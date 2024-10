DSDS 2024: Das sind die Kandidaten im achten Casting

Auf „himmlische Hilfe“ hoffen gleich zwei Kandidaten in der kommenden DSDS-Folge: Die 21-jährige Malek weiß, dass ihr Vorname übersetzt „Engel“ bedeutet und ist überzeugt, mit einer engelsgleichen Stimme punkten zu können.

Vincenzo (51) geht noch einen Schritt weiter – er hatte angeblich Sichtkontakt mit Außerirdischen und möchte seine extraterrestrischen Vibes nun in positive Jury-Urteile manifestieren! Werden die beiden Kandidaten nach dem Casting in höheren Sphären schweben oder auf den harten Boden der Tatsachen zurückfallen?

Auf den Boden der Tatsachen begibt sich auch die angehende Travestiekünstlerin „Arabella“ alias Bernd (52) – und das freiwillig! Mit einem formidablen Spagat vor der Jury beweist er, dass er noch längst nicht zum alten Eisen gehört. Das will er nun auch gesanglich beweisen und stapelt hoch: „Ich habe ja drei Stimmlagen!“

Mit einer gewohnt bunten Mischung überzeugt die achte Castingfolge mit vielen weiteren stimmungsvollen Acts – vom „deutsch-aussehensten Türken“ über einen singenden Postmann bis hin zur Gewinnerin eines Goldenen Mikrofons der legendären „Rudi Carrell Show“. Sogar der Drittplatzierte der vergangenen DSDS-Staffel, Lorent Berisha aus der Schweiz, schaut vorbei, um seine Landsleute vor Ort zu unterstützen.

Diese Kandidaten sind im achten DSDS-Casting dabei

Vincenzo Polito (51) aus Klettgau

Song Jurycasting: „Brother Louie” von Modern Talking

Enzo hat ein übernatürliches Hobby: Seit er vor ein paar Monaten ein ungewöhnliches Licht am Himmel gesehen hat, beschäftigt er sich mit Himmels-Erscheinungen und UFOs jeglicher Art und glaubt ganz fest an Außerirdische. Enzo ist sich sicher: Die von ihm beobachtete Erscheinung ist auf „Mondbewohner“ zurückzuführen! „Da bekomme ich Gänsehaut, das sind echte Emotionen“, gerät er bei seinen außerterrestrischen Beobachtungen ins Schwärmen und hat sogar einen eigenen Film dazu produziert – „Das Mondsystem“. Bei DSDS möchte Enzo nun mit Gesang und Keyboard die Jury in andere Sphären bringen und den begehrten Recall Zettel ergattern.

Petra Paula Corcelli (75) aus Ladenburg

Song Jurycasting: „Sometimes When We Touch” von Dan Hill

Trotz ihrer Karriere als Lehrerin und Mutter von zwei Kindern hat Petra ihre Leidenschaft für Musik nie aus den Augen verloren und war schon früh erfolgreich damit: Im Jahr 1988 hatte sie mit einer Gitte Haenning-Imitation einen Aufritt in der „Rudi Carell Show“ und gewann ein Goldenes Mikrofon. Heute schreibt sie zusammen mit ihrem Ehemann erfolgreich ihre eigenen Songs. „Mir geht es darum die Faszination noch einmal zu spüren, im Fernsehen aufzutreten“, will Petra die positiven Vibes von damals auf die DSDS-Bühne bringen. „Damals habe ich schon Rudi Carrell überzeugen können – diesmal versuche ich Dieter Bohlen zu überzeugen!“, gibt sie sich kämpferisch.

Thomas Sundara (43) aus Köln

Song Jurycasting: „Ich halt dich fest”, Eigenkomposition

Thomas hat laotische Wurzeln und ist als „Der singende Paketbote“ auf TikTok bekannt. Regelmäßig unterhält er seine Follower mit stimmungsvollen Gesangseinlagen aus seinem Paketauto heraus. Sein Traum ist es, mit Musik Geld zu verdienen, mindestens in die Live-Shows zu kommen und als erster asiatischer Schlagersänger Karriere zu machen. „Heute liefere ich keine Pakete, sondern sehr guten Gesang ab“, hat Thomas bei den Castings mit einem eigenen Song eine ganz besonderes Überraschungspaket parat.

