Schauspielerin Cindyana Santangelo mit 58 Jahren verstorben

Die Fernsehwelt trauert um Cindyana Santangelo. Die Schauspielerin ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Die Todesumstände sind mysteriös.

Cindyana Santangelo wurde am 24. März in ihrem Haus in Malibu (Kalifornien) nach einem medizinischen Notruf bewusstlos aufgefunden, wie das Magazin People berichtet. Die Schauspielerin wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert – dort sei sie dann jedoch verstorben.

Ersthelfer finden „kosmetische Spritzen“

Laut dem Los Angeles County Sheriffs Department sind die Todesumstände noch völlig unklar. Die Ersthelfer haben in ihrer Wohnung jedoch „kosmetische Spritzen“ gefunden, wie Daily Mail schreibt. Zwar gehe man aktuell nicht von einem Fremdverschulden aus, dennoch werde der Fall aktuell von der Mordkommission untersucht. Solch eine Ermittlung sei ein Standardverfahren und keine Vorverurteilung, wie TMZ schreibt. Man will nun die Ergebnisse der Autopsie abwarten.

„Ich stehe immer noch unter Schock und kann es einfach nicht glauben“

Ihre beste Freundin Cynthia Abanuelos schrieb in einem Post bei Instagram: „Während ich dies schreibe, schmerzt mein Herz. Ich stehe immer noch unter Schock und kann es einfach nicht glauben. Wie kannst du weg sein?“ Die Todesmeldung versetzte die Fans in große Trauer. Auf ihrem Instagram-Kanal befinden sich zahlreiche Beileidsbekundungen.

Cindyana Santangelo wurde durch die Serie „Eine schrecklich nette Familie“ bekannt

Cindyana Santangelo ist vor allem durch die Serie „Eine schrecklich nette Familie“ bekannt geworden. In der Produktion spielte sie die Rolle einer Tänzerin in einem Stripclub namens „The Jiggly Room“. An der Seite von Harrison Ford und Josh Hartnett wirkte die Schauspielerin zudem in „Hollywood Homicide“ mit. In zahlreichen weiteren Serien wie „CSI: Miami“ und „Emergency Room“ folgten Gastrollen. Cindyana Santangelo arbeitete nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Model. In den vergangenen Jahren hat sich die 58-Jährigen in Malibu jedoch zurückgezogen.