Hund, den sie ebenfalls als großes „Gesangstalent“ sieht, setzt sie mit eigener Begleitung am Klavier auf pure Emotionen.

Morten Aasen (22) aus Lüneburg

Songs Jurycasting: „Love Yourself” von Justin Bieber

„Norweger können nicht nur gute Pullover, sie können auch gut singen und das werde ich euch jetzt zeigen!“ sagt der gebürtiger Norweger Morten, der seit 15 Jahren in Deutschland lebt. Er hat bereits mit einem großen Musiklabel zusammengearbeitet und produziert ständig neue Musik. Mit Dieter Bohlen als großem musikalischen Vorbild möchte er die DSDS-Bühne nutzen, um seiner Karriere den nötigen Schub zu geben. Gelingt der Sprung in den Recall?

Ilayda Kaya (23) aus Salzgitter

Songs Jurycasting: „Prisoner” von Miley Cyrus feat. Dua Lipa

„Es ist nicht nur wichtig, dass du gut singen kannst, auch das Aussehen spielt eine große Rolle“, ist sich Ilayda ihrer optischen Wirkung sicher. Die medizinische Fachangestellte hat nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters vor vielen Jahren dazu entschlossen, für ihn und sich selbst etwas Großes aus ihrer Stimme zu machen. Was gäbe es da also Besseres, als die DSDS-Bühne?

Wer ist im Recall in Folge 10 unter anderem dabei?

Nando Mistl (19) aus Korb, Song Europa Park-Recall: „Dancing On My Own” von Calum Scott

(19) aus Korb, Song Europa Park-Recall: „Dancing On My Own” von Calum Scott Nora Tushi (24) aus Heidenheim, Song Europa Park-Recall: „Bruises” von Lewis Capaldi

(24) aus Heidenheim, Song Europa Park-Recall: „Bruises” von Lewis Capaldi Finn Sahli (25) aus Lilienthal, Song Europa Park-Recall: „Vermissen” von Juju feat. Henning May

(25) aus Lilienthal, Song Europa Park-Recall: „Vermissen” von Juju feat. Henning May Dave Toriser (22) aus Leibstadt, Song Europa Park-Recall: „Fly Me To The Moon” von Frank Sinatra

(22) aus Leibstadt, Song Europa Park-Recall: „Fly Me To The Moon” von Frank Sinatra Adrian Armin Barein (37) aus Duisburg, Song Europa Park-Recall: „Wie soll ein Mensch das ertragen” von Philipp Poisel

(37) aus Duisburg, Song Europa Park-Recall: „Wie soll ein Mensch das ertragen” von Philipp Poisel Vanessa Caka (33) aus Mannheim, Song Europa Park-Recall: „Ich darf das” von Shirin David

(33) aus Mannheim, Song Europa Park-Recall: „Ich darf das” von Shirin David Roelle (19) aus Bocholt, Song Europa Park-Recall: „Rolling in the Deep” von Adele

(19) aus Bocholt, Song Europa Park-Recall: „Rolling in the Deep” von Adele Lucas & Lyon Czerniakowski (23) aus Talheim, Song Europa Park-Recall: „Lila Wolken” von Marteria, Miss Platnum & Yasha

(23) aus Talheim, Song Europa Park-Recall: „Lila Wolken” von Marteria, Miss Platnum & Yasha Mickey Smith Jr. (37) aus Remscheid, Song Europa Park-Recall: „Sway” von Michael Bublé

(37) aus Remscheid, Song Europa Park-Recall: „Sway” von Michael Bublé Luca Montante (23) aus Hofheim am Taunus, Song Europa Park-Recall: „Beggin’” von Måneskin

(23) aus Hofheim am Taunus, Song Europa Park-Recall: „Beggin’” von Måneskin Abu Habib (36) aus Wennigsen, Song Europa Park-Recall: „Love Yourself” von Justin Bieber

(36) aus Wennigsen, Song Europa Park-Recall: „Love Yourself” von Justin Bieber Patrick Winter (29) alias „Miss Roxxy“ aus Hildrizhausen, Song Europa Park-Recall: „Velvet Touch” von Mark Kingswood

(29) alias „Miss Roxxy“ aus Hildrizhausen, Song Europa Park-Recall: „Velvet Touch” von Mark Kingswood Abdessalem Zouaghi (54) aus Freiburg, Song Europa Park-Recall: „Er gehört zu mir” von Marianne Rosenberg

(54) aus Freiburg, Song Europa Park-Recall: „Er gehört zu mir” von Marianne Rosenberg Norman Herkul (53) aus Rotterdam, Song Europa Park-Recall: „Steamy Windows” von Tina Turner