Bernd Welzer (52) aus Taufkirchen

Songs Jurycasting: „Xanadu” von Ireen Sheer und „Weil mein Herz Dich nie mehr vergisst” von Vicky Leandros

Bernd verkörpert die Kunstfigur „Arabella“ und sagt: „Mein Traum ist es Travestiekünstlerin zu werden!“ Trotz seine 52 Jahre ist Bernd sehr stolz auf seine Fitness – und das zeigt er der erstaunten Jury, als er mit einem Spagat auf der Bühne eine Menge Respekt erntet. Mit Gesangs- und Schauspielunterricht, Ballett- und Tanzausbildung und drei Stimmlagen im Gepäck, sieht Bernd sich gut gerüstet, mit einer eindrucksvollen Performance die nächste Runde zu erreichen.

Malek Lupo (21) aus Stuttgart

Songs Jurycasting: „Water” von Tyla und „Redbone” von Childish Gambino

Dass ihr Vorname „Engel“ bedeutet, will Malek natürlich für ihren DSDS-Auftritt nutzen und hofft daher auf Hilfe „von oben“. In Tunesien geboren, lebt sie seit acht Jahren in Stuttgart und arbeitet in der Gastronomie. Sie hat viele Freunde in der Musikszene, tanzt gerne, lebt einen sehr selbständigen Lebensstil und immer gut gelaunt und lacht viel. „Ich zeige mich gerne – ich will dich mit meiner Sexyness und meine Engelsstimme überzeugen“, hat Malek einen himmlischen Plan, als sie vor die Jury tritt.

Luis Javier Wolf (17) aus Baden-Baden

Songs Jurycasting: „Never Gonna Give You Up” von Rick Astley und „You To Me Are Everything” von The Real Thing

Luis ist ein ausgebildeter Ernährungsberater und legt großen Wert auf eine gesunde Ernährung – so isst er zum Beispiel jeden Tag fünf Eier! „Ich mag Liebe und Gefühl und ich mag es, mich zu bewegen“, verspricht der erst 17-Jährige seinen emotionalen Auftritt und vollen Körpereinsatz vor der DSDS-Jury. Luis hat eine große Leidenschaft für das Tanzen und will beim Casting mit seiner Musikalität und Ausstrahlung punkten – und vor allem die weiblichen Fans für sich gewinnen!

Shirley Brug (64) aus Essen

Song Jurycasting: „Jealous” von Labrinth

„Die sieht ja aus wie Tina Turner“, entfährt es der Jury, als Shirley die Castingbühne betritt. Tatsächlich wir die 64-Jährige optisch des Öfteren mit der legendären Sängerin verglichen – ob sie wohl auch ähnliche gesangliche Fähigkeiten zu bieten hat? Shirley, die in Curaçao geboren wurde, in Holland aufwuchs und seit 2010 in Deutschland lebt, arbeitet als Integrationsfachkraft an einer Förderschule. In der Vergangenheit lernte sie Klavier und sang in einer Band, bevor sie ihre Karriere für ihre Kinder unterbrach, nun singt sie nur noch hobbymäßig. Ihren Castingsong widmet sie ihrer Mutter, die seit einem tragischen Unfall querschnittsgelähmt ist.

Rainer Seidl (55) aus Kinsau

Song Jurycasting: „Sind schon alle Hasen da“, Eigenkomposition

„Rainer Seidl ist hier, um zu gewinnen – Rainer und sonst keiner!“, geht der selbstbewusste Hobby-Entertainer voller Tatendrang in die Jury-Castings. Als passionierter Sänger und Moderator, der bereits seit über zehn Jahren Schlager und Partymusik macht und eigene Songs schreibt, hat Rainer einiges an Bühnenerfahrung vorzuweisen. Mit Vorbildern wie Roland Kaiser und Jürgen Drews will er nun mithilfe von DSDS ein neues Kapitel seiner Partyschlager-Karriere aufschlagen und mit einem seiner eigenen Songs überzeugen. Winkt der Recall-Zettel?

