DSDS 2024: Das sind die Kandidaten im siebten Casting

Ob im traditionell bayerischen Trachten-Outfit, im wilden Leoparden-Kostüm, mit Gesichts-Tattoo, als freizügige Sexarbeiterin, oder als Doppelgänger eines kultigen Serienstars – DSDS überrascht die Fans auch in der 7. Folge wieder mit einem bunten Strauß an Casting-Acts. Die klare Message: Hier darf man so sein, wie man will – je außergewöhnlicher, desto besser!

Das nimmt sich Kandidat Pedro (51) zu Herzen und will sich mit einem Promi-Bonus einen Vorteil verschaffen: Als Charlie Sheen-Look-Alike möchte er mit dem Aussehen des bekannten Star-Schauspielers punkten und die gesunde Basis für seine gesangliche Performance legen. Mit Erfolg? Michelangelo (23) hat sogar einen „Recall-Rezept“ mitgebracht und präsentiert der überraschten Jury die geheimnisvollen Zutaten.

Bei so viel Action hält es die Jury irgendwann nicht länger auf ihren Sitzen: Kandidat Claus (58) bittet Beatrice Egli, ihn bei seinem Castingsong im Duett zu unterstützen und Brasilianerin Marli (61) überredet Pietro Lombardi zu einer heißen Samba-Performance. Als dann auch noch eine 82-jährige Uroma im wilden Leoparden-Kostüm die Castingbühne stürmt, kennt die Begeisterung keine Grenzen.

Vollends vom Hocker haut es schließlich Loredana, für die ein für Pietro Lombardi angedachter Jury-Streich buchstäblich nach hinten los geht: Die Rapperin kippt vor Schreck rücklings aus dem Jurystuhl, stürzt zu Boden und sorgt für erschrockene Gesichter beim Publikum und ihren Mitjuroren! Gut, dass der Fokus schnell wieder auf den talentierten Casting-Acts liegt – denn eine weitere Goldene CD wechselt heute den Besitzer…

Diese Kandidaten sind im siebten DSDS-Casting dabei

Carina Katharina Hollert (32) aus Plön

Song Jurycasting: „Ich darf das“ von Shirin David

Carina arbeitet als Sexarbeiterin in einem Kieler Laufhaus und setzt sich für die Rechte ihres Berufsstandes ein. Schon im Jahr 2020 war sie im DSDS-Casting dabei und sorgte für einen spektakulären Auftritt, bei dem Jurychef Dieter Bohlen prompt das Weite suchte und sogar das Studio verließ. „Ich habe einen auffälligen Style und einen Wiedererkennungswert“, sieht Carina heute durchaus Superstar-Potential in sich schlummern und möchte alle Vorurteile über sie aus dem Weg räumen: „Ich möchte zeigen, was ich draufhabe und dass ich mehr bin als nur Sexarbeiterin!“ Wird sie die Herzen der neuen Jurymitglieder Beatrice Egli und Loredana erobern, oder wird es zu einem Déjà-vu für Dieter Bohlen und Pietro Lombardi?

Janice Harrington-Gürtler (82) aus Scharnebeck

Song Jurycasting: „Proud Mary” von Tina Turner

Die 82-jährige Janice wurde von ihrem Ehemann Werner dazu überredet, bei DSDS mitzumachen, um zu zeigen, dass ein hohes Alter kein Hindernis für eine Gesangskarriere sein muss. Bereits ihre Mutter sang erfolgreich in einem Gospelchor und Janice kann sich für DSDS der Unterstützung ihrer ganzen Familie sicher sein – inklusive ihrer 6 Kinder, 23 Enkelkinder und 11 Urenkel. Janice war vor vielen Jahren sogar schon mal Jazzbotschafterin des Außenministeriums der USA und hat im Auftrag der Regierung die ganze Welt bereist! Nun möchte sie als wildeste DSDS-Uroma in die Geschichte eingehen und hat sich passend dazu ein wildes Leoparden-Kostüm für ihren Auftritt besorgt. Bühne frei für die wilde Janice!

