Um richtig zu wirken: Diese Temperatur muss heiße Zitrone haben

Der Hals kratzt? Wenn sich eine Erkältung anbahnt, ist eine heiße Zitrone ein bewährtes Hausmittel. Doch auch ohne Erkältung oder Grippe ist das Getränk extrem lecker. Was viele aber nicht wissen: Heiß sollte die Zitrone aber eigentlich gar nicht sein.

Eine heiße Zitrone schmeckt immer und ist dazu auch noch gesund. Denn frische Zitronen enthalten Vitamin C – und dieses ist enorm wichtig für das Abwehrsystem. Eine heiße Zitrone ist aber nur dann gesund, wenn man einige Fehler vermeidet.

So bereitet man das Getränk zu

Die Zubereitung einer heißen Zitrone ist kinderleicht: Man presst einfach eine Bio-Zitrone – den Saft gibt man dann in eine Tasse. Darauf kommt dann schließlich das Wasser – und schon ist die heiße Zitrone fertig. Doch bereits beim Wasserkochen passiert der größte Fehler. Denn das Wasser darf nicht zu heiß sein und sollte vor allem nicht kochen. Denn das Vitamin C in der Zitrone kann sich nur entfalten, wenn das Wasser nicht zu stark erhitzt wird.

So heiß sollte das Wasser bei einer heißen Zitrone sein

Um das hitzeempfindliche Vitamin nicht zu zerstören, sollte das Getränk nur leicht erwärmt werden. Die Temperatur des Wassers sollte demnach nur 40 Grad betragen. Ab 50 Grad gehe ein Teil der gesunden Stoffe schon verloren. Das Wasser im Wasserkocher sollte also definitiv nicht zum Kochen gebracht werden. Auch Honig verträgt Hitze nicht gut, wenn man diesen in die heiße Zitrone geben sollte. Deshalb sollte man diesen erst einrühren, wenn das warme Wasser Trinktemperatur hat.

Zitrone so spät wie möglich auspressen

Nicht nur auf die Temperatur kommt es an, damit das Getränk seine volle Wirkung entfaltet. Die Zitrone sollte man nämlich erst kurz davor auspressen, bevor man das Getränk genießt. Denn schon der Kontakt mit zu viel Sauerstoff zerstöre ein Teil vom Vitamin C, wie der Bayerische Rundfunk berichtet.

Wie viel Vitamin C braucht der Mensch am Tag?

Ungefähr 100 mg Vitamin C werden von der deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen. Die Hälfte dieser Empfehlung wird durch den Saft einer Zitrone bereits abgedeckt.

Hilft eine heiße Zitrone bei einer Erkältung?

Hält man sich an die Tipps, stärkt das Vitamin C in der Zitrone das Immunsystem. Hilft das Getränk aber wirklich bei einer Erkältung? Eine heiße Zitrone kann man vorbeugend konsumieren. Ist die Erkältung bereits vorhanden, ist es bereits zu spät. Das gilt auch für eine heiße Zitrone mit Ingwer oder einen Kardamom-Honig-Tee.