Jesse Jay Capulong (25) aus Zürich (Schweiz)

Song Jurycasting: „Feeling Good” von Michael Bublé

Jesses Gesangskarriere startete mit 14 Jahren, heute tritt er oft als Straßenmusiker und in Bars auf. In seinem kleinen Tonstudio bastelt er zuhause fleißig an eigenen Songs und sieht DSDS als Chance, sein Talent zu zeigen und gehört zu werden. Da seine Mutter fast blind ist, hatte er sich in seiner Jugend dazu entschlossen, Augenoptiker zu werden, um seiner Mutter zu helfen. Jetzt möchte er sie auch durch seine Musik stolz machen. Dabei hat er sich DSDS-bekannte Unterstützung aus der Heimat mitgebracht: Lorent Berisha, der Drittplatzierte aus der vergangenen DSDS-Staffel, drückt ihm vor Ort die Daumen und gibt ihm wertvolle Tipps, um es in die nächste Runde zu schaffen.

Perdita Valentini (56) aus Landstuhl

Song Jurycasting: „You´re My Heart, You´re My Soul” von Modern Talking

Perdita ist eine extrovertierte Person ohne Berührungsängste und hat einen Traum: Sie würde gerne mal ein Musikvideo mit einer rosa Limousine drehen. Dafür schreibt sie bereits seit Jahren eigene Songs und hat große Karriereträume. „Ich bin Entertainer und habe das volle Package – ich kann Schlager, Neue Deutsche Welle, etwas Rock, Softrock“, sieht sich die 56-Jährige als Multitalent. Jetzt möchte sie ausgerechnet mit einem der bekanntesten Hits von Modern Talking die Jury überzeugen. Wird sie Dieter Bohlen auf ihre Seite ziehen können?

Julia Braun (29) aus Wörgl

Song Jurycasting: „Wuthering Heights” von Kate Bush

Die sympathische Tirolerin engagiert sich ehrenamtlich für den Tierschutz und hat zu Hause einen ganzen Zoo zu versorgen: Sie nimmt verletzte Stadttauben auf, hat Wellensittiche, einen Windhund und eine Schildkröte. Hauptberuflich Kellnerin, hat sie die Bühne und den Gesang als Hobby für sich entdeckt und tritt regelmäßig auf. Ihre Ausbildung zur Musicaldarstellerin und ihre Bühnenerfahrung soll ihr nun dabei helfen, bei DSDS durchzustarten: „Ich sehe mich in der Zukunft als Sängerin und dafür möchte ich alles geben“, lautet ihr Credo.

Hakan Efe (26) aus Köln

Song Jurycasting: „Juice” von Lizzo

Hakan beschreibt sich selbst als den „deutsch-aussehensten Türken“ und liebt es, Menschen mit seinem Humor zum Lachen zu bringen. Der extrovertierte Kölner teilt seine Leidenschaft für Gaming, Kochen und seine Haustiere auf Social Media. Obwohl er auf der Suche nach Liebe bisher wenig Glück hatte und nach seinem Outing den Kontakt zu seiner Familie verlor, bleibt Hakan optimistisch und träumt davon, der nächste deutsche Superstar zu werden. „Ich mache immer nur das, was mir Spaß macht, deswegen war ich auch schon mal im TV dabei“, kann Hakan schon auf einen Show-Auftritt bei „Take Me Out“ zurückblicken. Jetzt wagt er bei DSDS noch einmal den Sprung ins Rampenlicht!

Melvin Vardouniotis (23) aus Hamburg

Song Jurycasting: „Mama Knows Best” von Jessie J

Melvin ist ein leidenschaftlicher Musiker, der sich durch einen vielseitigen, oft auch femininen Stil ausdrückt. Mit Musik verdient er sein Geld, leitet in Hamburg unter anderem einen Chor und gibt Gesangsunterricht. „Singen ist mein Leben – ich freue mich darauf, dass ich hier singen mich zeigen kann!“, will der BWL-Student nun die Früchte seines musikalischen Know-hows ernten und die Jury mit einem schwierigen Casting-Song in seinen Bann ziehen.

RTL zeigt DSDS am Mittwoch um 20:15 Uhr, die Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.