Pedro Lopez Martinez (51) aus Köln

Songs Jurycasting: „MILF vor Elf“ von Playa Charlie

Der in Köln geborene Spanier tritt auf den Partymeilen Mallorcas als „Playa Charlie“ auf, ist ein großer Fan der TV-Serie „Two and a Half Men“ und hat eine große Ähnlichkeit zu Hauptdarsteller Charlie Sheen. Das macht er sich bei seinen Auftritten zunutze und parodiert den Star, wann immer es geht. Pedro möchte der erste Spanier sein, der am Ballermann auf Deutsch singt und hat sich für seinen Castingauftritt sogar ein original Charlie Sheen-Hemd besorgt. Kann er mit seinem parodierten Star-Appeal und eigenem Ballermann-Song vor der Jury punkten?

Christian Thiel (61) aus Berlin

Song Jurycasting: „You’ve Got a Friend in Me” von Michael Bublé

Nicht abgehoben, aber trotzdem auf der Startbahn zu einem rasanten Castingauftritt: Christian ist leidenschaftlicher Sänger einer Jazz-Bigband und hat ein ganz besonderes Markenzeichen: eine Pilotenuniform! Weltstar Michael Bublé entdeckte Christian eines Tages auf einem seiner Konzerte in seinem ungewöhnlichen Outfit und bat ihn spontan auf die Bühne zu einem gemeinsamen Duett – seitdem trägt Christian den Spitznamen „Singing Pilot“. Mit seiner Vorliebe für Swing und Jazz und seinen Entertainment-Skills möchte er nun bei DSDS-Jury und Publikum begeistern – im Landeanflug auf den begehrten Recall-Zettel!

Eltina Thaqi (23) aus Offstein

Song Jurycasting: „ Make You Feel My Love” von Adele

Eltina hat echte Beauty-Qualitäten: „Ich liebe die Kamera. Shootings und auf der Bühne stehen, das ist einfach meins!“, hat die 23-Jährige gute Catwalk-Kenntnisse vorzuweisen. Vor kurzer Zeit hat sie den zweiten Platz bei der renommierten „Miss Kosovo“-Wahl gemacht und darf sich aktuell „Miss Air Kosovo“ nennen. Entsprechend hoch dekoriert geht es nun vor die DSDS-Jury, wo Eltina beweisen möchte, dass sie neben ihrem guten Aussehen auch mit großartigem Gesang brillieren kann.

Johanna Esmeralda Weihusen (18) aus Essen

Songs Jurycasting: „Rise Up“ von Andra Day

„Mein Ziel bei DSDS ist es, zu gewinnen – ich werde der nächste Superstar, weil es mein Lebensziel ist!“ Johanna hat sehr ehrgeizige Ziele und möchte mit ihrer Musik unbedingt bekannt werden. Kein geringerer Ort als die Traumfabrik Hollywood ist ihr Fernziel, um als Celebrity Karriere zu machen. Nun gilt es jedoch erst einmal, den Europa-Park in Rust zu erobern und die Jury von ihren gesanglichen Qualitäten zu überzeugen. Als Castingsong hat die 18-Jährige ausgerechnet genau den Song ausgewählt, an den Pietro Lombardi in der DSDS-Staffel des Jahres 2019 seine Goldene CD verlieh. Ein gutes Omen?

Finn Sahli (26) aus Lilienthal

Song Jurycasting: „Oft gefragt” von Annen MayKantereit

Der volltätowierte Gärtner aus der Nähe von Bremen nennt sich „Sid79“ und hat den Künstlernamen vom Faultier aus dem Film Ice Age abgeleitet, Es soll ihn daran erinnern, im Leben nicht allzu faul zu sein. Finn möchte das Tätowieren zum Hauptberuf machen und ist von seiner Passion überzeugt: „Ich weiß: Tattoos im Gesicht – das ist ein Commitment!“ Er ist Familienmensch durch und durch und trägt zwei Tattoos im Gesicht, die eine besondere Bedeutung für seine Familie haben: Das Hochzeitsdatum seiner Eltern an der Unterlippe und eine „4“ für die vier Familienmitglieder Mutter, Vater, Finn und seine Schwester. Wird diese Family-Power ihn beim Casting in die nächste Runde katapultieren?