(53) aus Rotterdam, Song Europa Park-Recall: „Steamy Windows” von Tina Turner Christian Jährig (30) aus Reichertshofen, Song Europa Park-Recall: „All By Myself” von Céline Dion

(30) aus Reichertshofen, Song Europa Park-Recall: „All By Myself” von Céline Dion Yoan Kalchev (27) aus München, Song Europa Park-Recall: „You Are So Beautiful” von Joe Cocker

(27) aus München, Song Europa Park-Recall: „You Are So Beautiful” von Joe Cocker Shirley Marti-Brug (64) aus Essen, Song Europa Park-Recall: „Slow Hand” von The Pointer Sisters

(64) aus Essen, Song Europa Park-Recall: „Slow Hand” von The Pointer Sisters Samandou Souradjou (29) alias „Sammy the King“ aus Wien, Song Europa Park-Recall: „Schlechtes Vorbild” von Sido

(29) alias „Sammy the King“ aus Wien, Song Europa Park-Recall: „Schlechtes Vorbild” von Sido Mario Vecchio (38) aus Neufahrn, Song Europa Park-Recall: „Tennessee Whiskey” von Chris Stapleton

(38) aus Neufahrn, Song Europa Park-Recall: „Tennessee Whiskey” von Chris Stapleton Luisa Früh (23) aus Achern, Song Europa Park-Recall: „Wenn du mich lässt” von LEA

(23) aus Achern, Song Europa Park-Recall: „Wenn du mich lässt” von LEA Maike Schmidt (28) aus Köln, Song Europa Park-Recall: „Beggin’” von Måneskin

(28) aus Köln, Song Europa Park-Recall: „Beggin’” von Måneskin Olga Tiedemann (50) aus Bochum, Song Europa Park-Recall: „I Need Your Love Tonight” von Elvis Presley

(50) aus Bochum, Song Europa Park-Recall: „I Need Your Love Tonight” von Elvis Presley Elizabeth Saunders (26) aus München, Song Europa Park-Recall: „Without You” von Mariah Carey

(26) aus München, Song Europa Park-Recall: „Without You” von Mariah Carey Rendy Aprillio Tuwoh (27) aus Norderstedt, Song Europa Park-Recall: „Easy On Me” von Adele

(27) aus Norderstedt, Song Europa Park-Recall: „Easy On Me” von Adele Dinipiri Etebu (34) aus Bienenbüttel, Song Europa Park-Recall: „Calm Down” von Rema

(34) aus Bienenbüttel, Song Europa Park-Recall: „Calm Down” von Rema Vincenzo Polito (51) aus Klettgau, Song Europa Park-Recall: „Hold My Girl” von George Ezra

(51) aus Klettgau, Song Europa Park-Recall: „Hold My Girl” von George Ezra Shady Sheha (47) aus Wiesbaden, Song Europa Park-Recall: „Fast Car” von Tracy Chapman

(47) aus Wiesbaden, Song Europa Park-Recall: „Fast Car” von Tracy Chapman Jason Quick (26) aus Brackenheim, Song Europa Park-Recall: „A Change Is Gonna Come” von Sam Cooke

(26) aus Brackenheim, Song Europa Park-Recall: „A Change Is Gonna Come” von Sam Cooke Simon Enderli (54) aus Bülach, Song Europa Park-Recall: „You Raise Me Up” von Westlife

(54) aus Bülach, Song Europa Park-Recall: „You Raise Me Up” von Westlife Luis Javier Wolf (17) aus Baden-Baden, Song Europa Park-Recall: „Groovy People” von Lou Rawls

(17) aus Baden-Baden, Song Europa Park-Recall: „Groovy People” von Lou Rawls Samira Schönborn (20) aus Limburg, Song Europa Park-Recall: „I See Red” von Everybody Loves An Outlaw

(20) aus Limburg, Song Europa Park-Recall: „I See Red” von Everybody Loves An Outlaw Santino Gianfranco Tiziano Savoia (28) aus Friedberg, Song Europa Park-Recall: „Weil du mich liebst?” von J-Luv

(28) aus Friedberg, Song Europa Park-Recall: „Weil du mich liebst?” von J-Luv Roland Bartsch (53) aus Wuppertal, Song Europa Park-Recall: „Du entschuldige I kenn di” von Peter Cornelius

(53) aus Wuppertal, Song Europa Park-Recall: „Du entschuldige I kenn di” von Peter Cornelius Malek Lupo (21) aus Stuttgart, Song Europa Park-Recall: „Ex’s & Oh’s” von Elle King