Marli Rohrmann-Cardoso Da Rocha (61) aus Bad Homburg

Songs Jurycasting: „Vom selben Stern“ von Ich + Ich & Adel Tawil und „Samba de Janeiro“ von Bellini

Die 61-jährige Marli aus Brasilien lebt schon viele Jahre in Deutschland ist glücklich mit ihrem deutschen Mann verheiratet, mit dem sie des Öfteren auch mal eigene Songs schreibt – bisher schon über 30 Kompositionen! Da passt es gut, dass sie bei DSDS nur um ihre Chance nutzen möchte, um mit ihrem südamerikanischen Flair und tänzerischer Leichtigkeit in die nächste Runde einzuziehen. Kann Mali mit ihren Samba-Vibes der Jury ordentlich einheizen? Pietro Lombardi ist schon mal Feuer und Flamme und legt mit ihr eine feurige Sohle aufs Parkett.

Claus Ostertag (58) aus Inning

Song Jurycasting: „Warum hast du nicht nein gesagt“ von Roland Kaiser & Maite Kelly

Claus ist Sales Manager für Dessous und tritt als Künstler bei diversen Events auf. Er liebt Swarovski, hat seine Krawatten und Jacken damit selbst verziert und schwört auf seine Show-Handschuhe, von denen es weltweit angeblich nur 40 Stück gibt. Für seinen Castingauftritt hat er sich etwas ganz Besonderes überlegt: Er bittet Jurymitglied Beatrice Egli, seinen Song mit ihm im Duett zu singen! Ist dies die Geburtsstunde eines neuen DSDS-Schlager-Duos?

Daniel Marin (27) aus Ainring

Songs Jurycasting: „Servus, Grüezi und Hallo” von Maria & Margot Hellwig und „I Steh auf Bergbauernbuam“ von Melissa Naschenweng

Daniel arbeitet als Kellner in einem Hotel in Berchtesgaden und sorgt regelmäßig für Spaß und Stimmung bei den Gästen, indem er abends für sie singt. Er stammt aus Rumänien, lebt seit 2019 in Deutschland und tritt standesgemäß in bayerischem Trachten-Outfit vor die Jury. Er liebt seinen Job über alles und wird nicht müde, überall Werbung dafür zu machen. Jetzt muss Daniel beim Casting zunächst mal gute Eigenwerbung für sich selbst machen und die Jury überzeugen – mit stimmungsvoller Volksmusik!

Jason Quick (26) aus Brackenheim

Song Jurycasting: „Tennessee Whiskey” von Chris Stapleton

Als Halbamerikaner ist Jason großer American Football-Fan und war in seiner Jungs auf der Position des er als Running Back im Verein aktiv. „Ich würde gerne Menschen mit der Musik berühren, wie sie mich berührt“, ist Jason abseits des harten Sports eine eher weiche Seele. Als Gitarrist in einer Schulband wurde er von seinem damaligen Lehrer als Gesangstalent entdeckt. „Gute Stimme, aber niemals für die Bühne!“, war das Statements des Lehrers – das will er mit einem überzeugenden Castingauftritt bei DSDS widerlegen und auch vor großem Publikum zu bestehen. Mit Erfolg?

Dinipiri Etebu (34) aus Bienenbüttel

Song Jurycasting: „It’s Plenty” von Burna Boy

Aufgewachsen in Nigeria hat Dinipiri bereits im jungen Alter von sechs Jahren seinen ersten Tanzwettbewerb gewonnen. Im Jahr 2005 kam er nach Deutschland und machte sich einen Namen als Solist, Choreograf und Musicaldarsteller. „Tanzen und Musik ist für mich das A und O“, weiß Dinipiri um seine Stärken und hat von Natur aus Musik im Blut. Passend zu seinen Ursprüngen möchte er die DSDS-Jury mit einem Song seines nigerianischen Idols Burna Boy begeistern und in die nächste Runde einziehen. „Ich gehe jetzt da raus und zeige der Jury, was Nigeria so zu bieten hat“, macht er eine klare Kampfansage. Immerhin hat er schon für viele bekannte Stars in Shows und in Videos getanzt – unter anderem auch für Jurymitglied Loredana!

Michelangelo Rodríguez (23) aus Neuhausen am Rheinfall

Song Jurycasting: „Mamacita” von Mark Medlock

Michelangelo wurde in Spanien geboren, lebt in der Schweiz und arbeitet als Freelancer im Marketingbereich. Er hat ein eigenes Tonstudio, in dem er stimmungsvollen Orchestra-Pop produziert und verfolgt den Traum, als Musiker und Entertainer erfolgreich zu sein. „Ich möchte Dieter Bohlen zeigen, dass mit einem spanischen Part und einem Rap-Part was Geiles rauskommen kann“, hat er ein „Recall-Rezept“ aufgeschrieben und für seinen Castingauftritt mitgenbracht. Stimmen die Zutaten und schmeckt der Jury seine Performance?

Aulona Morina (21) aus Ingolstadt

Song Jurycasting: „ Stay With Me” von Sam Smith

Aulona stand bereits im Alter von zwölf Jahren schon einmal vor einer Jury mit Dieter Bohlen: Als Kandidatin von „Das Supertalent“ konnte sie schon damals mit ihrer Performance überzeugen und einen großartigen Eindruck hinterlassen. Jetzt wagt Alona bei DSDS einen neuen Versuch und möchte es Dieter Bohlen noch einmal beweisen: Hat sie das Zeug, vom Supertalent zum Superstar zu werden?

Ingo Ullrich (54) aus Aitrach

Song Jurycasting: „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ von Ross Antony

Ein Schornsteinfeger gilt hierzulande als großes Glückssymbol. Gut, dass Ingo als professioneller Schornsteinfeger nun auch für sein Castingauftritt auf das entsprechende Glück hoffen darf! Dabei hat er musikalisch schon einiges vorzuweisen: Als Schlagersänger tritt er unter dem Künstlernamen „Merkur“ auf und möchte nun auch vor der DSDS-Jury in standesgemäßem Schornsteinfeger-Outfit einige Glückspunkte einsammeln.

Simon Enderli (54) aus Bülach (Schweiz)

Song Jurycasting: „Neuanfang“, Eigenkomposition

Schon vor vielen Jahren hatte Simon als Sänger einigen Erfolg in den Charts und möchte daran nun bei DSDS anknüpfen. Zusammen mit seinem Patenkind Sandro hat er sich bei DSDS angemeldet und möchte mit ihm im Schweizer Doppelpack die Castingbühne erobern. „Unser Traum ist es, einmal gemeinsam auf der Bühne zu stehen und zu singen“, möchte Simon eine ordentliche Portion Family-Power bei DSDS einbringen.

Sandro Zimmerli (31) aus Stein am Rhein (Schweiz)

Song Jurycasting: „Hero“ von Enrique Iglesias

„Ich bin jetzt noch nicht gewohnt, vor so vielen Leuten zu singen, aber die Kinder in meiner Schule nennen mich schon länger `den singenden Hausmeister‘“, weiß Sandro aus der Schweiz um seine gesanglichen Stärken, die er in seinem Hausmeister-Job ausspielen kann. Er freut sich daher auf die Erfahrung bei DSDS und ist sehr stolz darauf, zusammen mit seinem Onkel Simon ins große Casting-Abenteuer zu starten. „Jetzt kommen die Schweizer, jetzt hauen wir auf den Putz!“ ist sein kämpferisches Motto.

Auch diese Kandidaten sind dabei

Natalie Haupt (27) aus Kleve , Song Jurycasting: „Schuld war nur der Bossa Nova“ von Manuela

, Song Jurycasting: „Schuld war nur der Bossa Nova“ von Manuela Ronja Römer (41) aus Fitzbek , Song Jurycasting: „Total Eclipse Of The Heart” von Bonnie Tyler

, Song Jurycasting: „Total Eclipse Of The Heart” von Bonnie Tyler Colin Rich (52) aus Berlin , Song Jurycasting: „September” von Earth, Wind & Fire

, Song Jurycasting: „September” von Earth, Wind & Fire Olivia Schäfer (21) aus Niedernhausen , Song Jurycasting: „drivers license“ von Oliver Rodrigo

, Song Jurycasting: „drivers license“ von Oliver Rodrigo Deniz Doru (28) aus München , Song Jurycasting: „Uptown Funk“ von Mark Ronson feat. Bruno Mars

, Song Jurycasting: „Uptown Funk“ von Mark Ronson feat. Bruno Mars Adriano Mottola (47) aus Berlin , Song Jurycasting: „Imbranato“ von Tiziano Ferro

, Song Jurycasting: „Imbranato“ von Tiziano Ferro Vanessa Beier (34) aus Gifhorn , Song Jurycasting: „Für Dich“ von Yvonne Catterfeld

, Song Jurycasting: „Für Dich“ von Yvonne Catterfeld Stephanie Sörgel (27) aus Augsburg, Song Jurycasting: „Orchester in mir“ von Saphir