(21) aus Stuttgart, Song Europa Park-Recall: „Ex’s & Oh’s” von Elle King Jesse Jay Capulong (25) aus Zürich, Song Europa Park-Recall: „Purple Rain” von Prince

(25) aus Zürich, Song Europa Park-Recall: „Purple Rain” von Prince Jasmin Pape (25) aus Büdelsdorf, Song Europa Park-Recall: „Elefant” von LEA

(25) aus Büdelsdorf, Song Europa Park-Recall: „Elefant” von LEA Roger Wallerius (48) aus Trier, Song Europa Park-Recall: „Chattahoochee” von Alan Jackson

(48) aus Trier, Song Europa Park-Recall: „Chattahoochee” von Alan Jackson Ilias El-Asri (24) aus Osterholz-Scharmbeck, Song Europa Park-Recall: „Creepin’” von Metro Boomin with The Weeknd & 21 Savage

(24) aus Osterholz-Scharmbeck, Song Europa Park-Recall: „Creepin’” von Metro Boomin with The Weeknd & 21 Savage Leonardo Davi Abdon Custodio (27) aus Wien, Song Europa Park-Recall: „Half A Man” von Dean Lewis

(27) aus Wien, Song Europa Park-Recall: „Half A Man” von Dean Lewis Aysha Shirin Frei (24) aus Zürich, Song Europa Park-Recall: „All In My Head” von Tori Kelly

(24) aus Zürich, Song Europa Park-Recall: „All In My Head” von Tori Kelly Calogero Amato (39) aus Köln, Song Europa Park-Recall: „Sag dass du” von Knappe

(39) aus Köln, Song Europa Park-Recall: „Sag dass du” von Knappe Anne Heinz (35) aus Liebenwalde, Song Europa Park-Recall: „Pendel” von Yvonne Catterfeld

(35) aus Liebenwalde, Song Europa Park-Recall: „Pendel” von Yvonne Catterfeld Philip Matas (25) aus Heidenheim, Song Europa Park-Recall: „Jealous” von Labrinth

(25) aus Heidenheim, Song Europa Park-Recall: „Jealous” von Labrinth Terrylynn Hodak (27) aus Wien, Song Europa Park-Recall: „Seven Nation Army” von The White Stripes

(27) aus Wien, Song Europa Park-Recall: „Seven Nation Army” von The White Stripes Melvin Vardouniotis (23) aus Hamburg, Song Europa Park-Recall: „Cars Outside” von James Arthur

(23) aus Hamburg, Song Europa Park-Recall: „Cars Outside” von James Arthur Dave Davies (74) aus Reichelsheim, Song Europa Park-Recall: „My Way” von Frank Sinatra

(74) aus Reichelsheim, Song Europa Park-Recall: „My Way” von Frank Sinatra Giuseppina Bonaffini (27) aus Köln, Song Europa Park-Recall: „Sara perché ti amo” von Ricchi e Poveri

(27) aus Köln, Song Europa Park-Recall: „Sara perché ti amo” von Ricchi e Poveri Tom McConner (23) aus Duisburg, Song Europa Park-Recall: „Be Alright” von Justin Bieber

(23) aus Duisburg, Song Europa Park-Recall: „Be Alright” von Justin Bieber Janice Harrington-Gürtler (82) aus Scharnebeck, Song Europa Park-Recall: „Hallelujah, I Love Her So” von Ray Charles

(82) aus Scharnebeck, Song Europa Park-Recall: „Hallelujah, I Love Her So” von Ray Charles Donika Hoxha (22) aus Zolling, Song Europa Park-Recall: „Komet” von Udo Lindenberg & Apache 207

(22) aus Zolling, Song Europa Park-Recall: „Komet” von Udo Lindenberg & Apache 207 Mari Grafik (20) aus Falkensee, Song Europa Park-Recall: „Levitating” von Dua Lipa feat. DaBaby

(20) aus Falkensee, Song Europa Park-Recall: „Levitating” von Dua Lipa feat. DaBaby Günter Kandzia (93) aus Teising, Song Europa Park-Recall: „Capri-Fischer” von Rudi Schuricke

(93) aus Teising, Song Europa Park-Recall: „Capri-Fischer” von Rudi Schuricke Lea Rammel (24) aus Leiblfing, Song Europa Park-Recall: „Was du nicht weißt” von AYLIVA

RTL zeigt die Folge von DSDS am 23.10. und ist vorab bei RTL+ verfügbar.